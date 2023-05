Der „verlorene“ Prinz wählte für die Krönung seines Vaters ein - auf den zweiten Blick - ungewöhnliches Outfit: eine Kreation aus dem Ausland.

Krönung Charles III.

Prinz Harry rebelliert auch modisch

Der „verlorene“ Prinz wählte für die Krönung seines Vaters ein - auf den zweiten Blick - ungewöhnliches Outfit: eine Kreation aus dem Ausland.

(LW) - Wo bleibt nur Prinz Harry? Dieser Gedanke wird wohl einigen Geschäftsinhabern in den vergangenen Wochen in der berühmt-berüchtigten Savile Row in London durch den Kopf gegangen sein. Denn der jüngste Sohn des neuen Königs, der mit seiner Familie in den USA lebt, ließ sich für das royale Ereignis des Jahres nicht von einem der exklusiven Herrenausstatter Londons einkleiden - also den Schneiderinnen und Schneidern, denen auch sein Vater vertraut.

Viel schlimmer noch - mögen manche Traditionalisten denken: Der 38-Jährige, der weder die Familie mit in die britische Hauptstadt brachte noch unnötig lange auf der Insel blieb, trug einen Anzug einer französischen Luxusmarke: eine Sonderanfertigung des Couture-Hauses Dior.

2 Prinz Harry kurz vor der Krönung am Samstag - gekleidet in einem edlen Zwirn aus dem Hause Dior. Foto: Getty Images

um weitere Bilder zu sehen. Prinz Harry kurz vor der Krönung am Samstag - gekleidet in einem edlen Zwirn aus dem Hause Dior. Foto: Getty Images In der Westminster Abbey ließ sich Harry dann doch noch zu einem Lächeln hinreißen. Foto: AFP

Das von Kim Jones - dem Creative Director der Dior-Herrensparte - gestaltete Ensemble setzte sich zusammen aus einem schwarzen, maßgeschneiderten Herrenrock und einer doppelreihigen Weste aus Wolle und Mohair. Ergänzt wurde dies durch eine graue Wollhose, ein weißes Hemd, eine silbergraue Seidenkrawatte und schwarze Derbys aus Lackleder.

Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer fügte sich Prinz Harry damit perfekt in die Gästeschar ein. Kenner erkannten darin aber einen kleinen Affront - ein weiteres Aufbegehren gegen die Traditionen am Hof. Der abtrünnige Prinz distanzierte sich mit seinem Outfit von britischen Traditionen. Andererseits zeigte er der Welt auch seine Liebe zum Luxus ... die nur mit Plaudereien aus dem Nähkästchen zu finanzieren sind.

3 Harrys Anzug in der Mache: Dior veröffentlichte jüngst einige Aufnahmen aus dem Atelier des Hauses. Foto: Dior

um weitere Bilder zu sehen. Harrys Anzug in der Mache: Dior veröffentlichte jüngst einige Aufnahmen aus dem Atelier des Hauses. Foto: Dior Harrys Anzug in der Mache: Dior veröffentlichte jüngst einige Aufnahmen aus dem Atelier des Hauses. Foto: Dior Harrys Anzug in der Mache: Dior veröffentlichte jüngst einige Aufnahmen aus dem Atelier des Hauses. Foto: Dior

Der richtige Weg, um zurück in den Schoß der Familie zu gelangen, scheint dies nicht zu sein. Eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen, ist es aber in jedem Fall. Und falls es ein kleines Trostpflaster sein sollte: Dior-Designer Kim Jones stammt ursprünglich aus England ...

