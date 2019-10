In der Luxexpo in Kirchberg fand die elfte Ausgabe des „Spinning Marathon“ statt. Begeistert war auch die prominenteste Besucherin des Tages, Prinzessin Claire. Anlass war der Welttag der Organspende.

Prominente Unterstützung für „Spinning Marathon“

Spinning – Training auf dem Fahrradergometer zu schnellen Beats – zählt derzeit zu den beliebtesten Kursangeboten in den hiesigen Fitnessstudios.

An diesem Sonntag wurde aber nicht nur dort fleißig in die Pedale getreten: In der Luxexpo The Box in Kirchberg fand bereits die elfte Ausgabe des „Spinning Marathon“ mit mehr als 1.000 Teilnehmern statt.

9 Prinzessin Claire und der Abgeordnete Mars Di Bartolomeo (l.) statteten dem „Spinning Marathon“ einen Besuch ab. Foto: Claude Piscitelli

Prinzessin Claire und der Abgeordnete Mars Di Bartolomeo (l.) statteten dem „Spinning Marathon" einen Besuch ab. Foto: Claude Piscitelli
Mars Di Bartolomeo stieg auch selbst in den Sattel. Foto: Claude Piscitelli

Anlass war der Welttag der Organspende (17. Oktober). Die Veranstaltung begeisterte auch die prominenteste Besucherin des Tages, Prinzessin Claire.

Derzeit warten in Luxemburg 78 Patienten auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Weitere Informationen zum Thema finden sich auf der Seite von Luxembourg Transplant (luxtransplant.lu).