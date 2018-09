Baiersbronn, das idyllische Urlaubsrefugium im Schwarzwald, zählt seit Generationen zu den beliebten Reisezielen der Luxemburger. Einst wegen der guten Luft, heute vor allem wegen der Sternerestaurants.

Radeln und wandern zwischen den Sternen

Nicole WERKMEISTER

Milde Temperaturen haben die Hitze des Sommers abgelöst, und die Sonne begleitet die Wandergruppe mit angenehmer Wärme auf einer Tour durch die Felder und Wälder um Baiersbronn. Wildkräuterexpertin Anja Rudolph führt konstanten Schrittes von der Gemeinde Mitteltal aus in den "Wanderhimmel" der Region. In die Tiefen des unlängst in Teilen zum Nationalpark erhobenen Schwarzwalds soll der Weg jedoch nicht führen.



Die Gruppe ist auf einem der Lehr- und Genusspfade des ganze 550 Kilometer umfassenden und präzise ausgeschilderten Wandernetzes der Region unterwegs, um einige der Wildkräuter kennenzulernen, die so manches Gericht der hiesigen Sterneköche zu geschmacklicher Vollendung führen. Die gepriesenen Herrschaften am Herd begnügen sich längst nicht mehr mit einem Gang in den Vorgarten, um Dillspitzen oder ein paar Blätter Basilikum zu pflücken. Für aufwendige Menüs der Spitzenklasse ist der Aufwand doch höher. So kann, wer diesen Weg recht früh am Morgen auf sich nimmt, durchaus in den Genuss kommen, der örtlichen Koch-Prominenz auf Wildkräutersuche zu begegnen.



Doch während man hier im gemächlichen Tempo vorankommt, ist die Arbeit in den Schlemmerstuben bereits in vollem Gange. Das Augenmerk soll den Kräutern gelten, die nur das geschulte Auge am Wegesrand, in den naturbelassenen Wiesen oder am Bachufer entdeckt. "Hier haben wir zum Beispiel eine Brunnenkresse", erklärt Anja Rudolph und zeigt auf kleine rundliche Blättchen im klaren Wasser. "Brunnenkresse braucht sauberes Wasser, sie lässt also auf beste Wasserqualität schließen", lässt sie wissen. "Dieses Wasser kommt unmittelbar aus einer Quelle", weiß die Expertin und reicht jedem ein Blättchen zum Kosten.

Blüten und Wildkräuter aus der Region finden auch in der Baiersbronner Sterneküche Verwendung. Foto: Ulrike Klumpp

Im Mund entfaltet das unscheinbare Kraut einen überraschend intensiven, würzigen Geschmack. Von diesem Eindruck noch eingenommen, erfahren die Wanderer, welch wichtige Bedeutung die zahlreichen Quellen in dieser Gegend für die Entstehung der zur Gemeinde Baiersbronn zählenden Ortschaften hatten. Die sogenannte Streusiedlung, die so etwas wie Ortskerne vermissen lässt, entstand dadurch, dass man sich "verstreut" dort häuslich niederließ, wo Trinkwasserquellen vorhanden waren. Auch wenn alle Gehöfte inzwischen an die Kanalisation angeschlossen sind, wird der Vorzug vorbeifließenden Quellwassers auch heute noch genutzt. Und sei es nur, um das Bier für den Feierabend auf die richtige Temperatur zu bringen.

Weiter unterwegs kann man Beifuß, Schafgarbe, den letzten Rotklee der Saison und wilden Thymian an den Natursteinmauern entdecken und die frischen Triebe von Fichte und Tanne am Waldesrand kosten. "Wenn man die Wildkräuter dann zu sich nimmt, wenn sie wachsen, ist man das ganze Jahr über gut versorgt", erklärt Anja Rudolph mit Verweis auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften der verschiedenen, einst so alltäglichen Pflanzen, die sich aktuell neuer Beliebtheit erfreuen.

Während die Gruppe sich im Anschluss an die mit einer köstlichen Brotzeit beendete Wanderung für einen Besuch der historischen Glashütte im Ortsteil Buhlbach entscheidet, bereiten sich die Radler des ersten "Classic Cycle Circus Baiersbronn" auf ihre bevorstehende Tour vor. Wie bei der bereits recht bekannten "Eroica", die Radler alljährlich im Oktober in die Toskana lockt, gilt auch dieses Event den Fans historischer Zweiräder. Ähnlich wie die bereits seit vielen Jahren stattfindende Oldtimer-Rallye "Baiersbronn Classic", könnte auch diese Veranstaltung bald Kultstatus erlangen.

Glashütte und Märchenmuseum

Im Eingangsbereich des zum Museum umgestalteten Gebäudes der Glashütte weckt ein Glasbläser, der dekorative Objekte anfertigt, das Interesse. Dass es zu Zeiten, in denen die Hütte noch in Betrieb war, weit weniger kunstvoll zuging, erschließt sich bei der anschließenden Führung.



