Ossobuco à la Rita

In dieser Folge der Kochserie mit bekannten Luxemburgern ist Redakteurin Sarah München zu Gast in der Küche von Rita Gierens. Die Künstlerin zeigt, dass sie auch als Köchin ihre ganz eigenen Wege geht.

Rita Gierens sieht rot. Schwungvoll öffnet sie die Backofentür, steckt ihren Kopf ein Stück weit in den 200 Grad heißen Kasten und lacht laut auf. Ihr gefällt, was sie sieht: eine Auflaufform mit rot leuchtenden Tomaten, die noch nicht erahnen lassen, was sich alles unter ihnen verbirgt. Der Geruch verrät da schon mehr: Innerhalb von Sekunden duftet die gemütliche Küche wie ein Sommertag in Italien.



Aber der Reihe nach: Rita Gierens weiht an diesem Tag die Gäste in die Geheimnisse ihrer Koch-, Mal- und Zeichenkünste ein ...