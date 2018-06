Trikolore Piktogramme sollen dem luxemburgischen Nation Branding in den sozialen Netzen Vorschub leisten. Staatssekretärin Francine Closener will die bunten Bildchen am Freitag offiziell vorstellen.

Patriotische Emojis für die Nation

Michel THIEL

Rechtzeitig zum Nationalfeiertag hat die staatliche Nation-Branding-Initiative "Let's make it happen" am Donnerstag 120 "Emojis" in den luxemburgischen Nationalfarben vorgestellt, also kleine Piktogramme, die meist in Chat-Apps und sozialen Netzen benutzt werden.

Die "EmoXien" getauften Piktogramme basieren allesamt auf dem "X" der bekannten Kampagne. Im Angebot sind natürlich "typisch luxemburgische" Motive wie Gromperekichelcher, Sumperjhemp und die Rout Bréck.

Die Emojis können kostenlos aus dem Netz heruntergeladen und in beliebigen Smartphone- oder Desktop-Apps benutzt werden. Alle Details gibt es auf der Emoxies-Webseite. Staatssekretärin Francine Closener wird die Emojis am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr auf dem Square Jan Palach in der Hauptstadt offiziell vorstellen.