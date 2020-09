Profikuschlerin aus Luxemburg: "Hilfe gegen die Angst"

Zum Schmusen berufen - Sandra Portz aus Bonneweg über die Kraft der Berührung in schwierigen Zeiten.

Seit rund zwei Jahren bietet Sandra Portz in Bonneweg (www.kuschel-essenz.com) einen eher ungewöhnlichen Service an: Die 45-jährige Büroangestellte nimmt fremde Menschen in den Arm und kuschelt mit ihnen. Die Corona-Pandemie macht ihre Tätigkeit zwar umständlicher, stellt aber kein grundsätzliches Hindernis dar.

Sandra Portz, wie darf man sich eine Stunde bei Ihnen vorstellen?

Bevor der Kunde kommt, versetze ich die Luft mit ätherischen Ölen und dimme das Licht, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen ...