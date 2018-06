Mit viel Branchen-Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Auto-Taufe hat der Sportwagenhersteller Porsche an seinem Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke gefeiert.

Porsche feiert 70. Geburtstag mit Jubiläumsmodell und Auto-Taufe

(dpa) - Mit viel Branchen-Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Auto-Taufe hat der Sportwagenhersteller Porsche an seinem Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke gefeiert. Der Festakt am Freitagabend bildete den Auftakt zu den Jubiläumsfestivitäten, zu denen auch eine Sonderausstellung im hauseigenen Museum, ein Porsche-Treffen auf dem Cannstatter Wasen an diesem und ein Werksfest am nächsten Wochenende gehören.



6 «Ferry» (l) und Vater Ferdinand Porsche an der Seite eines Porsche 356 Coupes. -/Porsche/dpa

«Ferry» (l) und Vater Ferdinand Porsche an der Seite eines Porsche 356 Coupes. -/Porsche/dpa Der Porsche 911 Turbo aus dem Jahrgang 1975 war der erste Porsche-Straßensportwagen mit Turbo-Motor und setzte in Sachen Beschleunigung neue Maßstäbe. Frm/Porsche/dpa Zur Auslieferung bereitgestellte Porsche-Autos stehen auf dem Parkplatz des Werks. Candy Welz / Arifoto Ug/dpa-Zent Der erste Porsche 356 (r) steht neben einem Porsche 918 Spyder. Sebastian Gollnow/dpa Erwin Teufel (l-r), ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der damalige Aufsichtsrats-Ehrenvorsitzende Ferdinand «Ferry» Porsche, ehemaliger Wirtschaftsminister Walter Döring und damaliger Porsche-Vorstandschef Wendelin Wiedeking stehen im Werk in Stuttgart-Zuffenhausen neben dem einmillionsten Porsche, der gerade fertiggestellt wurde. Der als Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn ausgelegte 911 Carrera war für die Autobahnpolizei im Südwesten bestimmt. Bernd Weissbrod/dpa Ein Porsche 911 Carrera steht als Skulptur auf einem Kreisverkehr vor dem Porschemuseum. Silas Stein/dpa

Vorstandschef Oliver Blume gab dem bislang als Mission E bekannten ersten Elektroauto des Unternehmens im Zuge des Festaktes seinen richtigen Namen: Taycan soll der Wagen heißen, der 2019 auf den Markt kommen wird. Zudem stellte Blume die Konzeptstudie eines neuen 911er-Modells vor, das sich am Design des ersten Porsche 356 Nr. 1 Roadster orientiert und möglicherweise auch in Serie gehen soll. Der 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Das Datum gilt daher als Geburtsstunde der Marke.



Im Rahmen der Feier wurde der Porsche Mission E auf den Namen Taycan getauft.

Sonderausstellung

Porsche zeigt in einer Sonderausstellung zahlreiche Meilensteine, mit denen die Stuttgarter seit 1948 erfolgreich sind. Die mehr als 75 Exponate - vom legendären "Nr. 1" Roadster von 1948 bis hin zum rein elektrischen Porsche Mission E - werden bis zum 6. Januar 2019 im Porsche-Museum zu sehen sein.