par Francois Janne d'Othée



D'accord, on a déjà vu des endroits du monde moins marqués au fer rouge par les guerres et les violences que les pays des Grands Lacs en Afrique. Mais elles ne touchent que certaines zones au nord du Kivu, une région presque 50 fois plus grande que le Luxembourg. D’autre part, on déconseille de s’y promener en solitaire. Voyager en groupe et en compagnie d’un guide local est toujours préférable, ne fût-ce que pour communiquer. Un 4X4 en guise de voiture-balai peut s'avérer très utile pour permettre la réparation d'un vélo, si on opte pour le mode cycliste, ou simplement pour souffler, car les pistes à 1.500 mètres d'altitude peuvent éprouver les organismes mal préparés.

Pour rallier le lac Kivu, but de notre randonnée, l’idéal est de prendre un vol pour Kigali, capitale du Rwanda, et de là, en 2.30 heures à peine d’une route impeccable à travers les collines, on atteint déjà Kibuye (rebaptisée Karongi), nonchalamment étalée face aux flots. Les hôtels et autres lodges ont poussé çà et là, tel le paradisiaque Cormoran, avec ses cinq chalets en bois et matériaux naturels et balcons en surplomb. Une petite sieste? Un espace bronzage est aménagé en bord de l’eau. L’après-midi, on peut s’adonner au kayak, au ski nautique, ou à une balade en bateau. Et le soir, on peut déguster sous une lumière tamisée l'igisafuliya de capitaine, un ragoût local.

La vie reprend le dessus

Cette beauté apaisante ne peut occulter le traumatisme de 1994: Kibuye a été le théâtre de l'une des pires pages du génocide, avec des dizaines de milliers de Tutsi massacrés. Près du stade, un panneau indique que «plus de 10.000 personnes ont été inhumées ici». «Le passé, c'est le passé», dit-on ici. La justice a fait son œuvre. Avec les années qui défilent, de nouvelles générations émergent. Les enfants avec leurs rires rappellent que la vie prend toujours le dessus. De grands projets sortent de terre, et même du lac, à l’image de ces plates-formes destinées à en extraire le gaz méthane.



Calme et repos à l'état pur: le ressort «Paradis Malahide» près de la ville Gisenyi.

Photo: Shutterstock

Pour quitter Kibuye, on emprunte une toute nouvelle route: la piste le long du lac a été récemment asphaltée. Tant pis pour les amateurs de VTT et de randonnée, qui se voient privés de l’aventureux Congo Nile Trail, tant mieux pour les adeptes du cyclisme sur route ou de conduite automobile sur un des plus beaux rubans de bitume de la région, et fort peu fréquenté. Ça monte et ça descend, ça tourne et ça retourne, tandis que les eaux bleues du lac n'oublient jamais de nous rafraîchir la vue. Un vrai décor pour filmer James Bond au volant de son Aston Martin.

Juste avant Cyangugu, on peut découvrir, à Shangi, un ancien poste allemand: c’est ici que Belges et Allemands ont établi les frontières entre les deux pays au début du XXe siècle. Cyangugu, c’est un peu le Far West du Rwanda, et qui regarde plus vers le Congo que vers Kigali. Les cultivateurs congolais sont nombreux à emprunter le pont métallique au-dessus de la Rusizi pour vendre leurs produits au marché. Nous, nous l’empruntons en sens inverse. Et là, c'est le choc. Car on quitte un Etat organisé, avec des douaniers en uniformes impeccables et dotés de tous les outils informatiques pour un pays chaotique, où tout semble se régler moyennant «une petite contribution», comme on dit pudiquement.

D’un monde à l’autre

Après les formalités, on découvre la ville-sœur de Bukavu, bien plus frondeuse. Le foisonnement de constructions, la circulation anarchique et la frénésie commerciale sont la preuve que la confiance est revenue après des années de guerre et d'occupation par des milices souvent téléguidées depuis le Rwanda. Tapi dans une végétation luxuriante qui se décline jusqu'au lac, l’hôtel Orchids et ses bungalows tout confort ont traversé sans sourciller les différents conflits. Son fondateur belge a constitué une belle cave à vins tout en proposant à son public international (ONU notamment) un large choix de bières. Dans le livre d’or, cette annotation de Papa Wemba en 2014, peu avant sa mort: «Tant que j’aurai des frissons pour la musique, je resterai son fidèle serviteur.»



Spectacle naturel: les roussettes volantes.

Photo: Shutterstock

C'est à l’Orchids que nous retrouvons un groupe de Belges. Ils viennent de débarquer pour participer à une randonnée sponsorisée au profit des caféiculteurs du Sud-Kivu, soit 170 km en cinq jours, de Bukavu à Goma. Ces aventuriers n'ont pas été déçus: sur les sentiers et les pistes surplombant le majestueux lac, ils ont ouvert des yeux écarquillés sur ce pays qu'ils découvraient souvent pour la première fois, choqués par tant de pauvreté, mais admiratifs face à l'énergie et la résilience de toute une population. Les plus sportifs ont cravaché ferme sous les regards aussi curieux qu'enthousiastes d'une myriade d'enfants scandant «Jambo!» (en swahili: bonjour) ou quémandant quelque cadeau.

Cette balade organisée par l'ONG Comequi passait par la verte île d’Idjwi qui est restée à l'écart de tous les conflits, mais non des mouvements migratoires. Les bateaux reliant Bukavu et Goma y font une courte halte. A part un écolodge, l’île ne compte que deux hôtels plutôt spartiates. Les touristes sont rarissimes… A tort, car l’île permet une expérience inouïe, qu’aucun tour-opérateur n’oserait assumer: retourner à l’hôtel en canot dans la nuit noire, sans boussole ni radio, à la seule lueur des étoiles et des torches sur la terre ferme, faisant briller les grands yeux de notre pilote taciturne.

Usine de café

Le lendemain, le bateau est bien à l’heure pour nous ramener vers la rive continentale, à Port Nya-makubi, en réalité un ponton avec trois barques de pêcheurs. De là, on peut poursuivre à pied, en vélo ou en auto sur une mauvaise piste toujours appelée nationale 2. Celle-ci nous amène à Lu-tumba, où on peut planter sa tente face au lac, dans une jolie anse, et à l’ombre de l’usine de lavage de café implantée par Comequi (et ouverte à la visite). Le Kivu chaud et humide est une région idéale pour la production d’un café arabica de grande qualité.

Bientôt, c’est Goma, la grande cité qui marque aussi le passage vers le Nord-Kivu, avec en arrière-plan le majestueux volcan Nyiragongo (3.468 mètres). Chacun se souvient de l’éruption qui, en 2002, avait englouti d’une épaisse couche de lave un dixième de la ville. Les bons hôtels avec piscine ne manquent pas. Mais on peut aussi repasser la frontière du Rwanda et retrouver le calme du Rwanda à Gisenyi, où de chaleureux guest-houses ont poussé comme des champignons. Reste à boucler la boucle: soit en rejoignant Kibuye par la piste en voie d’asphaltage, soit en retournant directement à Kigali, et en profiter pour rendre visite aux gorilles de montagne. A condition d’avoir les moyens: le tourisme rwandais extorque désormais 1.500 dollars par personne. Soit trois fois plus que le tarif pratiqué du côté congolais ou ougandais. Sans doute le prix de la parfaite organisation et de la sécurité retrouvée, le Rwanda se targuant d’être devenu un des pays les plus sûrs d’Afrique.