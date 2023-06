Trotz häufiger Kritik sind große SUVs mit viel Leistung bei den Kunden beliebt. BMW zeigte nun bei einem Luxemburgs-Besuch sein neuestes Flaggschiff.

BMW XM im Luxemburg-Test

Per Knopfdruck vom leisen Bling-Bling-SUV zum 653 PS-Monster

Dustin MERTES Trotz häufiger Kritik sind große SUVs mit viel Leistung bei den Kunden beliebt. BMW zeigte nun bei einem Luxemburgs-Besuch sein neuestes Flaggschiff.

Fast 2,8 Tonnen Leergewicht, über fünf Meter lang, über zwei Meter breit und fast 1,80 Meter hoch. Der BMW XM ist zumindest auf europäischen Straßen ein Monster-SUV der Superlative, das als übergroße Zielscheibe für Kritiker, aber auch als Objekt der Begierde für jeden PS-Fan mit Benzin im Blut fungiert. Denn während die BMW M GmbH an den verschiedenen Modellreihen des bayrischen Autobauers regelmäßig Hand anlegt, sind Eigenentwicklungen die absolute Ausnahme. Von 1978 bis 1981 baute die M GmbH lediglich den legendären Sportwagen M1, zum 50. Firmenjubiläum der BMW M GmbH hatte man im September 2022 nun offensichtlich etwas größeres im Sinn.

Mit dem 510-PS-Wolf im Schafspelz durch Luxemburg Kombis sind nur was für pragmatische Familienväter? BMW versucht mit seinem neuen M3 Touring aus diesem Klischee auszubrechen. Anschnallen, bitte!

Auch wenn das Format ein anderes ist, die Leistung steht beim XM vollends im Mittelpunkt. Auf der Elektro-Welle schwimmt das Riesen-SUV als Plug-in-Hybrid nur bedingt mit, schafft mit seinem 197 PS-Elektromotor dank einer 25,7 kWh-Batterie aber immerhin eine flüsterleise Reichweite von rund 80 Kilometer (WLTP-Angabe). Wer das Ungetüm rein elektrisch bewegen will, kann dies nach der entsprechenden Antriebsauswahl auch tun. Lässt man aber die acht Zylinder von der Leine, drücken insgesamt 653 PS mit ohrenbetäubender Motor-Power unnachgiebig nach vorn. Dies wirkt angesichts des Gewichts und der ungeheuren Ausmaße des SUV-Flaggschiffs umso brachialer.



3 Der BMW XM sorgt mit seiner wuchtigen Front für Aufsehen. Foto: BMW



um weitere Bilder zu sehen. Der BMW XM sorgt mit seiner wuchtigen Front für Aufsehen. Foto: BMW Die "Iconic Glow" genannte Nieren-Beleuchtung sorgt dafür, dass man den BMW schon aus der Ferne als solchen erkennt. Foto: BMW Trotz seiner Größe performt der XM besonders gut auf kurvenreichen Strecken. Foto: BMW

Andere Länder, andere (Auto-)Sitten

Mit seinem massiven Auftritt macht sich der BMW XM nicht nur Freunde. Angesichts seiner Ausmaße war das gewaltige SUV seit seiner Ankündigung vor allem in Europa viel Kritik ausgesetzt. Oft vergessen wird dabei, dass der Hauptfokus für derartige Fahrzeuge gar nicht so sehr auf dem alten Kontinent, sondern viel mehr in den USA und China liegt.

Dort, wo ein gigantischer Kühlergrill und Luxus-Materialien eher als Statussymbol denn als Neidobjekt fungieren, müssen auch europäische Autohersteller klotzen, um nicht wichtige Marktanteile an die Konkurrenz zu verlieren. Wo ein Bentley Bentayga (635 PS) eine fast noble Zurückhaltung zeigt und selbst ein Laborghini Urus (650 PS) beinahe brav wirkt, fällt die unübersehbare Frontpartie des XM mit der ikonischen, fast schon ins Abstrakte hochskalierten, beleuchteten BMW-Niere sofort ins Auge. Wer den XM kauft, will auffallen und gesehen werden. Passend dazu wird das Fahrzeug auch im BMW-Werk Spartanburg in den USA gefertigt. Lediglich rund zehn Prozent der dort produzierten SUVs sind dann für den europäischen Markt vorgesehen, das Geld verdient BMW mit dem XM also in anderen Märkten.

Ausflug nach Luxemburg

Tesla lässt den Plaid-Antrieb mit 1.020 PS auf Luxemburg los Der US-Autobauer bewirbt das Model S Plaid als schnellstes Serienauto der Welt. Die Redaktion durfte dem Supersportwagen im Limousinen-Format auf den Zahn fühlen.

