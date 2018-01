par Thierry Labro



La page "Boqueria" est tournée. De l'esprit de ce restaurant de 150 places et 70 en terrasse restera l'Espagne, au coeur du nouveau concept: "El Barrio" proposera une carte moins chère, des tapas, des cocktails et des animations musicales pour que l'endroit décolle enfin.

Les repreneurs, le groupe Manso, exploitent déjà onze restaurants, principalement dans le quartier européen et ont identifié des axes de croissance, explique son business developper, Yannis Xydias, joint vendredi matin par téléphone.

"Nous sommes en train de finaliser le projet. Nous aurons une nouvelle équipe en cuisine, sous la direction de Mike Stavropoulos, qui restera sur une carte espagnole, plus abordable et avec des produits authentiques. Une cuisine sophistiquée mais abordable. Il ne s'agit pas d'avoir des étoiles au Michelin mais de profiter du quartier, des quatre cents places de parking juste à côté et de l'arrivée du tram. Le quartier se développe et nous voudrions attirer autant une clientèle business que résidente."

El Barrio ouvrira courant mars.

Si le montant des investissements n'a pas été communiqué, ce restaurant étoffe donc la présence du groupe de Rémy Manso. Après l'ouverture, en mars, d'El Barrio, le Limbo sera réaménagé et deux autres restaurants verront le jour, un argentin et un espagnol, à Leudelange, dans des bâtiments encore en construction. Leur ouverture est prévue pour la fin de l'été.

Et déjà, d'autres projets sont en cours, comme une sorte de tournée gastronomique des restaurants du groupe en tram ou une VIP Ibiza Party, fin septembre, avec les meilleurs clients et DJ à bord.