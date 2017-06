von Fern Morbach

Es war eine lange Nacht auf Deck 16. Das fünf Tage zuvor in Le Havre getaufte Kreuzfahrtschiff MSC Meraviglia ist am Donnerstag nach Pfingsten unterwegs von Lissabon nach Barcelona. Heute steht ein Seetag auf dem Programm, an dem die Meraviglia keinen Hafen anläuft. Zeit zum Ausschlafen, zum Nichtstun, zum „Die Seele baumeln lassen“.

Bis in die frühen Morgenstunden heizten im „Horizon Amphitheatre“ Luxemburger DJs den Passagieren ein ...