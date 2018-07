Der „Pacs“-Vertrag ist seit 2004 eine alternative Lebensform. Doch was unterscheidet ihn von der klassischen Ehe? Welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden?

Pacs: Ersatzehe für kühle Rechner

In Luxemburg bietet sich der „Pacs“-Vertrag seit seiner Einführung im Jahr 2004 als alternative Lebensform mit gesetzlichem Rahmen an. Was unterscheidet ihn von der klassischen Ehe? Welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden?

Von Uli Botzler



Allen Scheidungsquoten zum Trotz gehen Verliebte noch immer gerne den Bund fürs Leben ein. In Luxemburg können Paare seit 2004 aber als moderne Alternative auch einen „Pacte civil de solidarité“ (Pacs) schließen. Er ist eine Art Mustervertrag für ein Leben zu zweit, bei dem Fürsorge, Sozialversicherungsrechte und Steuervorteile im Blickpunkt stehen.



Diese außereheliche Lebensgemeinschaft regelt aber nicht alle Belange wie in einer Ehe. Sie ist daher mit Nachteilen verbunden. Der größte Unterschied: Die Trennung kann ein Partner ganz allein offiziell beantragen, dem Antrag wird sofort stattgegeben, Widerspruch ausgeschlossen und die Nachricht von der Trennung kommt womöglich nur per SMS.

Beliebt ist diese „Ehe light“ erstaunlicherweise mehr bei heterosexuellen Paaren, obwohl sie ursprünglich eingeführt wurde, um homosexuellen Paaren eine gesetzliche Grundlage für eine Lebensgemeinschaft zu bieten, als es noch keine Homoehe gab. Die kam 2013, doch der Pacs blieb. Er spricht jene an, die schnell und unkompliziert einen Vertrag schließen und ebenso einfach wieder auflösen wollen. Der Pacs lässt solche Freiheiten. Privatrechtlich kann der Vertrag noch nach Belieben und individuellen Bedürfnissen des Paares, allein oder mit Hilfe eines Notars, ausgestaltet werden. Weitere Vereinbarungen kann man jederzeit später noch zufügen oder wieder ändern. Ist es also eine Art Ersatzehe für kühle Rechner?

Zwei Wochen nach unserem Entschluss hatten wir es erledigt.

Nicht alle betrachten den Pacs so nüchtern, nutzen ihn gern als eine Art moderne Verlobung mit geldwerten Vorteilen. „Heiraten werden wir auf jeden Fall“, sagt Manon Fiorino. „Unseren romantischen Traum einer bürgerlichen Hochzeit mit großem Fest erfüllen wir uns gerne später. Aber wir wollten jetzt schon als Paar anerkannt sein und auch alle Vorteile in Anspruch nehmen.“ „Es ging alles wirklich ganz einfach. Schon zwei Wochen nach unserem Entschluss hatten wir es erledigt“, erzählt Manon Fiorino. „Wir mussten nur unsere Dokumente bei der Gemeinde einreichen und konnten sogar noch ein Datum vor Jahresende auswählen.“

Steuerliche Vorteile



Das war aus Steuergründen wichtig. „Mein Vater hatte mich auf den steuerlichen Aspekt aufmerksam gemacht“, erklärt die Luxemburgerin. „Das ist ein wirklich überzeugendes Argument für den Pacs. Als Paar zahlen wir deutlich weniger Steuern. Da wir gerade ein Haus renovieren, können wir das Geld gut gebrauchen.“



Manon Fiorino ist seit 2016 mit Nico Mander gepacst.

Pacs-Partner bleiben zwar offiziell, so orthodox es anmutet, trotz eingetragener Partnerschaft rechtlich gesehen Junggesellen, sie dürfen aber rückwirkend im Rahmen der Einkommenssteuererklärung gemeinsam die Steuerklasse 2 beantragen. Dies gilt ab dem ersten vollständigen Steuerjahr nach der Pacs-Unterzeichnung, während bei einer Ehe die Steuerklasse 2 sofort zugeteilt wird.

Wer statt der Ehe den Pacs wählt, will zumeist keine Zeremonie, macht auch kein Fest. „Es ging uns um Sicherheit und Klarheit“, betont Manon Fiorino. „Wir haben es nicht an die große Glocke gehängt, dass wir eine eingetragene Partnerschaft anstreben“, sagt ihr Partner Nico Mander.

Ein Paar, zwei Junggesellen

An einem kalten Dezembertag im Jahr 2016 unterschrieben die Beiden, die seit 2014 ein Paar sind, vor einem Beamten des Standesamts in Reckingen/Mess ein einziges Formular. „In ein paar Minuten ist man wirklich wieder draußen“, erzählt die Luxemburgerin. Im Unterschied zur Ehe wird der Pacs nicht feierlich vor dem Bürgermeister oder Stellvertreter, sondern nur vor einem Standesamtbeamten geschlossen. Im Grund ist es eine reine Formalität, in fünf Minuten erledigt.

Natürlich ist der Tag für unsere Beziehung ein wichtiges Datum.

