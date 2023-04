Der neue Polestar 4 soll Anfang 2024 seinen Weg auf Europas Straßen finden und dürfte eines der ersten Autos ohne Heckscheibe werden.

Vorstellung in Shanghai

Polestar zeigt neues SUV-Coupé komplett ohne Heckscheibe

Dustin MERTES Der neue Polestar 4 soll Anfang 2024 seinen Weg auf Europas Straßen finden und dürfte eines der ersten Autos ohne Heckscheibe werden.

Viele Autofahrer haben bei immer windschnittigeren Designs und entsprechend kleinen Fenstern in den vergangenen Jahren immer größere Probleme mit der Sicht nach hinten. Die schwedische E-Auto-Marke Polestar verzichtet bei ihrer neuesten Vorstellung, dem Polestar 4, daher komplett auf das kleine Heckfenster. Das viertürige SUV-Coupé soll nicht nur die aktuellen Trends eines SUVs mit abfallender Dachlinie bedienen, sondern auch ein ganz neues Erlebnis für die Passagiere im Fond ermöglichen, die ein weit nach hinten gezogenes Panorama-Dach genießen können.

Der Fahrer bekommt die volle Heck-Übersicht über Kameras und einen Zusatzmonitor, der als digitaler Rückspiegel fungiert. Dieser ermögliche ein deutlich weiteres Sichtfeld als das kleine Heckfenster, was in vielen modernen Fahrzeugen zum Einsatz komme, so Polestar.

Der schnellste Polestar bisher

Viel spannender als das wegfallende Heckfenster ist aber eigentlich die Leistung, die das fast 4,90 Meter lange und 2,139 Meter breite SUV-Coupé entfacht. Polestar wirbt mit einer Maximalleistung von 544 PS und einem 0-100 km/h-Sprint in nur 3,8 Sekunden und bezeichnet den Polestar 4 als schnellstes Serienfahrzeug im Marken-Portfolio. Da bleibt gar keine Zeit mehr, um nach hinten zu schauen.

Polestar 4 Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Polestar 4

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Statt einer Glasscheibe ziert ein in Wagenfarbe lackiertes Element die Heckansicht des Polestar 4. Foto: Polestar Die unverwechselbare Lichtsignatur des Polestar 4. Foto: Polestar Eine 102 kWh starke Batterie sorgt im Unterboden für die nötigen Energiereserven. Foto: Polestar Der Innenraum kommt gewohnt minimalistisch und geräumig daher. Foto: Polestar In der Heckansicht wird das ungewöhnliche Karosserie-Element noch einmal besonders deutlich. Foto: Polestar Ein 15,4-Zoll-Display ist die Steuerzentrale des Polestar 4. Dazu gibt es ein kleineres Tacho-Display, ein Head-up-Display und einen Rückspiegel in Bildschirmform. Foto: Polestar Mit rund 60.000 Euro Startpreis wird der Polestar 4 deutlich günstiger als der im vergangenen Jahr vorgestellte Polestar 3 starten. Foto: Polestar

Angeboten werden sollen Versionen mit ein oder zwei Motoren, die Long-Range-Varianten werden von einer 102 kWh-starken Batterie gespeist, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 600 Kilometern (je nach Ausführung) ermöglichen soll. Eine serienmäßige Wärmepumpe soll die Akku-Performance zur kalten Jahreszeit unterstützen. An Schnellladesäulen kann der Polestar 4 mit bis zu 200 kW aufgeladen werden, an der heimischen Wallbox sind bis zu 22 kW möglich. Auch bidirektionales Laden soll von Anfang an integriert sein.

Displaylandschaft und Kamera-Overkill

Im Inneren sorgt ein 15,4 Zoll großes Display für geordnete Verhältnisse, welches mit Android Automotive OS läuft und automatisch mit allen Google-Vorteilen (Assistant, Maps, Playstore) daherkommt. Over-the-Air-Updates sollen den Polestar 4 über viele Jahre lang aktuell halten.

Zwölf Kameras sorgen mit einem Radar und ebenfalls zwölf Ultraschallsensoren für zuverlässige Unterstützung bei der Fahrassistenz. Neben einem Tacho-Display soll zudem ein Head-up-Display für möglichst wenig Ablenkung sorgen. Polestar setzt im Innenraum auf nachhaltige Materialien, wie recycelte PET-Flaschen und andere wiederverwendbare Stoffe. Leder wird aber weiterhin angeboten.



Zuerst soll der Polestar 4 Ende 2023 in China das Licht der E-Auto-Welt erblicken, der Europa-Start ist für Anfang 2024 angesetzt. Als möglichen Startpreis nennt Polestar rund 60.000 Euro.

