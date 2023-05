De Johannesburg aux chutes Victoria, récit d’une croisière sans vague enjambant le fleuve Zambèze, tutoyant quatre frontières et émaillée d’émotions fulgurantes.

Lifestyle 5 9 Min.

Croisière et road trip africain

Rêves de Zambèze

De Johannesburg aux chutes Victoria, récit d’une croisière sans vague enjambant le fleuve Zambèze, tutoyant quatre frontières et émaillée d’émotions fulgurantes.

Par Pierre Wiels

On va vous raconter une histoire très intime aux confins du monde. Jour après jour. Celle d’une croisière, exclusive en ce qu’elle combine safaris terrestres et nautiques, et se berce d’une navigation hors des eaux battues, d’abord sur le fleuve Zambèze, le quatrième plus grand d’Afrique après le Nil, le Congo et le Niger, puis sur un lac zimbabwéen peu couru: le Kariba. Cette croisière signée de la compagnie CroisiEurope, a du vent à revendre à sa poupe: six mouvements aériens, dont deux vols intérieurs, la font chevaucher quatre frontières, de l’Afrique du Sud au Zimbabwe en passant par le Botswana et la Namibie, ce qui lui donne une allure de road trip africain.

Jour 1

Tout commence à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 22 mars, en mode hommage à Nelson Mandela. Une introduction mémorielle indispensable, comme une rampe de lancement vers un intense voyage sensoriel.

Un flamboyant et inoubliable coucher de soleil sur le lac Kariba. Photo: Pierre Wiels

Jour 2

Kasane ouvre le bal fantastique, au Botswana, à quelques encablures dorées de la frontière namibienne. Depuis Johannesburg, un vol d’1 h 25 seulement, un saut de singe au bout duquel l’avion, survolant une terre parsemée de forêts duveteuses et de plans d’eau épars, se pose sur une autre Afrique, qui ne souffle que le chaud et dont la lumière cingle comme au cinéma. Ni châteaux ni manoirs ici. Juste la nature. Tout y sent bon le safari profond dans la brousse, la liberté à perte de vue, loin des tumultes européens.

Le safari est à l’Afrique ce que la Tour Eiffel est à Paris.

Kasane n’ouvre sa porte qu’à un tourisme plus confidentiel. Pas plus de 16 passagers sont du voyage, tous candidats à une immersion contemplative dans une faune prodigue et une flore grasse et exubérante.

A dix minutes de voiture de l’aéroport, coule la rivière Chobé. Un bateau à coque plate sur lequel on a embarqué nous fait l’incroyable cadeau de l’infini des cieux, tissés de bleu, puis passer sur l’autre rive. Nous sommes en Namibie. De la rivière Chobé jusqu’au fleuve Zambèze, le bateau file par les zigzags d’un canal entremêlant ombres et lumières. De partout, le paysage éblouit. Autant à fleur d’eau, où papyrus, roseaux et liserons frémissent, que sous la ronde scintillante des nuages. On se dit que le bon Dieu est un artiste peintre et, sous ces latitudes africaines, passé maître dans l’art de décorer le ciel d’une impressionnante collection de lustres blancs et opalescents. Le bateau rejoint un intimiste ponton, sur l’île Impalila, où nous attendent des lodges de luxe avec vue de lune de miel sur l’inspirant Zambèze. Un pied-à-terre presque voluptueux pour arrêter le temps.

Le Zimbabwean Dream, l’un des deux joyaux africains de la flotte CroisiEurope, la seule compagnie étrangère à naviguer sur le Kariba. Photo: Pierre Wiels

Jour 3

Le safari est à l’Afrique ce que la Tour Eiffel est à Paris. Observer ces animaux lointains qui ont impressionné notre enfance, par leur férocité ou leur majesté, relève du grandiose. Dans le parc national de Chobé, au Botswana, qui concentre à lui seul plus d‘un quart des pachydermes du continent africain, le chauffeur du 4x4 Landcruiser crapahute au radar, guidé par son flair aiguisé. «Rien n’est jamais garanti de ce qu’on va voir. On ne peut que suivre la nature et espérer. C’est elle qui trace le chemin», introduit Sam, notre guide.

Ce jour-là, la vie sauvage, entre deux troupeaux d’impalas, nous gratifie d’un rendez-vous émouvant avec une famille de girafes. D’une fraction de seconde, tout peut surgir, avec fulgurance, telle la fuite d’un crocodile endormi ou le bâillement à gueule déployée d’un hippopotame. Le safari nautique permet d’aller encore plus près d’autres animaux et d’admirer une diversité de volatiles, aigrettes blanches, oies du Nil et cormorans.

Saudi-Arabien will mit Kunst sein Image aufpolieren Weil das Öl endlich ist, investiert Saudi-Arabien Millionen in den Kulturtourismus - dabei waren Musik und Kunst im Königreich bis vor Kurzem tabu.