Ganz sang- und klanglos sollte der Tag aber für die Verliebten nicht verlaufen. Gemeinsam mit ihren und seinen Eltern ging es vom Rathaus ins Restaurant. Dort prosteten sie auf ihr gemeinsames Leben. „Natürlich ist der Tag für unsere Beziehung ein wichtiges Datum. Wir gratulieren uns dann auch“, so Nico Mander. Die Öffentlichkeit hat es übrigens doch noch mitbekommen, das mit dem Pacs. Denn der Gemeindefotograf machte wie von allen ein Bild der Frisch-Gepacsten, das als schönes Souvenir im lokalen Gemeindeboten landete.

Die beiden sind in ihrem Freundeskreis eher die Ausnahme denn die Regel: Die Mehrzahl der jungen Leute, die sie kennen, sind bereits verheiratet oder noch Single. Nur zwei Paare aus ihrem Bekanntenkreis hatten sich auch gepacst. Aber die sind mittlerweile schon bei der nächsten Etappe ihrer Lebensplanung angekommen und ganz offiziell unter der Ehe-Haube.

Vorteile gegenüber der „wilden Ehe“ Im Alltag hat ein Pacs Vorteile gegenüber einer „wilden Ehe“, die einem zum Verhängnis werden kann. Als Paar lebt es sich so lange formlos problemlos zusammen, bis ein Schicksalschlag erfolgt, der eine etwa schwer erkrankt und womöglich sogar stirbt. Plötzlich steht der andere Partner vollkommen rechtlos da und zudem ohne jede soziale Sicherheit, wenn er nicht für sich selbst vorgesorgt hat. Mit der Kürzung des Anspruchs auf Sonderurlaub im Privatsektor von sechs auf nur noch einen Tag ist ein attraktives Argument für den Pacs entfallen. Allerdings genießen Staats- und Gemeindebeamte weiterhin sechs Tage lang Pacs-Urlaub.



Das gilt es nicht zu übersehen: Pacs-Partner hin oder her, vor dem Gesetz gilt man immer noch als ledig. „Das bin ich, fühle mich aber nicht so,“ betont Manon Fiorino. Auch Nico Mander findet, der Pacs habe durchaus seine Wirkung: „Unsere Bindung hat sich verstärkt.“

Wann die Kirchenglocken für sie läuten werden, hat das junge Paar noch nicht im Detail besprochen. Ihre Unterhaltung dreht derzeit um Fliesen, Wandfarben und Badezimmerarmaturen. H wie Hausrenovierung kommt vor H wie Hochzeit.

Kein Anspruch auf Unterhalt

Ein Blick auf die Statistik verrät, dass die Beliebtheit der Ehe nicht durch die Alternative in Frage gestellt wird. Im Gegensatz dazu fiel 2017 die Zahl der neuen Pacs-Paare mit 943 auf den Stand von 2010, mit damals 967 Partnerschaftsverträgen, zurück. Anfangs hatte sich das Interesse noch stetig gesteigert: von 1853 Pacs im Jahr 2011 auf 2221 im Jahr 2015. Dann setzte der Rückgang ein. 2016 unterschrieben noch 1581 Paare einen Pacs nach Luxemburger Recht.

Allein in der Stadt Luxemburg haben sich nach Auskunft des Leiters des Standesamts, Jules Becker, 2017 rund 500 Paare für diese Form der schriftlich besiegelten Partnerschaft entschieden. Keine 30 davon nahmen überhaupt vom Angebot Gebrauch, den Verwaltungsakt im schicken „Salle de mariage“ vorzunehmen. So rasch und so einfach wie der Vertrag geschlossen werden kann, so leicht lässt er sich auch wieder auflösen. Knapp 400 Menschen beantragten im letzten Jahr die Auflösung ihres Pacs.

Illustration: Niels Schröder

Die genauen Regeln bei einer Trennung werden ebenfalls vom Paar vereinbart und nicht vom Staat vorgegeben. Es gibt keine automatischen Ansprüche, etwa finanzieller Art wie Alimente. Dadurch sind bei einer Trennung auch die finanziellen Verhältnisse leichter geklärt. Der Pacs legt keine Schutzmechanismen für die Zeit nach der Trennung fest, sondern versteht sich in erster Linie als Solidarpakt für die Zeit des Zusammenlebens.

Im Vergleich zur klassischen Ehe bestehen keine Unterhaltspflichten oder die Pflicht zum Vermögensausgleich. Es gibt deswegen auch weniger Prozesse vor Gericht bei einer Pacs-Trennung wie bei einer Scheidung. Da seit der jüngsten Reform des Sorgerechts auch ledige Väter automatisch das Sorgerecht haben, entfällt der Punkt bei Kinderwunsch als Argument für die Ehe und gegen den Pacs auch völlig. Es läuft am Ende wirklich auf die Frage hinaus, ob man sich wohler fühlt im Schutz der Ehe oder die Pacs-Regeln dem Paar für seinen Lebensweg genügen.