Renato Favaro change de formule

Anne FOURNEY Après 29 ans à la tête du Ristorante Favaro à Esch/Alzette, le fameux chef italien étoilé a annoncé la fermeture de son restaurant pour la mi-septembre.

C'est la fin du Ristorante Favaro à Esch-sur-Alzette. Après 29 ans d'activité, Renato Favaro annonce un retour aux sources: «Cômo Restaurant» en hommage au Lac de Côme, sa région d'origine.

«C'était une superbe aventure, que du bonheur, je ne regrette rien», a scandé le chef italien en roulant les «r». Ce retour aux sources, il y pensait depuis quelques années. Cela lui était déjà passé par la tête à la naissance de son fils aîné il y a 20 ans.

Avant d'être le Ristorante Favaro, l'établissement s'appelait L'Auberge Royale. Le restaurant de Renato Favaro a une étoile au Michelin et 16/20 au guide Gault&Millau. «Je ne souhaite pas rendre l'étoile, je souhaite juste revenir à une cuisine plus simple que celle qui est faite dans un étoilé, toujours avec de bons produits, des plats de ma région ou d'ailleurs.»

Un autre événement est survenu dans la vie du chef: «J'ai aussi une autre étoile, qui s'appelle Theodore Maxwell, qui a six mois et je veux passer aussi plus de temps avec lui.»