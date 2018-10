180 000 Besucher kamen zur Photokina nach Köln. Auf der weltgrößten Fotomesse standen einmal mehr neue Kameras im Mittelpunkt. Für viele Besucher und Aussteller wird aber auch die Präsentation von Fotos zunehmend wichtiger.

Photokina in Köln: Alles wird kleiner

von Fern Morbach



Nach der Photokina ist vor der Photokina. Dieses Jahr fand die größte Fotomesse der Welt zum letzten Mal Ende September statt, zum letzten Mal auch im Zweijahres-Rhythmus. Ab 2019 wird in den Kölner Messehallen jedes Jahr eine Fotoausstellung ausgerichtet – und zwar immer im Mai. Die erste „neue“ Photokina beginnt am Mittwoch, 8. Mai und dauert bis zum Samstag, 11. Mai 2019.

Viel Zukunft, wenige Neuheiten

Trotzdem wehte kein Hauch von Nostalgie durch die Ausstellungshallen in Köln. Im Gegenteil. Angaben der Veranstalter zufolge kamen an vier Tagen sage und schreibe 180 000 Menschen zur Ausstellung, unter ihnen auch hunderte Luxemburger. In den Messehallen konnten auch sie sich davon überzeugen, dass der Fotografie ein Stück Zukunft gehört, obwohl auf der Ausstellung nur wenige Neuheiten präsentiert wurden. Die meisten großen Hersteller hatten ihre Produktgeheimnisse bereits in den Wochen vor der Photokina gelüftet.

Ein Besuch auf den Ständen der großen Hersteller wie Canon, Nikon, Sony oder Fujifilm bestätigte vor allem einen Trend: Die Zukunft der Fotografie wird spiegellos sein, die Zeit klobiger Spiegelreflexkameras geht zu Ende. Mittlerweile bieten auch reine Objektivhersteller wie Sigma oder Tamron immer mehr hochwertige Objektive für die Spiegellosen an.

In den vergangenen Jahren hatten vor allem Sony und Fujifilm gezeigt, wo es auf diesem Zukunftsmarkt lang geht. Dieses Jahr standen auch die neuen spiegellosen Vollformat-Kameras von Canon („EOS R“) und Nikon („Z6“ und „Z7“) im Mittelpunkt. Ob die beiden traditionellen Hersteller mit ihren Neuheiten verlorenes Terrain wettmachen können, steht auf einem anderen Blatt.

Bei aller Begeisterung darf eines nicht übersehen werden: Die Kunden werden auch in Zukunft viel Geld für Kameras in die Hand nehmen müssen. Die neuen Modelle von Canon und Nikon kosten immerhin 2 500 beziehungsweise 3 900 Euro – ohne Objektiv. Für dieses Geld, und das ist das Gute, bekommen die Käufer in der Regel aber topausgestattete Kameras in Profi-Qualität. 30 Megapixel („Canon EOS R“) oder 45,7 Megapixel („Nikon Z7“) sprechen für sich. Es geht aber auch eine Nummer kleiner. Die Kompaktkameras vieler Herstellern verfügen heute über alles, was man braucht: etwa leistungsstarke Zoomobjektive, Wlan-Anbindung und 4K-Video-Funktion.

Bereits zu Ende gegangen ist die Zeit, in der Fotobegeisterte ihre digitalen Bilder auf Speicherkarten oder Festplatten verstecken, um sie ab und zu am Computerbildschirm zu betrachten. Ausdrucke und Alben feiern ein Revival. Die Hersteller von Fotopapier vermitteln vor allem eine Erkenntnis: Erst groß ausgedruckt, entfaltet ein Foto – am besten noch gerahmt – seine ganze Wirkung. Viel Gedränge auch an den Ständen der Fotoalben-Produzenten. Sie machen Neuverheirateten und Hochzeitsfotografen gefühlt tausende Vorschläge für die aufwendige Gestaltung edler Alben. Wie groß die Lust am gedruckten Bild ist, war auch am Stand des Fotodienstleisters und Online-Druckers Cewe zu spüren – Kalender, Bücher, Poster sind gefragt wie warme Semmeln.

Zu dieser Entwicklung passt ein weiterer Trend: Sofortbilder bleiben ein Renner. Vor allem junge und insbesondere weibliche Menschen begeistern sich laut Herstellern für die kleinen Fotos, die man wenige Sekunden nach dem Auslösen in der Hand hält. Unter den Neuheiten sticht vor allem die „Rollei Instant“ ins Auge: Die schicke Kamera kommt im klassischen Nostalgie-Design daher, belichtet wird auf den weit verbreiteten „Instax Mini-Film“ von Fujifilm.

