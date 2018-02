Der Renault Mégane R.S. ist seit 15 Jahren einer der ganz großen Stars in der Riege der sportlichen Kompaktwagen. Damit das so bleibt, haben die Franzosen das Mégane-Topmodell umfangreich aufgewertet.

Lifestyle 11 3 Min.

Renault Mégane R.S.: Komfort-Sportler aus Frankreich

Der Renault Mégane R.S. ist seit 15 Jahren einer der ganz großen Stars in der Riege der sportlichen Kompaktwagen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Renault dem Mégane-Topmodell einen neuen Motor verpasst und es auch umfangreich aufgewertet.

Von Henri Leyder

Herzstück des neuen Renault Mégane R.S. ist ein 1,8-Liter-Reihenvierzylinder-Benziner mit Twin-Scroll-Turbotechnik und Direkteinspritzung, zu dessen Entwicklung gleich drei Renault-Abteilungen beigetragen haben, und zwar Renault Sports Cars, Renault Sport Racing und das Technocentre Renault. Herauskam dabei nicht nur eine hohe Leistungsausbeute – 205 kW/280 PS bei 6 000 U/min –, sondern vor allem auch ein für einen Benziner recht beachtliches Drehmoment von 390 Nm, das von 2 400 bis 4 800 U/min kontinuierlich zur Verfügung steht.

Dem hochmodernen Vierzylinder ist entweder ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder ein sechsstufiges EDC-Doppelkupplungsgetriebe (1 692 Euro) angeflanscht. Letzteres ist die bessere Wahl, weil die Gangwechsel sehr schnell vonstattengehen – auch dann, wenn der Fahrer das Kommando über die großen Wippen hinter dem Lenkrad manuell übernimmt.

Überraschende Allradlenkung

18 Zoll, wahlweise 19 Zoll große Räder (957 Euro) bringen die Kraft auf die Straße, allerdings nur über die Vorderräder. Neu ist (im Vergleich zum Vorgänger) die dynamische Allradlenkung 4Control. Das Kurvenverhalten gewinnt spürbar, überrascht sogar mit der erreichten Agilität, besonders dann, wenn das Multi-Sense-System auf „Sport“ geregelt ist.

Im R.S.-Cockpit geht es sportlich-elegant zu. Foto: Renault

„Multi Sense“ bietet fünf Einstellungen, deren Bezeichnungen weitgehend für sich sprechen: „Comfort“, „Neutral“, „Sport“, „Race“ und „Perso“ (persönliche Konfiguration). Mit dem System kann der Fahrer bei der Version mit EDC-Getriebe die Geschwindigkeit der Gangwechsel und der Schaltstrategie einstellen, bei allen das Ansprechverhalten der Gaspedalkennlinie und den Widerstand am Lenkrad. „Sport“ trimmt die Allradlenkung auf maximale Agilität, ESP greift später ein. „Race“ ist für die Rennstrecke bestimmt – unter anderem sind ESP und der Drehzahlbegrenzer deaktiviert.

Zwei Komponenten des Fahrwerks erlauben eine erstaunliche Geradeauslaufstabilität – besonders auffallend auf sehr unebenen Straßen. Verantwortlich dafür zeichnen die vom Vorgängermodell übernommene ISAS-Vorderradaufhängung (Independent Steering Axis System) mit entkoppelter Lenkachse und die neuen Stoßdämpfer mit hydraulischem Endanschlag.

Kein abgespeckter Rennwagen

Pure Fahrfreude ist demnach garantiert, auch auf der Rennstrecke. Der Mégane R.S. ist trotzdem kein abgespeckter Rennwagen. Er bietet serienmäßig hohen Komfort und ein breit gefächertes Panel an Sicherheitskomponenten;, Sein Leergewicht von 1 482 Kilogramm (EDC: 1 505) „belegt“ diese Feststellung. Nennen wir nur die gut ausgeformten Sportsitze mit integrierter Kopfstütze, das Online-Multimediasystem Renault R-Link 2 mit unter anderem seinem hochformatigen 8,7 Zoll großen Touchscreen-Monitor und TomTom-Live-Navigation, Einparkhilfen vorne und hinten, Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und die wie bereits beim Clio R.S. in die Frontschürze integrierten LED-Zusatzscheinwerfer im Zielflaggendesign. Sie sind zugleich Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht, Positionslicht und ergänzendes Fernlicht – bis zu 460 Meter weit sei eine menschliche Silhouette noch zu erkennen, verspricht Renault.

11 Foto: Renault

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault

Gegen Aufpreis können so ziemlich alle modernen Fahrerassistenzsysteme und noch einiges an Komfort-Equipment an Bord geholt werden. Eine Besonderheit ist der „R.S. Monitor Expert“ (435 Euro), eine Erweiterung des bereits bekannten R.S. Monitor, der in Echtzeit eine Menge Motordaten auf einen gesonderten Monitor bringt. Das jetzt erweiterte System ermöglicht es, kurz dargestellt, „Fahraufnahmen von einem per Bluetooth mit dem System verbundenen Smartphone oder einer Action Cam zu speichern oder weiterzuleiten, um die Fahrt sofort oder später analysieren zu können (…)“, so Renault.

Eine zusätzliche Prise Sportlichkeit, allerdings nur für die handgeschaltete Version, bietet das „Pack Cup“-Paket (1 644 Euro) mit tiefer gelegtem Chassis, mechanischer Differenzialsperre und roten Bremssätteln.

Trophy-Variante bald am Start

Mit dem neuen R.S. hat der Mégane das Ende der Leistungsspirale noch nicht erreicht. Renault kündigt bereits – wie schon bei den Vorgängern angeboten – eine Trophy-Variante an. Das Triebwerk wird der 1,8-Liter-Vierzylinder bleiben, mit der 300-PS-Marke flirten (220 kW/299 PS) und sich exakt an der 400-Nm-Marke festkrallen. Serienmäßig wird der Fünftürer von einem Cup-Fahrwerk getragen, auf 19 Zoll großen Rädern rollen und von Verbundguss-Scheiben gebremst werden. Ende dieses Jahres soll er an den Start gehen.

Technische Daten

Motor: 1,8-Liter-Reihenvierzylinder-Turbobenziner; Leistung: 205 KW (280 PS) bei 6 000 U/min; Max. Drehmoment: 390 Nm bei 2 400 U/min; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 364 x 1 875 x 1 435 Millimeter; Leergewicht: 1 482 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 384 bis 1 247 Liter; 0-100 km/h: 5,8 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 255 km/h; ECE-Verbrauch: 7,2 bzw. 6,9 Liter Super (95 Oktan) pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 161 bzw. 155 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 33 408 Euro.