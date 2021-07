Am Strand, im Wald oder auch in der City – diese elektronischen Geräte und kleinen Helferlein sorgen im Urlaub für jede Menge Spaß.

Die besten Gadgets für den Sommer

Michael JUCHMES Am Strand, im Wald oder auch in der City – diese elektronischen Geräte und kleinen Helferlein sorgen im Urlaub für jede Menge Spaß.

Bald geht es ab in den Urlaub – und dann landen nicht nur Sonnenschutzcreme, Bikini oder Badehose und ein Paar Sandalen im Gepäck: Auch für Unterhaltung muss gesorgt sein. Technische Begleiter sind auch unterwegs meist unverzichtbar. Doch aufgepasst: Wer nur wenig Gepäck hat und zudem in Strandnähe unterwegs ist, sollte sich vor der Abreise einige Gedanken machen.

3 Nicht nur die Galaxy-Familie wächst, nein, auch die 5G-Familie von Samsung darf sich über einen günstigen Neuzugang freuen: Smartphone „Galaxy A22 5G“ mit Triple-Kamera auf der Rückseite (Hauptkamera mit 48 Megapixel), um 249 Euro. Foto: Samsung

Nicht nur die Galaxy-Familie wächst, nein, auch die 5G-Familie von Samsung darf sich über einen günstigen Neuzugang freuen: Smartphone „Galaxy A22 5G" mit Triple-Kamera auf der Rückseite (Hauptkamera mit 48 Megapixel), um 249 Euro. Foto: Samsung Sieht aus wie eine Mischung aus UFO, Kreisel und Damenhandtasche. Und tatsächlich: Als Designvorbild für den „Horizon Light Up"-Bluetooth-Lautsprecher von Louis Vuitton diente eine It-Bag, um 2 450 Euro, erhältlich ab dem 30. Juli. Foto: Hersteller Kann bessere Bilder als die Natur liefern – das sagt zumindest der chinesische Hersteller TCL über sein neues Tablet namens „10 TABMAX". Überzeugend sind aber auch die Kamera (vorne mit 8 Megapixel, hinten mit 13 Megapixel) und der Preis: um 250 Euro. Foto: Hersteller

Bluetooth-Speaker: Musik am Strand oder Baggersee – kein Problem. Kleine und große Lautsprecher sorgen für den richtigen Beat. Aber aufgepasst: Wer allzu nah am Wasser unterwegs ist, sollte darauf achten, dass das Gadget auch spritzgeschützt ist. Für den Ausflug im Park genügt eine gewöhnliche Bluetooth-Box.

3 Wer genug von der Smartphone-Knipserei hat, kann auch zur Kompaktkamera greifen – etwa der „PowerShot G7 X Mark II“ mit 4,2-fach-Zoom von Canon. Mit ihr sind sogar Full-HD-Videos möglich – und mit dem WLAN lässt sie sich auch verbinden, um 535 Euro. Foto: Hersteller

Wer genug von der Smartphone-Knipserei hat, kann auch zur Kompaktkamera greifen – etwa der „PowerShot G7 X Mark II" mit 4,2-fach-Zoom von Canon. Mit ihr sind sogar Full-HD-Videos möglich – und mit dem WLAN lässt sie sich auch verbinden, um 535 Euro. Foto: Hersteller Ein Reisebegleiter, der nicht auf die Linie achten muss: Das „Nord CE 5G" von OnePlus ist nicht nur extrem schmal, sondern auch extrem leicht (170 Gramm). Trotzdem steckt einiges drin – unter anderem eine Triple-Kamera auf der Rückseite mit 64 Megapixeln, die auch im Dunkeln gute Fotos liefert, ab 329 Euro. Foto: Hersteller Ein Fernglas macht Sinn – nicht am Strand, aber durchaus im Wald oder beim nächsten Zoobesuch. Ornithologie-Fans greifen daher gerne zum kompakten „CL Pocket" von Swarovski Optik, das laut Hersteller selbst Brillenträgern ein Sehfeld von 100 Prozent garantiert, um 780 Euro. Foto: Hersteller

Smartphone: Wer häufig in eine der beliebten Großstädte wie Paris, Amsterdam oder Rom reist, hat vielleicht schon Erfahrungen mit Taschendieben machen müssen. Daher gilt immer: Das Mobiltelefon sollte tief unten in der Tasche verstaut sein. Schmerzhaft ist der Verlust vor allem bei sehr teuren Geräten. Wer regelmäßig unterwegs ist, sollte über eine günstige Alternative nachdenken. Und am Strand gilt es immer, den Sand im Auge zu behalten. Die feinen Körnchen können womöglich die Anschlüsse verstopfen. Wer auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich daher eine wasserdichte Hülle.

3 Ob bei einer Zweiradtour durch das angesagte Kopenhagen oder beim Ausflug während der „Vakanz doheem“: Ein stabiler Smartphone-Halter – etwa der „Mount“ von Lamicall (um 20 Euro) – schützt nicht nur das Telefon vor Schäden, sondern auch den Fahrer vor ungeplanten Zwischenfällen. Foto: Hersteller

Ob bei einer Zweiradtour durch das angesagte Kopenhagen oder beim Ausflug während der „Vakanz doheem": Ein stabiler Smartphone-Halter – etwa der „Mount" von Lamicall (um 20 Euro) – schützt nicht nur das Telefon vor Schäden, sondern auch den Fahrer vor ungeplanten Zwischenfällen. Foto: Hersteller Beim Fußball gehört das Runde ins Eckige – in diesem Fall muss das Runde aber im Reisegepäck landen: wasserdichter Lautsprecher „Beosound A1 2nd Gen" mit integriertem Sprachassistent und Freisprechfunktion von Bang & Olufsen, um 250 Euro. Foto: Hersteller Musik auf die Ohren gibt's etwa mit den Noice-Canceling-Kopfhörern „WF-1000XM4" von Sony (um 280 Euro). Laut Hersteller darf der Strandspaziergang oder der Citybummel sogar etwas länger ausfallen: Acht Stunden Musikgenuss sollen mit einem Ladevorgang drin sein. Foto: Hersteller

Tablet: Es muss nicht unbedingt das große und teure iPad Pro sein. Manchmal tut es auch ein günstiges, kleines Gerät für Internet und Filmgenuss – vor allem dann, wenn man nur mit Handgepäck unterwegs ist. Wer dagegen mit dem Auto verreist, der kann natürlich klotzen statt kleckern und zum 12,9-Inch-Display greifen.

