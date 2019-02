Oldi-Airliner Super Constellation in Not

Im Frühjahr sollte der Schweizer Propeller-Oldie Lockheed Super Constellation nach zweijähriger Zwangspause durch Reparaturarbeiten endlich wieder in Zürich abheben. Doch Sicherheitsbedenken verzögern den Start.

Im Frühjahr sollte der Schweizer Propeller-Oldie Lockheed Super Constellation nach zweijähriger Zwangspause durch Reparaturarbeiten endlich wieder in Zürich abheben. Doch Sicherheitsbedenken verzögern den Start.

von Jürgen Schelling

Der viermotorige Klassiker – bei Kennern unter dem Namen „Super Connie“ bekannt – ist in Luxemburg kein Unbekannter. Die Maschine landete 2016 auf dem Findel. Tausende Zuschauer beobachteten vor drei Jahren im Juli die Landung und bewunderten die seltene Maschine. Nun ist der normalerweise am Euro-Airport Basel-Mulhouse stationierte Klassiker aber in heftige Turbulenzen geraten.



Die wurden wohl auch durch den tragischen Absturz einer schweizerischen Junkers Ju52 im vergangenen August mit 20 Todesopfern ausgelöst ...