Überraschung bei der Vorstellung des neuen „Guide Michelin“-Gastroführers: Illario Mosconi verliert einen Stern. Als einzige Zwei-Sterne-Adresse wird nur noch das „Ma Langue Sourit“ in Moutfort geführt.

Nur noch ein Zwei-Sterne-Restaurant in Luxemburg

Drei Sterne für das Restaurant „Hof van Cleve“ in Kruishoutem und neuerdings zwei Sterne für das „Cuchara“ in Lommel – die Herausgeber des „Guide Michelin“ setzen bei der Verkündung der neuen Bewertungen für Belgien und Luxemburg, die am Montagmittag im belgischen Gand stattfand, den Fokus auf die kulinarischen Meister im großen Nachbarland.



Was dabei beinahe untergeht: Das Großherzogtum verliert einen Stern. Das italienische Restaurant „Mosconi“ in Luxemburg-Grund, geführt von Küchenchef Illario Mosconi, muss sich von einem Stern verabschieden. Der gebürtige Italiener erkochte sich seinen zweiten Stern erneut im Jahr 2017 - nachdem er ihm 2013 aberkannt wurde. Nun wird er zusammen mit sieben weiteren Adressen – „La Distillerie“, „Lea Linster“, „Clairefontaine“, „La Cristallerie“, „Les Jardins d'Anaïs“, „Fani“ und „Guillou Campagne“ – unter den Ein-Sterne-Restaurants geführt.



Besonders groß ist die Freude natürlich bei Louis Linster, der das Zepter im ehemals von seiner Mutter geführten Restaurant „Lea Linster“ übernahm. Er sorge „für verführerische Geschmacksharmonien“, heißt es in der nun vorgestellten Ausgabe. „Seine sorgfältig ausgeführte Küche erfreut mit hervorragender Optik und Tellern, die alle Versprechen halten.“

Das „Toit pour toi“ in Schouweiler, das im vergangenen Jahr noch in dieser Klasse aufgezählt wurde, schloss Ende vergangenen Jahres seine Tore.



Illario Mosconi (l.) verliert einen Stern. Cyril Molard (r.) darf seinen behalten. Foto: Guy Jallay

Einziges Zwei-Sterne-Restaurant im Land ist damit das „Ma Langue Sourit“ in Moutfort, das den zweiten Stern erst im vergangenen Jahr erhielt. Für Cyril Molard, den Koch und Leiter des Restaurants, ein weiteres Highlight in diesem Jahr: Er wurde vom konkurrierenden Gastro-Führer „Gault&Millau“ vor wenigen Wochen bereits zum luxemburgischen „Koch des Jahres“ gekürt.