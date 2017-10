von Marc Willière







Dem Beispiel von Mercedes-AMG, Audi Sport oder auch BMW M, die neben dem Tuning ihrer Muttermarken auch eigene Fahrzeuge entwickeln und bauen, folgt nun Polestar. Der Tuner aus Göteborg – zusammen mit dem Mutterkonzern Volvo in chinesischer Hand – beschränkt sich demnach nicht mehr nur auf die Verbesserung der Performance von Volvo-Modellen, sondern macht sich mit dem Bau eigener Modelle teilweise selbstständig. Seine Autonomie will der neue Konstrukteur auch mit einer eigenen Fabrik untermauern, die gemäß der Unternehmensphilosophie ebenfalls Umweltkriterien gerecht werden soll.

Mit dem Polestar 1 kommt im nächsten Jahr das erste Modell auf den Markt. Damit will die Marke mit dem stilisierten Polarstern der Elektromobilität weiteren Vorschub leisten und lässt den Neuling als Plug-in-Hybrid vorfahren. Seine bereits in Planung befindlichen Nachfolger – der Polestar 2 in der zweiten Hälfte 2019 sowie der Polestar 3 als aerodynamischer SUV im Jahr 2021 – sollen hingegen rein elektrisch angetrieben werden.

Abschied vom Verbrennungsmotor

„Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch sein“, verkündet dann auch Thomas Ingenlath, CEO von Polestar und früherer Designchef bei Volvo, selbstbewusst bei der Vorstellung des neuen Unternehmens und seines ersten Fahrzeugs in Shanghai. Die Wahl des Veranstaltungsortes kommt sicher nicht von ungefähr: In China als künftigem Produktionsort des Polestar 1 und besonders in den dortigen Ballungszentren, sind die Umweltprobleme als Folge des wachsenden Autoverkehrs auch am allergrößten. Fossile Brennstoffe sind deshalb nicht Teil der Zukunftsvision von Polestar.



Karbonfaser-Elemente verleihen dem aus dem Volvo S90 bekannten Armaturenbrett einen moderneren Touch.

Foto: Polestar

Bei den Schweden ist man sich wohl bewusst, dass man nicht der erste Anbieter rein elektrisch betriebener Fahrzeuge ist. Dennoch erhebt die neue Marke den Anspruch, Unternehmen wie Tesla und besonders dessen immer noch mit Produktionsproblemen kämpfendem Model 3 mit dem Polestar 2 die Stirn zu bieten. Und darüber hinaus einen eigenen Beitrag in Richtung von noch mehr Elektromobilität zu leisten, dieser Idee also im wahrsten Sinn des Wortes zusätzlichen Antrieb zu verleihen.

Bis zu 150 Kilometer Reichweite

Der Polestar wird nicht länger ein Volvo S90 sein, wie er noch als Concept Car Coupé 2015 auf der IAA in Frankfurt gezeigt wurde. Der automobile Neuling ist wesentlich kürzer: Aus der Plattform des S90 wurden insgesamt 540 Millimeter herausgeschnitten. Zudem wurden die Stahlkomponenten fast komplett aus der Karosseriestruktur verbannt, die stattdessen verwendete Karbonfaser bringt eine Gewichtsreduzierung von nicht weniger als 230 Kilogramm.

Leichter wird der Polestar 1 dadurch aber keineswegs – die im Kardantunnel zwischen Vorder- und Hinterachse verbaute Batterie egalisiert die Einsparungen wieder und versorgt die beiden Elektromotoren an der Hinterachse mit der notwendigen Energie. Maximal 150 Kilometer soll der Polestar 1 so rein elektrisch unterwegs sein können. Ansonsten treibt ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner die Vorderräder des schwedisch-chinesischen Hybridfahrzeugs an.

Typische Polestar-Gene

Der Polestar 1 – so versprechen es jedenfalls seine Entwickler – hat weiter die typischen Polestar-Gene an Bord. Der Performance-Hybrid entwickelt eine Systemleistung von 441 kW (600 PS) sowie ein Drehmoment von 1 000 Newtonmeter. Handling und Komfort sollen im attraktiven GT gleichermaßen für jede Menge Fahrspaß sorgen. Dafür soll auch die optimale Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse dank der Batterie im Mitteltunnel sorgen.



Das aus dem Volvo bekannte Interieur wird durch die der Karosserie angepasste Karbonfaser optisch aufgewertet, während das bis auf die Rückbank reichende Glasdach das Wohlfühlfeeling im Polestar 1 mit seiner aus dem Motorsport stammenden Technologie noch verstärkt. Die Rückbank lässt sich zudem umklappen und zu einer ebenen Ladefläche für jedwede Transportansprüche umgestalten. Ein Hingucker ist die gläserne Rückwand der hinteren Sitze, hinter der die orangefarbenen Kabel verlaufen.

Digitaler Auftritt

Den Kunden überraschen und entzücken will Polestar zudem mit seinem neuartigen Verkaufskonzept. Da der Polestar 1 nicht in den Verkaufsräumen von Volvo stehen wird – damit soll die Unabhängigkeit auch nach außen verdeutlicht werden –, soll der Vertrieb ausschließlich übers Internet laufen.

Als „digitale Marke“ setzt Polestar auf die neuen Kommunikationsmittel zur Kontaktnahme. Auf diesem Weg soll der Kunde seine erste Testfahrt ordern, der Polestar 1 wird dann nach Hause oder zum Büro gebracht, anschließend kann dann das Wunschmodell konfiguriert werden.



Dass der Polestar 1 auch ein Stromer ist, stellt er in seinem Kofferraum eindrucksvoll zur Schau.

Foto: Polestar

Mieten statt kaufen

Nach alter Väter Sitte kaufen lässt sich der Polestar 1 aber nicht. Stattdessen wird das Auto im Abonnement mit monatlicher Mietpauschale angeboten; darin enthalten sind alle Kosten von der Versicherung über die Wartung bis hin zur Reparatur. Auch damit will Polestar neue Wege beschreiten, glauben die Verantwortlichen doch, dass diese Art des Verkaufs Bestandteil der automobilen Zukunft sein wird. Der „Besitzer“ soll keinen Stress haben mit „seinem“ Polestar.

Genaue Preisangaben zur voraussichtlichen Monatsmiete machte Polestar allerdings noch nicht. Bis dahin wird man sich bis zu den ersten Testfahrten 2018 oder aber sogar bis Mitte 2019 gedulden müssen; dann ist mit dem Produktionsbeginn im neuen Polestar-Werk in Chengdu zu rechnen.

Eigenständige Züge

Mit dem Polestar 1 hat das gleichnamige Unternehmen ein optisch ansprechendes Modell präsentiert. Auch wenn seine Entwickler ihre Unabhängigkeit vom Mutterhaus wiederholt unterstrichen haben, so kann der zweitürige Polestar 1 dennoch in den Augen vieler Kenner seinen Volvo-Ursprung nicht leugnen.

Dank seines verkürzten Fahrwerks kommt der 2+2-Sitzer indes mit GT-hafteren Proportionen daher. Seine Front mit ihrem recht kleinen Lufteinlass über einem kräftigerem „Unterbau“ und den unverkennbar von Volvo stammenden Scheinwerfern sowie das ebenfalls bullige Heck mit seinem herausfahrbaren Spoiler zeigen durchaus eigenständige Züge, sind den bereits bekannten Konkurrenten aber nicht grundlegend unähnlich.