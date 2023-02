Die Modewelt ist um einen der ganz Großen ärmer geworden. Bekannt wurde er vor allem durch seine Parfums.

Modeschöpfer

Paco Rabanne ist tot

(TJ/dpa) - Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist laut übereinstimmenden Medienberichten tot. Die katalanische Gruppe Puig bestätigte den Tod des Ausnahmeschöpfers. Puig ist im Besitz der Marke Rabanne. Der Spanier sei in Portsall gestorben, wohin er sich in den letzten Jahren zurückgezogen hatte, so ein Puig-Sprecher weiter. Er wurde 88 Jahre alt.

Auch Carla Bruni lief für Rabanne über den Laufsteg. Das Bild stammt aus dem Jahr 1996. Foto: AFP

„Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Modewelt des 20. Jahrhunderts und sein Vermächtnis wird eine ständige Quelle der Inspiration bleiben“, würdigte ihn das Modehaus auf Instagram. „Wir sind Monsieur Rabanne dankbar, dass er unser avantgardistisches Erbe gegründet und eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten definiert hat.“



Rabanne, 1934 im spanischen San Sebastián geboren, wurde in den 1960er Jahren durch seine extravaganten Kleidungsentwürfe bekannt. Anders als andere Modeschöpfer zu dieser Zeit verwendete er wenig Satin oder Samt, sondern spielte stattdessen mit Materialien wie Aluminium oder Kunststoff.



Seine erste Kollektion stellte er 1966 vor. Ab 1976 verschrieb er sich mehr und mehr der Herrenkonfektion. Auch mit seinen Duftkreationen kannte er großen Erfolg. Zwischen 1999 und 2009 zog er sich mehr und mehr aus der Haute Couture zurück, blieb aber im Prêt-à-porter aktiv. Rabanne galt als autodidaktischer Modedesigner.

7 Rabanne starb mit 88. Foto: DPA

Rabanne starb mit 88. Foto: DPA Rabanne vertrat teils exzentrische Ansichten - die sich auch in seiner Mode widerspiegelten. Foto: AFP Im Jahr 1970 beim letzten Schliff für ein Kleid. Foto: AFP Rabanne legte bei den Modeschauen selbst Hand mit an. Foto: AFP Der spanische Modeschöpfer und zwei seiner Models zeigen sich nach der Vorstellung seiner Kollektion am 9.10.2000 bei den Pret-a-Porter-Schauen in Paris. Foto: DPA Mit der französischen Schauspielerin Corinne Marchand im Jahr 1969. Foto: AFP Rabanne im Jahr 1969. Foto: AFP





