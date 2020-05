Diese Body Scrubs sorgen unter anderem mit Bambus, Traubenkernen oder Kaffee für samtweiche Haut.

Peeling für Profis

Peeling für Profis

Diese Body Scrubs sorgen unter anderem mit Bambus, Traubenkernen oder Kaffee für samtweiche Haut.

Zwangspause? Lockdown? Unserer Haut sind diese Begriffe völlig unbekannt, denn Stillstand ist für sie ein Fremdwort. Die Haut ist in ständiger Bewegung, produziert in ihrer untersten Schicht, der Basalzellschicht, ohne Unterlass Hautzellen. Diese wandern nach und nach in Richtung Oberfläche und sterben ab. Während dieses Erneuerungsvorgangs, der etwa 30 Tage dauert, werden rund 500 Millionen Hautzellen abgestoßen – und das mit dem Alter leider immer langsamer.

4 Peeling von Le Labo mit gemahlenen Kaffeebohnen, Sonnenblumensamen und Färberdistelöl (500 g um 43 Euro). Foto: Hersteller

Peeling von Le Labo mit gemahlenen Kaffeebohnen, Sonnenblumensamen und Färberdistelöl (500 g um 43 Euro). Reinigung und Pflege zugleich: Body Scrub mit verschiedenen pflanzlichen Ölen von Moroccanoil (200 ml um 36 Euro). Wein mal anders: „Crushed Cabernet Peeling" mit Traubenkernen und ätherischen Ölen von Caudalie (150 g um 25 Euro). Ein echter Hingucker: Body Scrub „Arancia di Capri" aus der „La Double J"-Edition von Acqua di Parma (200 ml um 55 Euro).

Wer ein wenig nachhelfen will, kann zu einem Peeling greifen, das die oberste Hautschicht – die abgestorbenen Hautzellen – sanft abträgt. Dies fördert die Durchblutung, regt die Bildung neuer Zellen an und entfernt nicht zuletzt auch überschüssigen Talg aus den Poren. Dieser Vorgang bereitet die Haut optimal auf eine Pflegebehandlung vor: Die Produkte können so besser aufgenommen werden. Auch als Vorbereitung auf ein ausgedehntes Sonnenbad ist ein Body Scrub empfehlenswert.



4 Frischekick von Aesop: „Redemption Body Scrub“ mit gemahlenem Bimsstein, Bambus und Piniennadelöl (180 ml um 33 Euro). Foto: Hersteller

Frischekick von Aesop: „Redemption Body Scrub" mit gemahlenem Bimsstein, Bambus und Piniennadelöl (180 ml um 33 Euro). Body Scrub von Collistar mit Tonerde und Bambuskohle aus der „Nero Sublime"-Linie, das auch als Maske verwendet werden kann (450 g um 55 Euro). 98 Prozent natürliche Inhaltsstoffe: Body Scrub von Aveda mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl (200 ml um 35 Euro). Mit cremiger Textur: Peeling mit Aprikosenkernflocken und Pfirsichblattextrakten von Darphin (200 ml um 35 Euro).





