Nachdem Volkswagen den eher mäßig erfolgreichen Phaeton vor zwei Jahren definitiv in Rente geschickt hat, präsentiert der Autobauer aus Wolfsburg mit dem Touareg der dritten Generation ein etwas bescheideneres, aber mehr als vorzeigbares neues Flaggschiff.

Phaeton auf Abwegen

Mit dem neuen Touareg will Volkswagen endlich zu Wettbewerbern wie Mercedes-Benz GLE oder BMW X5 aufschließen. In Wolfsburg hat man dafür viel Geld in die Hand genommen und den großen Tiguan-Bruder vom grundsoliden SUV-Modell zum luxuriösen und komfortablen Hightech-Mobil hochgerüstet, das dem Anspruch eines Flaggschiffs durchaus gerecht wird.

Der Touareg der dritten Generation kommt zwar VW-typisch eher etwas zurückhaltend daher, legt mit seinen stattlichen Dimensionen – in der Länge legt der Wolfsburger immerhin um 77 Millimeter auf rund 4,88 Meter zu – dennoch einen recht selbstbewussten Auftritt aufs Parkett. Die Premium-Ambitionen soll vor allem die Frontpartie untermauern, bei der der massive Kühlergrill und die neuen LED-Matrixscheinwerfer quasi zu einem Ganzen verschmelzen. In Wolfsburg ist man ob des Auftritts des neuen Flaggschiffs auf jeden Fall ganz verzückt. "Diese Frontpartie macht den neuen Touareg zu einem der prägnantesten SUV auf dem Weltmarkt", so VW-Chefdesigner Klaus Bischoff über die eigene Arbeit.

Einen gewaltigeren Designsprung als beim Exterieur macht der Touareg aber definitiv im Innenraum, der laut Volkswagen konsequent auf das digitale Zeitalter zugeschnitten wurde. Dominierendes Element im betont fahrerorientierten Interieur ist das sogenannte Innovision Cockpit mit einem 12-Zoll-Display für die hochauflösenden Digitalinstrumente und einem 15 Zoll großen, zum Fahrer hin gebogenen Touchscreen, über den sich fast alle Funktionen des Infotainmentsystems steuern lassen.

Erstmals mit Nightvision

Zu den rund 20 Assistenzsystemen, die für den neuen Touareg angeboten werden, gehört neben einem Stau- und Baustellenassistenen (bis 60 km/h) unter anderem auch die erstmals in einem Volkswagen erhältliche Nachtsichtunterstützung Nightvision, die mit Hilfe einer Wärmebildkamera sowohl Menschen als auch Tiere erkennt. Ein weiteres Technik-Highlight sind die ebenfalls aufpreispflichtigen "IQ.Light"-LED-Matrixscheinwerfer mit 128 LEDs pro Scheinwerfer, die die Nacht sprichwörtlich zum Tag machen.

Das Cockpit des neuen Touareg ist betont fahrerorientiert ausgerichtet. Foto: Volkswagen

Komfort wird überhaupt großgeschrieben beim neuen VW-Flaggschiff, das trotz der neuen Dimensionen im Vergleich zum Vorgänger immerhin um rund 100 Kilogramm abgespeckt hat. Unterwegs fühlt sich der Wolfsburger auf jeden Fall erstaunlich leichtfüßig und fast schon so handlich wie der Tiguan an – vor allem dann, wenn man sich für die optionale Allradlenkung entscheidet, die beispielsweise den Wendekreis von 12,19 auf 11,19 Meter verkleinert. Für maximalen Fahrkomfort sorgen auf Wunsch unter anderem der aktive Wankausgleich und die weiterentwickelte 4-Corner-Luftfederung, die auch in unwegsamem Gelände Vorteile bringen soll.

Vorerst nur ein 3,0-Liter-Diesel

Unter der Motorhaube ist dafür zumindest anfangs Schmalhans Küchenmeister. Zum Marktstart Ende des Monats bietet Volkswagen sein neues Parademodell ausschließlich mit einem 210 kW (286 PS) starken 3,0-Liter-V6-TDI an, der aber zumindest schon die künftigen Abgasgrenzwerte nach Euro 6 d-TEMP erfüllt.

Der laufruhige und durchzugsstarke Sechszylinder – 600 Nm zwischen 2 250 und 3 250 U/min – beschleunigt den über alle vier Räder angetriebenen Wolfsburger in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, macht ihn je nach Fahrwerksoption bis zu 238 km/h schnell und soll sich im NEFZ-Schnitt mit 6,9 Liter Diesel je 100 Kilometer begnügen (CO2-Ausstoß: 182 Gramm pro Kilometer). Wie erste Testfahrten rund um Salzburg ergaben, sollte man im Alltag jedoch eher mit Werten zwischen acht und zehn Litern rechnen.

Für die kommenden Monate fest eingeplant sind des Weiteren eine 170 kW (231 PS) starke Variante des 3,0-Liter-TDI, ein 3,0-Liter-V6-Benziner mit einer Leistung von 250 kW (340 PS) sowie ein 310 kW (421 PS) leistender 4,0-Liter-V8-Diesel. Zu einem späteren Zeitpunkt will Volkswagen auch einen 270 kW (367 PS) starken Plug-in-Hybridantrieb anbieten. Dieser wird zunächst in China debütieren – wann der Teilzeitstromer nach Europa kommt, lassen die Wolfsburger noch offen.



Technische Daten:

Motor: 3,0-Liter-V6-TDI-Turbodiesel; Leistung: 210 kW (286 PS) bei 4 000 U/min; Maximales Drehmoment: 600 Nm bei 2 250 bis 3 250 U/min; Kraftübertragung: Acht-Gang-Automatik mit Tiptronic, Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 878 x 1 984 x 1 717 Millimeter; Leergewicht: 1 950 Kilogramm; Zulässiges Gesamtgewicht: 2 850 Kilogramm; Zulässige Anhängelast: 3 500 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 810 bis 1 800 Liter; 0-100 km/h: 6,1 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 235 bzw. 238* km/h; ECE-Verbrauch: 6,9 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 182 Gramm pro Kilometer; Preis: keine Angabe. * mit optionaler Luftfederung