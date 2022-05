Der Smartphone-Markt wird aktuell von wenigen Marken dominiert. Der chinesische Hersteller Oppo will mit seinem neuen Flaggschiff mitmischen.

Oppo Find X5 Pro: Was taugt das neue China-Handy?

Lange, vielleicht viel zu lange, haben Apple und Samsung den Smartphone-Markt unter sich aufgeteilt. Mit Oppo drängt bereits seit einigen Jahren ein chinesischer Konzern auf den Markt, der den Platzhirschen Marktanteile abluchsen will. Nun hat die Marke mit dem Oppo Find X5 Pro ihr neues Flaggschiff vorgestellt, welches sich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken braucht.

Schlank, aber oho

Mit dem vorsichtigen Anheben des Verpackungsdeckels kommt das Oppo Find X5 Pro zum Vorschein, welches sich mit seinem ungewöhnlich hohen 20,1:9-Format leicht von der etwas breiteren Konkurrenz abhebt. Dies sorgt bereits beim ersten Kontakt für ein angenehmes Handling, da sich das Gerät mit dem wuchtigen 6,7-Zoll-Display so einfach ein wenig schlanker anfühlt. Tatsächlich spielt das Oppo Find X5 Pro in der gleichen Größenliga wie das Apple iPhone 13 Pro Max, und auch das Samsung-Flaggschiff Galaxy S22 Ultra ist nur unwesentlich größer.

Die kratzresistente Keramik-Rückseite wirkt hochwertig und innovativ. Foto: Dustin Mertes

Die Verarbeitung des Geräts ist tadellos und hochwertig. Das leicht gewölbte Display mit Corning Gorilla Glas Victus geht in einen auf Hochglanz polierten Aluminiumrahmen über. Die Rückseite besteht aus einer wahlweise weißen oder schwarzen kratzresistenten Keramik-Schicht, die sich sanft um den mittlerweile obligatorischen Kamera-Hügel erhebt. Die Materialauswahl ist mal etwas anderes, auch wenn das Gerät durch die polierten Materialien sehr rutschig in der Hand liegt. Zudem sind Fingerabdrücke rundherum vorprogrammiert.

Das Oppo-Flaggschiff ist nach dem IP68-Standard wasser- und staubgeschützt. Um teure Stürze abzufangen, hat Oppo zudem eine perfekt passende Schutzhülle beigelegt. Auch findet sich ein Netzteil in der Packung, welches das Gerät mit 80 Watt in zwölf Minuten von 0 auf 50 Prozent laden kann. Derartiges Zubehör lassen sich Apple & Co mittlerweile teuer bezahlen.

Das Kamera-Modul erhebt sich wie bei der Konkurrenz und sorgt dafür, dass das Oppo nicht flach auf einem Tisch liegen bleibt. Foto: Dustin Mertes

Volle Hütte, aber teuer

Bezahlen lässt sich Oppa das Find X5 Pro auch - und das nicht gerade schlecht. Die Preisempfehlung von 1.299 Euro unterscheidet sich kaum von den Preisen der Konkurrenz-Flaggschiffe. Dafür gibt es dann aber auch – wie bei Apple und Samsung – ausstattungstechnisch volle Hütte. Der aktuellste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 treibt das schlanke China-Smartphone an und kann sich dabei auf 12 Gigabyte Arbeitsspeicher verlassen. Der Qualcomm Adreno 730 wuchtet die volle Grafikpower auf das knackig scharfe 6,7-Zoll-AMOLED-Display, welches mit 3.216 × 1.440 Pixeln und 526 PPI auflöst. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt dabei für besonders flüssige Bewegungen. Im direkten Sonnenlicht wäre bei der Helligkeit noch Luft nach oben gewesen.

Das 6,7-Zoll-Display des Find X5 Pro hat ein schmaleres Seitenverhältnis als die Konkurrenz und wirkt dadurch kompakter. Foto: Oppo

Das Find X5 Pro performt von der ersten Minute an wie ein wahres Flaggschiff. Das Android-Smartphone startet in Sekundenschnelle und gönnt sich auch im Smartphone-Alltag keine Denkpausen, Ruckler oder ähnliches. Auch aktuelle Handy-Spiele bringen den chinesischen Shootingstar nicht aus der Puste. Der rasante Arcade-Racer „Asphalt 9“ läuft beispielsweise butterweich und ist in der Darstellungsqualität erschreckend nah an vollwertigen Konsolen-Titeln.

