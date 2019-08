Wilde Tiere aus fernen Ländern, Parkanlagen in ihrer schönsten Form: ein Besuch im Park Pairi Daiza im belgischen Brugelette.

Pairi Daiza: Mehr als ein Zoo

Manchmal liegt das Ferne doch so nah, zumindest dann, wenn man von Luxemburg aus eine rund zweieinhalbstündige Reise nach Belgien wagt, genauer gesagt nach Brugelette, nördlich von Mons, und dort durch die Tore des Parks Pairi Daiza tritt.

In acht Themengebieten können Besucher der Anlage, die dank ihrer Botanik, zahlreicher Spielplätze und außergewöhnlicher Bauten weit mehr als ein Zoo ist, jede Menge erleben. Das Füttern von Giraffen und Lemuren ist bei Kindern beispielsweise genauso beliebt wie das Beobachten der Gorillas, Koalas und Pandas. Zu den Publikumsmagneten zählen natürlich auch die grauen Riesen, die 22 Elefanten, die bei guten Wetterverhältnissen gerne ein erfrischendes Bad im See nehmen.



Die Lemuren freuen sich natürlich sehr, wenn sie von den Zoobesuchern gefüttert werden ... Foto: Kevin Zender

Pandababys sind die Stars

Besondere Aufmerksamkeit erlangt in Zoos gewohnterweise der Nachwuchs. Im Pairi Daiza werden in den kommenden Wochen und Monaten wohl die beiden Pandababys, die am 8. August zur Welt kamen, alle Blicke auf sich ziehen. Bereits kurz nach der Geburt galten der Sohn und die Tochter von Mutter Hao Hao und Vater Xing Hui als die neuen Stars des Zoos. Mit einem kleinen Wehrmutstropfen: Bislang konnte man die beiden Neuankömmlinge lediglich auf TV-Schirmen sehen, da sie sich noch in Quarantäne befinden.

Die Leitung des Parks ist besonders stolz auf die Geburt der Zwillinge, da es eines der Ziele von Pairi Daiza ist, dazu beizutragen, dass sich vom Aussterben bedrohte Tierarten im Park fortpflanzen. So befindet sich derzeit mit 22 Elefanten die größte Herde Europas in Brugelette. Wenig verwunderlich: Die Pairi-Daiza-Stiftung hat es zu einer ihrer Prioritäten erklärt, die Züchtung der asiatischen Elefanten zu unterstützen.



Die Stars im Park: der Nachwuchs im Panda-Gehege. Foto: Pairi Daiza

Mittendrin statt nur dabei

Seit Kurzem bietet Pairi Daiza auch Übernachtungsmöglichkeiten direkt im Park an. Neben einem Hotel wurden im Themenbereich „The Last Frontier“ Ferienhäuser errichtet, in denen bis zu sechs Erwachsene und zwei Kinder Platz finden. Die Unterkünfte im „Native Village“ und den „Full Moon Lodges“ – die täglich bis zu 250 Personen aufnehmen können – bestehen jeweils aus zwei Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer Küche sowie einem Badezimmer mit Sauna, Whirlpool und Regendusche. Wer sich für eines der zehn Ferienhäuser im „Native Village“ entscheidet, fühlt sich während seines Aufenthalts dank der Einrichtung wie in einer Holzhütte in Kanada. Auf der Terrasse kann man sowohl während des Tages als auch am Abend die Anwesenheit der Damhirsche genießen, die sich frei zwischen den Ferienhäusern bewegen und von der Neugierde angetrieben auch manchmal einen Blick durch das Fenster ins Schlafzimmer werfen. Mittendrin statt nur dabei ist man auch in einer „Full Moon Lodge“. Die Unterkünfte dienen als Grenze des Bären- und Wolfsgeheges. Durch das Wohnzimmerfenster kann man daher den Braun- und Schwarzbären zu jeder Tageszeit beim Herumtollen zusehen – eine Erfahrung, die wohl nur die wenigsten Parkbesucher bislang machen konnten.

Die Häuser im „Native Village“ sind im modernen kanadischen Stil eingerichtet. Foto: Kevin Zender

Auch im Alltag wirkt Pairi Daiza tierfreundlicher als gewöhnliche Zoos. Wenn die Elefanten etwa keine Lust zum Baden haben, werden sie nicht dazu gezwungen, ins Wasser zu gehen. Zudem wirken die Gehege weitaus größer, als man das von anderen Tierparks gewohnt ist.

Eine Fahrt mit der kleinen Dampfeisenbahn durch die Anlage lohnt sich trotz Aufpreis. Man bekommt einen guten Überblick über den rund 80 Hektar großen Park und sieht die Tiere nochmals aus einer anderen Perspektive. Zudem wird einem ein Blick auf eine große Baustelle gewährt: Im kommenden Jahr soll mit dem „Land of the Cold“ der neunte Themenbereich eröffnet werden

Die Koalas zählen zu den beliebtesten Tieren im Park. Foto: Kevin Zender

Reiseinformationen Der Park, der im vergangenen Jahr rund zwei Millionen Besucher – darunter rund 4 000 aus Luxemburg – begrüßen konnte, hat noch bis zum 1. November geöffnet, ehe er nach einer Pause wieder vom 14. Dezember bis zum 5. Januar besucht werden kann. Für eine Eintrittskarte muss ein Erwachsener online 36 Euro zahlen, der Preis für Kinder zwischen drei und elf Jahren beträgt 31 Euro, für Personen über 60 Jahre 34 Euro. Ein Parkplatz fällt mit acht Euro zu Buche. www.pairidaiza.eu