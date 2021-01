So sieht die Zukunft in Rüsselsheim aus: Mit dem Corsa-e will Opel die Elektromobilität von ihrem Nischendasein befreien.

Opel Corsa-e: Flüsterleiser City-Flitzer

Marc WILLIERE So sieht die Zukunft in Rüsselsheim aus: Mit dem Corsa-e will Opel die Elektromobilität von ihrem Nischendasein befreien.

Einen ersten Beitrag zum emissionsfreien Fahren leistete Opel bereits 1968 mit dem Kadett B Stir-Lec 1. Ein im Heck eingebauter Verbrennungsmotor erzeugte damals den Strom und lud 14 Blei-Säure-Batterien permanent auf – ein Vorläufer des Range-Extender-Prinzips, das aber erst 40 Jahre später mit dem Ampera in Serie gehen sollte. Die Nachfolge hat 2016/17 der Ampera-e angetreten. Mit dem neuen Opel Corsa-e starten die Rüsselsheimer jetzt aber endlich die Vollelektrifizierung ihrer Modelle. Optisch unterscheidet sich die rein batterie-elektrische Variante der komplett neuen sechsten Corsa-Generation kaum vom Modell mit herkömmlichen Antrieben ...