Dennoch haben die Bayern ihrem XM vor Kurzem einen Luxemburg-Ausflug nach Remich an der Mosel gegönnt, wo das „Luxemburger Wort“ das Flaggschiff zur Probefahrt auf schmalen Landstraßen und natürlich auch der Autobahn ausführen durfte. So angenehm der flüsterleise Elektroantrieb das SUV in Straßen-füllender Übergröße durch das Moselstädtchen rollen lässt, so faszinierend prügelt der losröhrende Achtzylinder es auf die Autobahn. Mit durchgedrücktem Gaspedal fällt die 100 Stundenkilometer-Marke nach 4,3 Sekunden, als Topspeed gibt BMW 250 Stundenkilometer an. Wer das M Driver's Package bucht, darf sogar auf 270 Stundenkilometer beschleunigen.

Vielleicht noch beeindruckender ist aber die Performance auf den sich ins Moseltal schlängelnden Landstraßen, wo der XM zum beeindruckenden Kurvenräuber mit beinahe unglaublicher Kurvenlage mutiert. Das „M“ im Namen ist hier mehr als nur Programm, es scheint regelrecht in der DNA des Fahrzeugs verankert und präsentiert ein absurd großes Fahrzeug, welches sich wie eine tiefliegende Sportlimousine durch jede noch so enge Kurve bewegt. Dazu tragen neben dem Allradantrieb auch Wankstabilisatoren bei, die die Neigung des fast 1,80 Meter hohen SUV bei schnellen Kurvenfahrten möglichst gering halten.



5 Das Cockpit ist ähnlich strukturiert wie die meisten BMWs, beinhaltet aber einen besonders edlen Materialmix. Foto: BMW



um weitere Bilder zu sehen. Das Cockpit ist ähnlich strukturiert wie die meisten BMWs, beinhaltet aber einen besonders edlen Materialmix. Foto: BMW Der von BMW bekannte iDrive Controller ist auch wieder beim XM verbaut. Foto: BMW Der hochwertige Materialmix zeigt sich in der Türverkleidung. Hartplastik sucht man vergebens. Foto: BMW Die Sitze im XM bieten nicht nur Komfort sondern auch Seitenhalt. Foto: BMW Während in der Mittelkonsole Karbon-Applikationen dominieren, regiert ansonsten Leder und Alcantara im XM-Innenraum. Foto: BMW

Progressiver Luxus

Um sich in dem Segment behaupten zu können, lässt BMW nicht nur bei der Performance seine Muskeln spielen, sondern klotzt auch im Innenraum des SUVs. Ausstattung und Materialmix lassen das Ungetüm eindeutig in der Oberklasse verorten, die Sitze sind mit feinstem Leder bezogen und komfortabel aufgepolstert, für die Rückbank gibt es gar ein kleines Kissen mit gesticktem XM-Schriftzug, der subtil beleuchtete Alcantara-Dachhimmel wird durch eine dreidimensionale Prismenstruktur leicht räumlich. Mit dem, was BMW als „progressiven Luxus“ bezeichnet, positionieren sich die Bayern weniger tradionell wie viele Mitbewerber.

Die Ladekante des BMW XM liegt unpraktisch hoch. Die Kofferaumklappe öffnet hingegen angenehm weit. Foto: BMW

Die geräumigen Platzverhältnisse im Innenraum sind angesichts der Fahrzeuggröße kaum eine Überraschung, besonders in der zweiten Sitzreihe herrscht eine immense Beinfreiheit. Der Kofferraum ist mit einem Volumen von 527 Litern, beziehungsweise 1.820 Liter bei umgeklappter Rückbank ebenfalls sehr großzügig. Die Kofferraumklappe öffnet (natürlich elektrisch) weit, lediglich die hohe Ladekante ist etwas unpraktisch.

Der lange Weg vom 12-Zylinder-König zum Öko-Champion Obwohl der erste Elektro-Bentley erst 2026 erscheinen soll, arbeitet man im britischen Crewe mit Hochdruck an mehr Nachhaltigkeit in der Produktion.

Der offizielle WLTP-Verbrauch des Hybriden von 1,5 Liter auf 100 Kilometer ist übrigens nicht wirklich praxisnah. Unter massivem Einsatz des Elektroantriebs und einer entsprechend disziplinierten Fahrweise mögen derartige Werte denkbar sein, wer die Leistung des XM abruft - und deswegen greift die Kundschaft bei Performance SUVs in der Regel auch zu -, landet schnell im zweistelligen Verbrauchsbereich. Ein solches Auto rein elektrisch nur in der Stadt zu bewegen, wäre eben auch irgendwo mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Um überhaupt erstmal in den Besitz der bayrischen Kanone zu kommen, sind mindestens 170.000 Euro nötig, die BMW in Luxemburg für die schon recht gut ausgestattete Basisvariante des XM verlangt. Wem die 653 PS nicht reichen, bekommt mit dem erst im April auf der „Auto Shanghai“ vorgestellten XM Label Red zum Startpreis von knapp 200.000 Euro den mit 749 PS stärksten M aller Zeiten. Klotzen, statt Kleckern scheint bei der BMW M GmbH also gerade schwer in Mode zu sein.





