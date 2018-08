Ozeanriesen aus dem Moor

Ohne das Moor würde es Papenburg nicht geben. Der Torf lockte die ersten Siedler in das einst unwirtliche Land an der deutschen Nordsee. Sie bauten auch die ersten Schiffe zu dessen Abtransport.

Eigentlich ist Papenburg im nördlichen Niedersachsen ein eher beschauliches Städtchen. Und doch ist es in aller Welt bekannt. Dafür sorgen seit Jahren die Meyer Werft und ihre an den Gestaden der Ems gebauten Schiffe. Gastanker, Forschungsschiffe und Fähren entstehen in den beiden überdachten Baudocks des 1795 gegründeten Unternehmens. Aufmerksamkeit erregen aber vor allem die Kreuzfahrtschiffe, die Meyer seit Mitte der 1980er-Jahre in den 370 beziehungsweise 504 Meter langen Hallen fertigt.

Die Anfänge der Stadt an der niederländischen Grenze, die bis ins Jahr 1631 zurückreichen, lassen dieses Renommee nicht erahnen ...