Opel Mokka-e: Ritter in grüner Rüstung

Mit dem batterie-elektrischen Mokka-e will Opel oben auf der Elektrowelle reiten. Ein Erfahrungsbericht.

Als Opel die Entwicklung der zweiten Generation des Mokka in Angriff nahm, war ein Gesichtsschutz nur in Fachkreisen üblich. Was die Rüsselsheimer damals dazu bewog, sich für ein Visier als neues Markengesicht zu entscheiden, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Jedenfalls hätte sein neues Erscheinungsbild den (nach wie vor geltenden) Umständen nicht besser angepasst sein können, als der Neue im Herbst vergangenen Jahres an den Start ging.

Der sogenannte Vizor macht den Mokka dann auch unverwechselbar ...