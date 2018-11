Der Jimny ist seit 20 Jahren der Suzuki für alle Fälle. Jetzt ist die Neuauflage da: wesentlich schicker und cooler als bisher, aber genauso robust wie der äußerst erfolgreiche Vorgänger.

Lifestyle 3 Min.

Quadratisch, praktisch, cool

Der Jimny ist seit 20 Jahren der Suzuki für alle Fälle. Jetzt ist die Neuauflage da: wesentlich schicker und cooler als bisher, aber genauso robust wie der äußerst erfolgreiche Vorgänger.

von Sully Prud'homme



Der leichte und wendige Suzuki Jimny gilt seit seiner Markteinführung im Jahr 1998 als einziger authentischer Offroader seiner Klasse. Die Geländegängigkeit der Neuauflage dürfte auch wieder eingefleischte Profis überzeugen, denn der kleine Japaner bleibt dem Charakter der Baureihe treu. Der Dreitürer übernimmt deren typische Eigenschaften wie den stabilen und zusätzlich verstärkten Leiterrahmen für höhere Verwindungssteifigkeit, Starrachsen vorne und hinten und den zuschaltbaren Allradantrieb Allgrip Pro mit mechanischer Geländeuntersetzung. Ist diese aktiviert, wird in den unteren Gängen zusätzliches Drehmoment an die Räder geschickt, um selbst schwierige Passagen zu meistern.

Bei Traktionsverlusten wird das Antriebsmoment über die sogenannte „Brake LSD Traction Control“ durch eine automatische, elektronische Abbremsung an den schlupfenden Reifen an jene Räder mit der höheren Traktion geleitet. So wird ein Weiterfahren auf glatter und unebener Fahrbahn mit unterschiedlichen Traktionsverhältnissen gewährleistet. Diese unverzichtbaren Bestandteile erlauben erst kompromissloses Offroadfahren, und dabei liefert der Jimny richtigen Fahrspaß – und das nicht nur im Terrain, sondern auch im Stadtverkehr.

Die steileren A-Säulen, die markanten Schutzplanken an Radhäusern und Seitenschwellern sowie das klar gegliederte Heck mit nunmehr größerer Öffnung lassen viele klassische Designmerkmale des Modells in neuem Licht erscheinen, so zum Beispiel die Rückleuchten im hinteren Stoßfänger, aber auch die runden Scheinwerfer mit separaten Blinkern im Kühlergrill mit seinen vertikalen Streben.

Der in Schwarz gehaltene Innenraum zeigt sich nüchtern und funktionell – klare geometrische Formen dienen der einfachen Orientierung und Bedienung. Die Instrumenteneinheit mit permanenter Beleuchtung und kratzfester, angerauter Oberfläche ist übersichtlich und bietet eine gute Ablesbarkeit. Allein die baubedingt leicht eingeschränkte Schulterfreiheit bei zwei nebeneinander sitzenden, größeren Personen auf den Frontsitzen könnte Anlass zu geringfügiger Kritik sein. Positives Ausstattungsdetail für den Beifahrer ist der stabile Haltegriff in der Armaturentafel, der ebenfalls vom Vorgängermodell übernommen wurde.



Der neue Suzuki Jimny soll die Erfolgsgeschichte seines während 20 Jahren weitestgehend unverändert gebauten Vorgängers fortschreiben. Foto: Suzuki

Wesentlich vergrößert wurde das mit Kunststoff verkleidete Gepäckabteil, das nun mit 337 Liter Ladevolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe einen komplett flachen Boden und Vorrichtungen für Gepäckhaken und andere Befestigungsmethoden bietet.

Nur ein Benziner im Angebot

Anstelle des altbekannten 1,3-Liter-Motors kommt nun ein 1,5-Liter-Reihenvierzylinder-Benziner mit 75 kW (102 PS) Leistung und 130 Nm maximalen Drehmoment zum Einsatz. Trotz des größeren Hubraums ist der Motor kleiner und 15 Prozent leichter als das Triebwerk im Vorgängermodell, was laut Suzuki zu günstigeren Verbrauchseigenschaften beiträgt. Die Kraftübertragung erfolgt wahlweise über ein verbessertes, manuelles Fünf-Gang-Schaltgetriebe mit angepasster Übersetzung oder eine reibungsoptimierte Vier-Stufen-Automatik.

Trotz seines doch recht robusten Charakters ist der neue Jimny unter anderem mit dem präventiven Sicherheitssystem „Suzuki Safety Support“ ausgestattet, das den Fahrer bei drohenden Kollisionen mit Fahrzeugen oder Fußgängern optisch und akustisch warnt. Betätigt der Fahrer daraufhin die Bremse, liefert das System zusätzliche Bremsunterstützung. Bleibt eine Reaktion des Fahrers aus, wird das Fahrzeug automatisch abgebremst.

Das erstmals bei Suzuki verbaute System erkennt außerdem aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote und zeigt die entsprechenden Verkehrszeichen im Multifunktions-Display an.



Technische Daten

Motor: 1,5-Liter-Reihenvierzylinder-Benziner mit Saugrohreinspritzung; Leistung: 75 kW (102 PS) bei 6 000 U/min; Maximales Drehmoment: 130 Nm bei 4 000 U/min; Kraftübertragung: Fünf-Gang-Schaltgetriebe oder Vier-Gang-Automatik, zuschaltbarer Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 3 645 x 1 645 x 1 725 Millimeter; Leergewicht: 1 116 bis 1 185 Kilogramm; Maximale Anhängelast: 1 300 Kilogramm (gebremst); Kofferraumvolumen: 85 bis 830 Liter; 0-100 km/h: keine Angabe; Höchstgeschwindigkeit: 140 bis 145 km/h; Verbrauch: 6,8 bis 7,5 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 154 bis 170 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 17 404 Euro.