Jour 4

La beauté appartient à ceux qui se lèvent tôt, à 5 h 30, pour admirer le soleil se lever, le ciel s’oranger, et entendre la nature babiller au rythme du crescendo de l’aube. Assister à tel spectacle au milieu d’une rivière, c’est comme renaître au paradis.

Sur l’île Impalila, le Kaza Lodge touche un village. Les villageois nous souhaitent la bienvenue d’un joyeux pas de danse chaloupé, Voyage au pied d’un immense baobab. Le temps s’étire paresseusement jusqu’au baisser du rideau. Il est tout aussi inoubliable d’aller se mettre sous les yeux, une coupe de bulles d’un pétillant sud-africain dans la main, le spectacle du jour éteignant graduellement la lumière.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Dans la savane, des animaux aussi paisibles que les zèbres et les impalas composent des scènes de vie bouleversantes d’émotion. Photo: Pierre Wiels

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Dans la savane, des animaux aussi paisibles que les zèbres et les impalas composent des scènes de vie bouleversantes d’émotion. Photo: Pierre Wiels Saisir des images de la grande faune, tout un art exigeant de la patience, de la discrétion, de puissants téléobjectifs et toujours un peu de chance. La belle rencontre n’est jamais garantie. Photo: Pierre Wiels Des troupeaux de zèbres, emblématique ruminant de la savane, sillonnent le parc national de Matusadona. Leur robe graphique tranche sur le vert tendre d’un paysage poudré de lumière blonde. Photo: Pierre Wiels

Jour 5

Le rock ‘n’ roll road trip rebondit au Zimbabwe. Troisième mouvement aérien. La pilote propose champagne et friandises à la manière d’une ouvreuse de cinéma vintage. Son coucou à hélice nous amène à Kariba, du nom de ce lac mythique sur lequel la compagnie CroisiEurope est la seule à naviguer, dans deux bateaux-boutiques de huit cabines chacun, le Zimbabwean Dream et l’African Dream.

Leur construction, c’est une histoire dans l’histoire, celle d’une vision audacieuse, d’un défi passionnant à relever et, comme en témoigne leur nom de baptême, d’un rêve absolu de dépasser les fleuves d’Europe et d’expatrier un modèle de croisière intimiste. Parti sur le Rhin, l’on croise désormais en eaux exotiques. Un pari fou, un pas de géant transcontinental. Nous montons à bord d’un bijou: le Zimbabwean Dream. Un cinq ancres flottant à trois ponts, palissé de bois, au personnel de bord solaire et dévoué qui nous entraînera même dans une danse endiablée de bienvenue.

Le moteur du bateau coupé, afin de tromper l’hyper vigilance de la faune, la puissance de la nature revient mettre nos sens en émoi.

Jour 6

Le lac Kariba en jette: 220 kilomètres de long sur 40 de large, un plan d’eau immense issu d’un barrage retenant les eaux du Zambèze et inauguré en 1959. Ce qui était une plaine agricole peuplée d’animaux a cédé la place à une mer intérieure onirique qui a laissé une singulière signature sur ces flots apaisés: d’étranges et frêles silhouettes d’arbres morts prêtant à la navigation une atmosphère fantomatique.

Le Zimbabwean Dream a jeté l’ancre à quelques minutes en bateau glisseur de la rivière Gache Gache. Nous y sommes des invités privilégiés pour nous régaler des gros yeux des hippopotames, tels des périscopes de sous-marin, se partageant des jardins flottants avec ce super prédateur: le crocodile. L’Afrique fascine autant par sa vie sauvage et ses panoramas sublimes que par la lumière hollywoodienne qui les enrobe, si blonde et si pure qu’elle devient un thème de photographie à elle seule. On voudrait la ramener en Europe.

Tout comme son jumeau l’African Dream, le Zimbabwean Dream, bateau-boutique classé cinq ancres, peut accueillir 16 passagers dans ses huit cabines à la décoration élégante. Photo: Pierre Wiels

Jour 7

Sur le lac Kariba, nous sommes pour la seconde fois seuls au monde. Il y a nous et ces animaux livrant sans fard le spectacle merveilleux de leur vie sauvage intime. Celui qu’ils veulent bien nous donner. Toujours, un safari est fait de rencontres hasardeuses et d’effleurements à bas bruit, sur la pointe des pieds. Parfois, les animaux s’alignent aussi bien que les astres, comme cet hippopotame broutant en compagnie d’aigrettes blanches à quelques mètres d’un éléphant solitaire figé sur la toile de l’horizon.

On vit des moments suspendus. Le moteur du bateau coupé, afin de tromper l’hyper vigilance de la faune, la puissance de la nature revient mettre nos sens en émoi. Chaque soir, le bateau fait escale dans un port de la nuit profonde et étoilée.

