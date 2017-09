(dpa) - Das Wettrüsten unter Supersportwagen wie Bugatti mit 1103 kW/1500 PS oder Firmen wie McLaren oder Mercedes-AMG, die quasi Formel-1-Autos mit Straßenzulassung planen, ist keine neue Erscheinung. Denn schon vor rund 30 Jahren hatten Supersportler eine Hochzeit. Protagonisten waren Autos wie Porsche 959, Ferrari F40 und Lamborghini Diablo. Auch Jaguar war mit von der Partie. Der XJ220 zeigte sich 1988 zum ersten mal als Studie und kam vor exakt 25 Jahren auf die Straße.

Schnelles Straßenfahrzeug

Der Name war Programm, sagt Jaguar-Sprecherin Andrea Leitner-Garnell: Wie bei früheren Sportwagen aus Coventry stand die „220“ für die angestrebte Höchstgeschwindigkeit von 220 Meilen pro Stunde, was rund 350 km/h entspricht. Das stempelte den XJ220 endgültig zum damals schnellsten Straßenfahrzeug der Welt.

Dass von den ursprünglich 350 geplanten Exemplaren binnen zwei Jahren trotzdem nur rund 280 gebaut wurden, mag zum einen am Grundpreis von über 20 Millionen Luxemburger Franken gelegen haben. Aber auch daran, dass sich der Sportler im Lauf seiner langen Entwicklung gravierend verändert hat. Denn die fünf Meter lange Studie hatte Scherentüren wie bei Lamborghini und einen unter Glas drapierten V12-Motor mit 6,2 Litern Hubraum und 388 kW/527 PS.

Auf dem Weg in die Serie ist das Coupé rund 25 Zentimeter kürzer geworden, hat normale Türen bekommen, nur noch Heck- statt Allradantrieb und obendrein noch sechs Zylinder verloren. Der 3,5 Liter große Bi-Turbo war mit 399 kW/542 PS zwar stärker als der Zwölfzylinder, hatte aber offenbar weniger Faszinationspotenzial.

Halbes Dutzend: Der Bi-Turbo mit sechs Zylindern schöpft aus einem Hubraum von 3,5 Liter 399 kW/542 PS.

Jaguar rechtfertigt die Änderungen mit mehr Leistung und rund 200 Kilo weniger Gewicht. Außerdem bekamen die mittlerweile an Ford verkauften Briten so die Kosten in den Griff und konnten das Projekt auch unter dem Dach der neuen Familie retten. Doch viele Kunden waren enttäuscht und versuchten, vom Kauf zurückzutreten. Dabei waren bei der Öffnung der Orderbücher noch über 1200 Bestellungen binnen weniger Tage eingegangen, so die Sprecherin.



Doch Jaguar führt das auch auf äußere Umstände zurück: „Der Boom der Supersportwagen war wie eine Seifenblase zerplatzt“, heißt es bei den Briten zur Entschuldigung. „Die künstlich hoch getriebenen Preise kollabierten, zahlreiche Spekulanten traten von ihren Kaufverträgen zurück.“

25 Jahre später

25 Jahre später sind das allerdings nur noch Fußnoten in der Geschichte. Ergibt sich dann die Chance auf eine Fahrt, ist die ganze Faszination von früher da: Nur sanft streichelt der Fuß das Gaspedal im engen Tunnel unter dem Lenkrad, schon hört man ein böses Fauchen aus dem Heck. Es rasselt, als schüttele jemand eine Ankerkette und die Raubkatze schnellt davon, als gäbe es keinen Morgen mehr.

3,7 Sekunden genügen, bis die 1370 Kilo leichte Aluflunder auf Tempo 100 ist. Und wäre sie nicht eine Rarität aus dem Werksmuseum - man würde am liebsten immer weiter beschleunigen und sehen, ob es der Wagen noch immer auf 350 km/h bringt und so gut mithalten könnte mit den Lamborghini, Ferrari und Porsche von heute.

Kommt schnell auf Touren: Von Null auf Tempo 100 braucht der Jaguar XJ220 nicht länger als 3,7 Sekunden.

Dabei fährt der XJ220 zwar wie ein Rennwagen. Doch innen gibt sich die Raubkatze als Schmusekater. Die Sessel sind aus dickem, weichem Leder und bequemer als daheim vor dem Fernseher. Die Klimaanlage trocknet schnell den Schweiß auf der Stirn. Das Glasdach gaukelt einem mehr Kopffreiheit vor, als bei einer Höhe von gerade einmal 1,14 Metern möglich ist. Selbst das Blechkleid ist lange nicht so wild und böse geschnitten wie bei den Italienern.

Während für Ferrari und Porsche aus jener Zeit mittlerweile siebenstellige Fantasiesummen bezahlt werden, gilt der XJ220 Experten wie der auf Supersportwagen spezialisierten Internet-Handelsplattform Classic & Performance Car als hoffnungslos unterbewertet. „Zwar sind die Preise angestiegen, doch man bekommt ein gutes Auto noch immer für weniger als 500 000 Euro“, ist dort zu lesen. Ein Bruchteil dessen, was man für andere Supersportwagen jener Zeit bezahle.