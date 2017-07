von Nico Muller

Soll es im Sommerurlaub an den Strand gehen, stehen die bekannten Ziele rund um das Mittelmeer logischerweise ganz oben auf der Liste. Wer es ein bisschen kühler wünscht, den zieht es vielleicht auch noch an die Nord- oder Ostseeküste.



Doch warum nicht noch etwas weiter, z. B. an Polens Küste, die im Jahr immerhin bereits von rund fünf Millionen Touristen besucht wird? Hier haben sich inzwischen vor allem die Städte Danzig und Zoppot sowie die Halbinsel Hel zu attraktiven touristischen Zielen an der Baltischen See entwickelt.

300 000 Besucher auf Hel in den Sommermonaten

Während der Sommermonate werden jedes Jahr rund 300 000 Besucher auf Hel, 35 Kilometer lang und zwischen 200 Metern und maximal drei Kilometern breit, gezählt. Während auf der Nordseite der Halbinsel sehr schöne Sandstrände zu finden sind, bietet die Südseite ein ideales Terrain für alle Wassersportfans.

Einladender Strand mit schneeweißem Sand auf der Halbinsel Hel.

Foto: Nico Muller

Es gibt nirgendwo in Polen mehr Windsurfing- und Kitingschulen als in dieser Region. Der Grund ist denkbar einfach: Durch die geringe Wassertiefe innerhalb der Bucht ist es auch für Anfänger einfacher und sicherer, mit der nicht ganz so einfachen Wassersportdisziplin loszulegen. Zusätzlich ist das Wasser hier wärmer und die Winde stabiler, was für die Sportler auch von Bedeutung ist.

In Hel, am Ende der gleichnamigen Halbinsel, gibt es eine mit viel Blumen geschmückte Einkaufsstraße mit zahlreichen Läden und Bars.

Foto: Nico Muller

Im Hauptort Hel am Ende der Halbinsel gibt es nicht nur eine mit vielen Blumen geschmückte Einkaufsstraße mit zahlreichen Läden und Bars, sondern auch die angeblich besten Waffeln. Wer diese nicht gekostet hat, war nicht an Polens Küste, sagt man hier ...

Zoppot, einer der beliebtesten Touristenorte an der Baltischen See

Neben Hela ist Zoppot eines von Polens beliebtesten Ziele an der Baltischen See. Ob am Tag oder in der Nacht bezaubert die oft auch als Sommerhauptstadt Polens bezeichnete Ortschaft Touristen mit ihrer Vielfalt an Attraktionen, der Schönheit ihrer Architektur und der Offenheit ihrer Einwohner. Zoppot ist der perfekte Ort für einen Wochenendtrip und Familienurlaub.

Das umfangreiche Angebot an Hotels, Wellness, Restaurants und Unterhaltung, verbunden mit interessanten Sport- und Kulturevents, sorgt dafür, dass immer mehr Besucher das ganze Jahr über hierherkommen. Zoppot kann man gar als Traumplatz für Spaziergänge und Erholung bezeichnen. 60 Prozent seiner Fläche besteht aus Grünanlagen.

Mit 511 Metern ist der Holz-Seesteg von Zoppot der längste in Europa und die Visitenkarte der Stadt.

Foto: Nico Muller

Und dann steht in Zoppot auch noch der längste Holzseesteg Europas. Nicht weniger als 511,5 Meter tief schneidet er ins Meer. Gebaut in den 1920er-Jahren ist er bis heute die Visitenkarte der Stadt. 2011 entstand am Ende dieses Piers auch ein Jachthafen.

Geschichtsträchtige Hansestadt Danzig

In unmittelbarer Nähe zu Zoppot befindet sich die rund 500 000 Einwohner zählende Hansestadt Danzig, Geburtsstadt der geschichtsträchtigen Gewerkschaft Solidarnosc, die Wiege des freien und unabhängigen Polens von heute, die Stadt von Lech Walesa und seiner Werftkollegen.

Blick auf den „Langen Markt“ in Danzig. Hier gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu sehen.

Foto: Nico Muller

Sehr sehenswert ist die Altstadt mit ihren malerischen Gassen, der imposanten Marienkirche und so bekannten Sehenswürdigkeiten wie Krantor, Langer Markt, Frauengasse, Neptunbrunnen, goldenes Tor und Artushof, um nur einige zu nennen.

Ein Must in Danzig ist aber auch ein Besuch des erst im März dieses Jahres eröffneten Museums über den Zweiten Weltkrieg. Hier werden alle Facetten des unheilvollen Krieges auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise belichtet. Das Museum, das bis zu 2 500 Besucher am Tag zählt, will eine Warnung an alle Nationen vermitteln, dass es so einen Krieg nie mehr geben darf.

Die Sprache ist Polnisch, Erklärungen werden in Englisch geliefert. Darüber hinaus stehen Audio-Guides in weiteren Sprachen zur Verfügung. Für die Besichtigung sollte man sich denn auch Zeit nehmen, zumindest einige Stunden.

Ein Must in Danzig: der Besuch des neuen Museums über den Zweiten Weltkrieg.

Foto: Nico Muller

Wirtschaftlich wichtige Standbeine sind nach wie vor der Hafen (der größte des Landes) und die Werften. Tourismus ist ein ergänzender Baustein: 1,5 Millionen Touristen besuchen die aufstrebende Stadt jährlich.

www.visitgdansk.com/ www.pomorskie.travel/ www.polwysephel.pl



Denkmal mittelalterlicher Kunstfertigkeit

Die Marienburg ist die größte aus Backsteinen erbaute gotische Burg der Welt.

Nur einen Katzensprung von Danzig entfernt (55 km) liegt Marienburg mit der gleichnamigen Burg, der mächtigsten Festung des mittelalterlichen Europas. Die größte aus Backsteinen erbaute gotische Burg der Welt ist ein Denkmal der Kunstfertigkeit der mittelalterlichen Baumeister.

Der über 20 Hektar große Burgkomplex aus dem 13. Jahrhundert war am Anfang 150 Jahre lang das Herrschaftszentrum des Deutschen Ordens. In seinen gewölbten Innenräumen wurde das Konzept zur Leitung eines mächtigen, modellhaft organisierten Staats ausgearbeitet, und hier wurde eine Außenpolitik von europäischer Reichweite erschaffen.

Zu Beginn wohnten bis zu 60 Mönchsritter mit ihren Familien hier. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte die Marienburg über 300 Jahre der polnischen Krone. Damals war sie eine der Residenzen der polnischen Monarchen und ein bedeutendes Arsenal der Republik Polen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Burganlage stark zerstört, anschließend aber als kostbares Denkmal der europäischen Geschichte während 60 Jahren wieder sorgfältig aufgebaut. Heute ist sie ein Zentrum kultureller Ereignisse, eine der größten touristischen Attraktionen in Polen, Sitz eines lebendigen Museenzentrums, das Jahr für Jahr über eine halbe Million Besucher aus aller Welt anzieht. Die Marienburg ist aber auch Treffpunkt für Menschen der Wissenschaft und Kultur, Journalisten und Politiker, ein Ort, an dem Filme gedreht und jede Menge Konzerte organisiert werden.

Als eines der wunderbarsten historischen Objekte der gotischen Architektur weltweit wurde die „Malbork“, wie sie auf Polnisch heißt, im Dezember 1997 auf die Liste des Weltkulturerbes und Weltnaturerbes der Unesco aufgenommen. Mit GPS ausgestatteten Audio-Guides in vielen Sprachen ist die Marienburg ganz bequem zu erkunden.

www.zamek.malbork.pl