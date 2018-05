Herman et Candelaria étaient partis pour un road trip de six mois. C'était en 2000. Le couple d'Argentins, et leurs quatre enfants nés pendant ce voyage qui dure depuis 18 ans, était de passage au Luxembourg cette semaine.

Rencontre avec la famille Zapp, en voyage depuis 18 ans

Anne FOURNEY

En 18 ans de voyage, la famille Zapp est devenue une référence qui fait rêver beaucoup de gens sur la planète. Ceux qui s'intéressent à une manière originale de voyager connaissent souvent cette famille argentine, régulièrement accueillie chez l'habitant. C'est à Kehlen que nous les avons rencontrés, où Bibi et Raphaël leur ont offert l'hospitalité. En 2000, Herman et Candelaria, qui se connaissent depuis l'enfance, font un projet de voyage: celui de rallier leur pays d'origine, l'Argentine, à l'Alaska ...