Mehr und mehr Verbraucher buchen ihre Ferien im Internet. Ein Klick und ab gehts in die Ferien. Dennoch stellt sich ein tolles Angebot am Ende nicht immer als solches heraus.



Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) will mit seiner Studie zum “online booking” die Verbraucher sensibilisieren im Hinblick auf mögliche Preiserhöhungen während des Buchungsvorganges und hat u.a. Tipps ausgearbeitet, die, werden sie beherzigt, den Verbrauchern helfen, nicht in die Falle zu treten. Die Projektleutung beim Ausarbeiten der Ratschläge lag beim Centre Européen des Consommateurs in Luxemburg.



Preisunterschiede zwischen dem anfänglich beim Buchungsvorgang angezeigten Preis und dem letztendlich zu bezahlenden Preis bestehen nicht selten. Besonders häufig treten sie bei Reservierungen von Flügen auf. In der Mehrheit der Fälle bezieht sich die Preiserhöhung auf



Bearbeitungsgebühren



Kreditkartengebühren

Kosten für den check-in

Das ECC-Net hat 10 Tipps für Vebraucher ausgearbeitet:



Ausgewiesene Preise müssen alle Kosten enthalten

Überprüfen Sie, ob gesonderte Dienstleistungen im Preis eingeschlossen sind Nehmen Sie sich Zeit zum online-Buchen Vergewissern Sie sich, dass die Funktion”flexible Daten” nicht voreingestellt ist Versicherungen? Vergewissern Sie sich, was genau abgedeckt ist Bereits voreingestellte Optionen sind in der EU rechtlich nicht erlaubt Kreditkartengebühren können möglicherweise hinzukommen Machen Sie Screenshots von Ihrer online-Buchung - Überprüfen Sie aufmerksam alle Angaben, die Sie selbst eingegeben haben Checken Sie Ihre e-mails.

Doch auch für Unternehmen hat man Ratschläge



Machen Sie es besser : erfüllen Sie eine Vorbildfunktion

Zeigen Sie Preise transparent und verständlich an

Sorgen Sie für einen schnellen und effektiven Kundendienst

Nutzen Sie ein vertrauenswürdiges Gütesiegel

Tragen Sie dazu bei, dass zufriedene Kunden ihre positiven Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen mit anderen Verbrauchern teilen.

Parallel zur ECC-Net-Studie hat die EU-Kommission nicht weniger als 352 Webseiten in dieser Hinsicht analysiert und Anregungen gegeben. Was sich verbessert hat, soll im Juni der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg ist Teil eines Netzwerkes Europäischer Verbraucherzentren in der Europäischen Union sowie in Island und Norwegen. Das CEC Luxemburg wird u.a. von der Europäischen Kommisison finanziert. Alle Dienstleistungen des CEC sind gratis.