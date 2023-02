22 neue Adressen dürfen sich in Luxemburg und Belgien über die Auszeichnung der „Guide Michelin“-Redaktion mit dem „Bib Gourmand“ freuen.

„Guide Michelin“

Restaurant „Bazaar“ am Knuedler erhält den „Bib Gourmand“

(LW) – Nur drei Wochen vor der heiß erwarteten Sterne-Vergabe an die besten Restaurants in Luxemburg und Belgien wartet die Redaktion des „Guide Michelin“ mit den neuen Trägern der Auszeichnung „Bib Gourmand“ für 2023 auf: Die 22 neu vermerkten Restaurants bieten sowohl für den Mittagstisch als auch auf der Abendkarte mindestens ein Menü (meist Vorspeise, Hauptspeise und Dessert) an, das mit rund 45 Euro zu Buche schlägt.

„Diese Restaurants verwöhnen uns nicht nur täglich, sondern ihnen gelingt es auch, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld eine qualitativ hochwertige Küche mit moderaten Preisen zu verbinden“, so Werner Loens, der verantwortlich für die Auswahl der „Guide Michelin“-Ausgaben in den BeNeLux-Staaten ist. „Außerdem muss man die Kreativität der Küchenchefs dieser 22 Adressen loben, die aus hochwertigen Zutaten in einem sehr vielfältigen Repertoire an Stilrichtungen originelle und schmackhafte Gerichte zaubern.“

Unter den 22 neuen Adressen hob das Team unter anderem die Küche des „Bazaar“ am Knuedler hervor. Die mediterranen Speisen des Restaurants seien besonders für „ein gepflegtes Mahl unter Freunden oder mit der Familie“ zu empfehlen.

Die vollständige Liste der „Bib Gourmand“-Adressen wird vom 13. März an online und in der entsprechenden „Guide Michelin“-App zu finden sein. An diesem Tag werden auch die Sterne-Restaurants sowie die Preisträger der besonderen Auszeichnungen bekannt gegeben.

