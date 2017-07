von Sully Prud'homme

Noch ist der neue, sportliche Alpine nicht auf dem Markt, und schon gibt es ein Derivat seiner äußerst leistungsfähigen Maschine, die im Espace allerdings vornehmlich auf eine kraftvolle Leistungsentwicklung in den unteren Drehzahlbereichen ausgelegt ist. Das neue Benzinaggregat Energy TCe 225 EDC von Renault Sport wird ab sofort als Spitzenmotorisierung des Crossovers Espace angeboten, der einst als Raumwunder konzipiert war, diese Identität allerdings zugunsten eines raffinierten SUV-Designs zum Teil wieder abgegeben hat.

Zweifellos passt der neue Vierzylinder perfekt in den modernen Espace: aus 1,8 Liter Hubraum schöpft das komplett aus Aluminium gefertigte Triebwerk unter Einsatz eines reaktionsschnellen Twin-Scroll-Turboladers mit zwei getrennten, parallel verlaufenden Abgaskanälen für jeweils zwei Zylinder eine Leistung von 165 kW (225 PS), was durch den Namenszusatz TCe (Turbo Control efficiency) dokumentiert wird.



Eine stufenlos variable Ölpumpe und eine adaptive Drallsteuerung zur besseren Füllung der Brennräume sorgen für eine nochmals verbesserte Effizienz, während ein spezielles Wärmemanagement dafür sorgt, dass der Motor schneller seine optimale Betriebstemperatur erreicht. Dank des reaktionsschnellen Turboladers werden hohe Effizienz und ausgezeichnete Fahrleistungen ermöglicht.

Besonders ein hohes Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich stand im Lastenheft der Ingenieure. So erreicht das Aggregat sein maximales Drehmoment von 300 Nm bereits bei 1 750 U/min, was eine überaus kraftstoffsparende, souveräne Fahrweise ermöglicht. Durch den serienmäßigen Einsatz des Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebes EDC beschleunigt der Crossover in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und liefert eine Spitzengeschwindigkeit von 224 km/h bei einem Durchschnittsverbrauch von 6,8 Liter im Drittelmix.

Neue Komfortdetails

Das Topmodell, das in der Linie Intens und ebenfalls in der luxuriösen Ausstattungslinie Initiale Paris angeboten wird, verfügt weiterhin über ein Start-Stopp-System und über das Energy Smart Management zur Rückgewinnung von Bewegungsenergie.

Das neue Modelljahr zeichnet sich darüber hinaus durch eine neue Lackfarbe und eine vergrößerte Auswahl an Leichtmetallrädern aus. Im Innenraum gibt es verschiedene neue Komfortdetails, außerdem ist das überarbeitete Multimediasystem R-Link 2 jetzt mit Apple CarPlay kompatibel. Auch an den reisenden Geschäftsmann wurde bei Renault gedacht: Eine spezielle Ausstattungslinie mit nur zwei besonders bequemen Sesseln in der zweiten Reihe und einer ganzen Reihe weiterer Annehmlichkeiten erlaubt bequemes Arbeiten an Bord der Crossover-Limousine.

Neben dem neuen Topaggregat Energy TCe 225 EDC bleiben die Triebwerke Energy dCi 130 und dCi 160 EDC weiterhin im Motorenprogramm.

Technische Daten

Motor: 1,8-Liter-Reihenvierzylinder-Benziner mit Twin-Scroll-Turbolader; Leistung: 165 kW (225 PS) bei 5 600 U/min; Max. Drehmoment: 300 Nm bei 1 750 U/min; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 857 x 1 888 x 1 675 Millimeter; Leergewicht: 1 685 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 680 bis 2 101 Liter; 0-100 km/h: 7,6 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h; ECE-Verbrauch: 6,8 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 153 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 34 955 Euro.