Schwedische Schützenhilfe für die Kamera

Ein wahrer Shootingstar soll auch die Hauptkamera des Geräts sein, die in Kooperation mit dem schwedischen Kameraschwergewicht Hasselblad entwickelt wurde. Hinzu kommen Sony-Sensoren und ein spezieller Prozessor nur für die Bildverarbeitung, der das bestmögliche Ergebnis aus den zahlreichen Linsen des Geräts zaubert.

Im Kamera-Hügel auf der Rückseite hat Oppo eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 50-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 13-Megapixel-Telefoto-Kamera untergebracht. Von der Makro-Aufnahme über Porträts, Innenaufnahmen, Landschaftsbilder bis hin zu Zoom-Shots – mit der Linsen-Auswahl lässt sich in so ziemlich jeder Lebenslage das perfekte Foto schießen.

Bei einem Ausflug in den Dräi-Eechelen-Park liefert das Gerät scharfe Bilder mit strahlenden Farben. Nichts Außergewöhnliches in dieser Preisklasse, aber dennoch immer wieder beeindruckend, wozu Smartphones mittlerweile in der Lage sind. Auch bei schwachem Licht performt die Kamera gut. Bei Zoom- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen muss man dort allerdings Abstriche in Kauf nehmen.

10 Die Kameras des Oppo Find X5 Pro leisten sich kaum Schwächen. Foto: Dustin Mertes

um weitere Bilder zu sehen. Die Kameras des Oppo Find X5 Pro leisten sich kaum Schwächen. Foto: Dustin Mertes Die Ultraweitwinkel-Linse liefert schöne Fotos in Innenräumen und in Städten. Foto: Dustin Mertes Die normale Linse überzeugt mit satten Farben und Kontrasten. Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes Foto: Dustin Mertes

Die in der linken oberen Display-Ecke befindliche Selfie-Kamera knipst Bilder mit 32 Megapixeln und liefert ebenfalls gute Ergebnisse. Wenn es mal bewegte Bilder sein sollen, werden diese gut stabilisiert in Ultra HD mit 60 Bildern pro Sekunde auf den internen Speicher von 256 Gigabyte gebannt. Erweiterbar ist dieser leider nicht, dafür kann das Smartphone zwei Nano-SIM-Karten aufnehmen.

Gute Konnektivität und ein potenter Akku

Via Multi-Screen-Connect lässt sich das Smartphone relativ einfach mit einem Windows-PC koppeln, sodass man das Oppo Find X5 Pro von seinem Rechner aus steuern kann. Zudem vereinfacht es den Datenaustausch enorm. Andere Hersteller bieten allerdings ähnliche Lösungen an, nachdem Apple mit seinem AirDrop-System vorgelegt hat.

Der 5.000 mAh-Akku macht die schlanke Renn-Maschine zum praxistauglichen Ausdauer-Sportler. Über den Tag kamen wir mit dem Oppo Find X5 Pro immer, oft war auch noch etwas mehr drin. Ähnlich wie die Konkurrenz fährt auch das Find X5 Pro seine Bildwiederholrate von 120 auf bis zu einem Hertz herunter, um bei wenig Aktivität Energie zu sparen.

Bei der Konnektivität unterstützt das Find X5 Pro einige spannende Features. Foto: Oppo

Fazit: Dünne Luft in der Königsklasse

Keine Frage: Das neue Oppo-Flaggschiff ist richtig gut und braucht sich in keiner Disziplin vor der Konkurrenz von Samsung und Apple zu verstecken. Die Leistung stimmt, die Kamera liefert tolle Bilder, die Verarbeitung ist tadellos… aber das ist sie bei den anderen auch. Leider zieht der chinesische Hersteller mit dem Find X5 Pro auch preislich in die Königsklasse ein. Das ultimative Alleinstellungsmerkmal, welches Kunden dazu bewegen könnte, von der etablierten Konkurrenz zum China-Smartphone zu wechseln, fehlt dem Find X5 Pro unter dem Strich.

Oppo ist mit seinem neuesten Wurf qualitativ auf dem Smartphone-Olymp angekommen, aber kampflos werden Apple und Samsung diesen nicht den Chinesen überlassen.