Preisgünstiges aus Asien

Neben den Großen der Branche, tummelt sich seit Jahren aber auch eine sehr bunte Schar kleiner Produzenten in der Fotoszene. Die meisten stammen aus Asien und möchten auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Auf der Photokina zeigten Dutzende Firmen aus China Blitzgeräte, Studioleuchten, Dauerlichter und LED-Lampen.

Kunden stellen sich angesichts der Produktflut vor allem eine Frage: Was taugen die Geräte, von denen viele vergleichsweise preisgünstig sind? Auf den ersten Blick fällt die Antwort schwer. Allerdings zeigen Hersteller wie Godox, dass man auch für verhältnismäßig wenig Geld sehr gute Blitzgeräte und gutes Studio-Equipment auf den Markt bringen kann.

Die Photokina 2018 war auch für eine kleine Überraschung gut: Vor zwei Jahren schien ein großer Teil der Fotozukunft Drohnen und Action-Kameras zu gehören. Und dieses Jahr? Es gab sie noch, allerdings unter ferner liefen. Die Stände der Hersteller konnte man leicht übersehen.



Die Gefällige: „Canon EOS R“

Canon EOS R Foto: Guy Wolff

Viel Lob gab es auf der Photokina für die spiegellose Systemkamera „Canon EOS R“ mit ihrem 30 Megapixel-Vollformat-Sensor. Canon verpasste der „EOS R“ ein neues Bedienkonzept, ohne den bewährten Joystick, aber mit Touchscreen und neuer Wippe. Dank verschiedener Adapter können an der „EOS R“ auch zahlreiche alte Objektive benutzt werden. Das Gehäuse kostet 2 500 Euro. Mit einem Kit-Objektiv 24-105 mm steigt der Preis auf rund 3 500 Euro.



Die Scharfstechende: „Nikon Z7“

Nikon Z7 Foto: Guy Wolff

Auch Nikon unternimmt auf dem Markt der Spiegellosen einen neuen Anlauf mit der „Nikon Z6“ (24,7 Megapixel, 2 450 Euro für das Gehäuse mit Bajonettadapter) und mit der „Nikon Z7“ (45,7 Megapixel, 3 900 Euro). Vor allem die hohe Auflösung, die große Detailschärfe, der elektronische Sucher und das Bedienkonzept der „Nikon Z7“ (Foto) werden von Experten überaus positiv bewertet. Die „Z7“ fällt auch durch ein neues Bajonett auf, das wiederum die Benutzung sehr lichtstarker Objektive ermöglicht.



Das Leichtgewicht: „Fuji GFX 50R“

Fuji GFX 50R Foto: Guy Wolff

Mit satten 51,4 Megapixeln löst die „GFX 50R“ von Fuji auf. Angaben des Herstellers zufolge handelt es sich bei ihr um die kompakteste und leichteste derzeit erhältliche Mittelformatkamera. Die „50R“ bringt in der Tat lediglich 775 Gramm auf die Waage. Das Mittelformat hat allerdings auch seinen Preis: Die Kamera im schicken Messsucherdesign kostet rund 4 500 Euro. Das ist viel Geld und doch ist die Fuji im Vergleich zu anderen Kameras dieser Klasse recht günstig.



Die Massiven: „Panasonic S1R / S1“

Panasonic S1R / S1 Foto: Guy Wolff

In den Markt der spiegellosen Vollformat-Kameras steigt auch Panasonic mit den Modellen „Lumix S1R“ (47 Megapixel) und „S1“ (24 Megapixel) eine. Beide Kameras werden erst Anfang kommenden Jahres im Handel erhältlich sein. Die Preise sind noch nicht bekannt. Von den neuen Modellen von Canon und Nikon unterscheiden sich die Vollformatkameras von Panasonic vor allem in einem Punkt: Sie sind groß und schwer und ähneln eher klassischen Profi-Spiegelreflexkameras.



Drei Hersteller, ein Bajonett

Neuer L-Mount-Standard bei Objektiven von Leica. Foto: Guy Wolff

Es ist eine der interessantes Neuerungen überhaupt: Die drei Hersteller Leica, Panasonic und Sigma werden in Zukunft Kameras und Objektive mit ein- und demselben Objektivanschluss anbieten. Dazu entwickelte Leica den neuen L-Mount-Standard. Für die Besitzer von Kameras und Objektiven der drei Anbieter bringt das neue Bajonett viele Vorteile mit sich. Sie können nicht nur mehr Optiken nutzen, sie können auch einfacher zwischen den drei Marken wechseln.