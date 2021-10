Schicke Pullis, edle Rucksäcke und auffällige Accessoires: Wir zeigen die Must-haves für den perfekten Büro- und Homeoffice-Look.

Lifestyle 15

Fashion

Mode fürs Büro: Prêt à travailler

Michael JUCHMES Schicke Pullis, edle Rucksäcke und auffällige Accessoires: Wir zeigen die Must-haves für den perfekten Büro- und Homeoffice-Look.

Joggingpants, Baseball Cap und Hoodie? Nein, diese Kleidungsstücke oder Accessoires werden wohl auch in Zukunft nicht in den Büros im Großherzogtum zu sehen sein. Stoffhose oder Rock, dazu Hemd oder Bluse, gelten wohl auch weiterhin als Standard.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Rote Zahlen wollen wir auf unserem Bankkonto niemals sehen – besser gefällt uns da schon dieser Hingucker im gleichen Farbton: eleganter Damen-Blazer von Comma, um 140 Euro. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Rote Zahlen wollen wir auf unserem Bankkonto niemals sehen – besser gefällt uns da schon dieser Hingucker im gleichen Farbton: eleganter Damen-Blazer von Comma, um 140 Euro. Foto: Hersteller Wie wäre es mit einem Vegan Friday in der Kantine? Modetechnisch sind wir längst tierfrei unterwegs: Sneaker von Stella McCartney, um 495 Euro über debijenkorf.be. Foto: debijenkorf.be Dieses Must-have würde garantiert auch Anna Wintour gefallen: Highwaist-Bleistiftrock „Pilea“ aus weichem Lammleder der belgischen Marke 29th October, um 550 Euro. Foto: Hersteller Für den Weg ins Büro wettertechnisch bestens gerüstet: Wenn der Winter demnächst wieder zuschlägt, ist dieser knielange Daunenmantel von Canadian im Ombré-Look die richtige Wahl, um 319 Euro. Foto: Hersteller Zugeknöpft zeigen wir uns nur im Büro: lässiger Pullover mit weiten Ärmeln und goldfarbenen Knöpfen von & Other Stories, um 79 Euro. Foto: Hersteller

Doch so langsam scheint sich ein Wandel anzudeuten – denn es geht etwas lässiger in Kirchberg, Belval und anderen Landesteilen zu, nicht nur am beinahe in Vergessenheit geratenen Casual Friday.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Wo steckt denn jetzt schon wieder dieses verdammte Smartphone? Wir wissen es: dort, wo es hingehört - in der Gadgettasche namens „Hermèsway” aus Kalbsleder von Hermès, um 1.750 Euro. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Wo steckt denn jetzt schon wieder dieses verdammte Smartphone? Wir wissen es: dort, wo es hingehört - in der Gadgettasche namens „Hermèsway” aus Kalbsleder von Hermès, um 1.750 Euro. Foto: Hersteller Kunst am Körper? Das gilt in den meisten Büros immer noch als Tabu. Trendsetter greifen daher auf eine Alternative zurück: buntes Seidencarré von Hermès, um 350 Euro. Foto: Hersteller Beim Anblick dieses Schmuckstücks erblasst unser Lieblingsbrillenträger Harry Potter vor Neid: Gestell mit goldfarbenen Bügeln von Tom Ford, um 350 Euro. Foto: Hersteller Kleinkarierte Arbeitskollegen können echt nerven – zum Glück gibt's auf dieser Seite nur die großen Karos. Graue Bluse von Caroline Biss, um 180 Euro. Foto: Hersteller Ein Trendobjekt, das derzeit in keinem Kleiderschrank fehlen sollte: der Pullunder. Dieses Prachtexemplar von COS ist aus nachhaltiger Baumwolle gefertigt, um 59 Euro. Foto: Hersteller

Vor allem im Homeoffice muss es nicht immer der Konfirmanden-Look sein, hier dürfen Männer auch mal den Strickpullover aus dem Schrank holen – und das Sakko auf dem Bügel lassen. Gerngesehen sind auch kräftigere Farben, etwa ein sattes Rot oder Orange, damit das Gegenüber beim Videocall nicht einnickt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Der perfekte Begleiter für alle, die auch noch ein wenig Bein zeigen wollen: knielanger Mantel aus wiederverwerteter Baumwolle von Tommy Hilfiger, um 350 Euro. P.S. Dieses Must-have ist auch in Blau erhältlich. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der perfekte Begleiter für alle, die auch noch ein wenig Bein zeigen wollen: knielanger Mantel aus wiederverwerteter Baumwolle von Tommy Hilfiger, um 350 Euro. P.S. Dieses Must-have ist auch in Blau erhältlich. Foto: Hersteller Weiße Bluse, schwarzer Rock – solch ein Outfit wirkt immens dröge. Zum Glück gibt's coole Accessoires, um den Look aufzupeppen, so wie diese strassbesetzte Brosche von Chanel, um 450 Euro. Foto: Hersteller Wenn die Heizung im Homeoffice mal wieder streikt, sorgt dieser hübsche Strickpullover aus Merinowolle von Woolrich für behagliche Arbeitsstimmung, um 220 Euro. Foto: Hersteller Gestresst im Büro? Genervt von den Kollegen? Dann hilft nur noch ein Glas Rotwein zum Essen. Wesentlich gesünder ist dieser burgunderfarbene Leckerbissen: Seidenbluse von The Kooples, um 215 Euro. Foto: Hersteller Wenn man schon ins Office muss, dann aber wenigstens mit einem schicken Rucksack – etwa mit diesem Exemplar aus Kalbleder aus der „Sartorial“-Kollektion von Montblanc, um 1.050 Euro. Foto: Hersteller





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.