Ende September werden schicke Oldtimer wieder zum Event "Baiersbronn Classic" erwartet. Foto: Christoph Schöch

Die Ansiedlung der einstigen Glasproduktion an dieser Stelle war zwei örtlichen Voraussetzungen geschuldet: Wasser, das man für den Herstellungsprozess, aber auch zum Transport nutzen konnte – und jede Menge Holz, das zur Befeuerung der Öfen und der zur Glasherstellung hohen Temperaturen notwendig war. Die riesigen, teils Jahrhunderte alten Tannen, die dem Schwarzwald schon zu Römerzeiten seinen Namen einbrachten und die Eindringlinge davon abhielten, das Gebiet näher in Augenschein zu nehmen, boten dazu ideale Bedingungen. Und so wurde – mit den damaligen Mitteln und teils unter Lebensgefahr für die Beschäftigten - gerodet und abtransportiert, was nur möglich war.

Dies bald nicht nur für die seit 1758 ansässige Glashütte, sondern auch für die zahlungswilligen Kunden aus den Niederlanden, die es auf die besonders mächtigen "Holländer-Tannen" für den Schiffbau abgesehen hatten. In dieser Zeit, in der das Geld der großen Kaufleute die Lebensgrundlage der Einheimischen bestimmte, spielt auch Wilhelm Hauffs Märchen "Das kalte Herz" – eine Erzählung um den naiven Köhler Peter Munk, das listige Glasmännlein und den furchteinflößenden Holländer-Michel. Dem zeitlosen künstlerischen Erbe des jung verstorbenen Schriftstellers (1802-1827) aus Stuttgart wurde in Baiersbronn ein Märchenmuseum gewidmet, das für kleine und große Besucher sehenswert ist.

Aus Baiersbronn in die Welt

Die großen Waldflächen, die durch die jahrelange Abholzung freigelegt wurden, wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgeforstet. Dies jedoch überwiegend mit der schneller wachsenden Fichte, die inzwischen den größten Anteil im Baumbestand des Schwarzwaldes ausmacht. Erst jüngst wurde – auch im Zuge der Erklärung eines Teilbereichs zum Nationalpark – beschlossen, die Vielfalt der beheimateten Pflanzen stärker zu fördern und einige Areale des Waldes sich selbst zu überlassen.

Ihren späten wirtschaftlichen Erfolg hatte die Glashütte Buhlbach übrigens einer Erfindung zu verdanken, die auch ins kulturelle Erbe Luxemburgs Einzug fand: der Buhlbacher Schlegel. Denn das Unternehmen, das sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Herstellung von überwiegend grünen Glasflaschen spezialisiert hatte, belieferte auch die Crémant- und Champagnerhersteller jener Tage. Der Druck, der während der Gärung entstand, war so hoch, dass zahlreiche Flaschen regelmäßig während dieses Prozesses zerbrachen – was ein enorm hohes finanzielles Risiko für die Schaumweinfabrikanten darstellte. Johann Georg Böhringer ist die Idee zu verdanken, den Boden der bis dahin üblichen Flaschen mit einer Wölbung nach innen zu versehen, wodurch der Druck abgeleitet wird.



Der Buhlbacher Schlegel, die bis heute gebräuchliche Sekt- und Champagnerflasche, stammt aus Baiersbronn. Foto: Nicole Werkmeister

Die Konstruktion des Buhlbacher Schlegels, wie man die neue Form nannte, wurde ein voller Erfolg: Während der Blütezeit der Glashütte wurden jährlich rund zwei Millionen Flaschen hergestellt – damals noch von Mund geblasen. Und da das Feuer der Öfen nie ausgehen durfte, wurde rund um die Uhr gearbeitet. Mit der fortschreitenden Industrialisierung veränderten sich die Herstellungsprozesse, und der Rauch verzog sich aus Baiersbronn.

So erlangten die Täler um Baiersbronn ihren ursprünglichen Charme und die hohe Luftqualität zurück, die sie etwas später zu Kurorten und beliebten Urlaubszielen werden ließ. Eineinhalb Fahrstunden von der nächsten Autobahn entfernt, ist hier auch heute noch für Ruhe und Entspannung gesorgt. "Ja, die Letzten werden die Ersten sein", scherzt Anja Rudolph über die Besonderheit ihrer Heimat, die sich von einer dünn besiedelten und ärmlichen Gegend zum beliebten Erholungsgebiet für zahlreiche Touristen gewandelt hat. Wer hier vom hektischen Alltag entspannen und "Digital detox" betreiben will, findet in den Bergen und Tälern um Baiersbronn beste Voraussetzungen.

Die insgesamt acht Michelin-Sterne, die sich auf die bekannte Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach (3 Sterne), das Restaurant Bareiss (3 Sterne) und das Restaurant Schlossberg (2 Sterne) verteilen, erheben auch die Wanderpausen in den Hütten auf ein einmalig hohes Niveau.