Karibik-Kreuzfahrt: Auf eine Rum-Cola im Inselparadies Vor Anker gehen an den schönsten Stränden der Welt: eine Rundreise von Florida zu den Cayman Islands, Jamaika, Grand Turk und den Bahamas.

Jour 8

Une nouvelle fois, le paysage est poudré de poussières d’or et la lumière cristalline. Un festin visuel que nous sommes encore seuls à goûter. Le Kariba, star fluide, se partage la magie avec le parc national Mutusadona. Suivant une piste de terre rouge, le safari matinal ouvre d’inoubliables fenêtres sur les panoramas blonds d’une savane illuminée.

Ça grouille et gargouille de bêtes à cornes qui détalent, et d’autres à robes zébrées qui nous regardent passivement passer, comme des Martiens. Des envolées d’oiseaux parachèvent ces tableaux d’une nature virginale à l’équilibre. A l’unisson, ça gazouille, ça craque, ça stridule, ça vole et ça grésille délicieusement, comme au début de la création de l’univers. Au loin, dans la plaine lumineuse, une patrouille d’éléphants chemine d’un pas lourd.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Les croisiéristes vivent des moments suspendus dans le décor du Kaza Lodge, sur l’île Impalila en Namibie. Photo: Lou Coetzer

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Les croisiéristes vivent des moments suspendus dans le décor du Kaza Lodge, sur l’île Impalila en Namibie. Photo: Lou Coetzer Les croisiéristes vivent des moments suspendus dans le décor du Kaza Lodge, sur l’île Impalila en Namibie. Photo: Lou Coetzer

Et puis, s’invite l’imprévu providentiel: un face-à-face intime avec l’univers. L’astre ardent s’est rapetissé en une ligne flamboyante à l’horizon. Du silence, sépulcral, n’émerge que le moteur lointain d’une barque de pêcheurs. Tandis que la nuit aspire le jour, le lac nous remplit de toute la paix d’un monde subitement plus désirable que dans nos rêves les plus échevelés. Nous voilà littéralement hypnotisés par ce crépuscule, et même bouleversés. Car, ce qui flamboie à l’horizon, c’est une forme de certitude qu’il est à nouveau permis d’être insouciant et de croire à des lendemains apaisés.

Die zwölf schönsten Hotels im wilden Alentejo Der Alentejo wird bei Urlaubern immer beliebter. Mit ihren Stränden steht die Region der Algarve in nichts nach, ihr Hinterland zeigt die stille Seite des Landes und die Stadt Evora bietet Geschichte zum Anfassen.

Jour 9

Après s’y être tant noyés les yeux du plancher des hippopotames, on repasse au-dessus des nuages étincelants à bord d’un Cessna. Une heure de vol déroulant la magnificence africaine jusqu’aux mythiques Victoria Falls dont on aperçoit à des kilomètres à la ronde ses embruns mouvants, comme s'ils respiraient. Les chutes, emblématiques merveilles de la nature, c’est la mangue exquise sur le gâteau de cette croisière en Afrique australe. Le bouquet final.

La lumière, au diapason de ce fracassant rideau d’eau, se fait torrentielle et dresseuse d’arcs-en-ciel, tels des ponts vertigineux jetés au-dessus de ce démentiel déluge d’écume. On imagine alors l’émotion, voire l’effroi qui ont dû saisir l’explorateur et missionnaire anglais David Livingstone, le 16 novembre 1855, quand il vit et entendit pour la première fois sombrer le Zambèze du haut de ces falaises et vrombir en contrebas, à cheval sur les frontières de la Zambie et du Zimbabwe.

Suivre pédestrement le sentier brumisé le long de ces chutes, ponctué de belvédères, c’est commencer sous le soleil et, au plus près des embruns, finir sous une grosse pluie étrange. On voit tourbillonner l’eau à 300 mètres de hauteur, tel une échappée de gaz visible à 20 kilomètres à la ronde. On les a trouvés là, les mystérieux soleils mouillés de Charles Baudelaire.

Les chutes Victoria: 1700 mètres d’un rideau d’eau qui laisse sans voix. Cette faille, d’une hauteur allant de 75 à 108 mètres, y transforme le paisible Zambèze en une créature en furie. Photo: Pierre Wiels

Jour 10

La croisière safari s’achève à Victoria Falls, la ville touristique des chutes. Elle aura jusqu’au bout enivré ses passagers. Certes, par les détours des eaux majestueuses traversées, canaux, rivières et lac, mais surtout parce que le Zambèze, son fil rouge, leur a fait don d’un spectacle émouvant à nul autre pareil: celui du miracle perpétuel de la vie. Plus d’informations sur croisieurope.com et neptune.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.