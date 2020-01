Eine Schlittenhundetour durch das norwegische Hemsedal verspricht nicht nur ein unvergleichliches Naturerlebnis, sondern auch jede Menge Action.

Norwegen: Tierisches Vergnügen im Schnee

Karsten-Thilo RAAB

Von wegen, der Kutscher kennt den Weg. Die Hundemeute ist es. Und dies, obwohl Tiere dieser Rasse nicht gerade als Spürnasen bekannt sind. Dennoch bestimmen sie nahezu alleine das Tempo und die Route. Was vermutlich an ihrem Naturell liegt. Denn Schlittenhunde sind energisch, voller Taten- und Bewegungsdrang. Ihre große Leidenschaft ist das Laufen. Wenn sie nicht schlafen oder fressen, steht ihnen der Sinn nur nach Laufen, Laufen und Laufen.

Der Spaß für die reinrassigen Huskys und die nicht minder lauffreudigen Mischlinge wird auch nicht durch die Tatsache geschmälert, dass sie in ein Geschirr gepresst sind und einen Schlitten mit Lenker sowie Passagier im Schlepptau haben. Ihr Revier ist der zugefrorene und von einer dichten Schneedecke überzogene Vanneviken, ein riesiger See vor den Toren von Hemsedal, einem der größten Wintersportgebiete in Norwegen.

Schon bei der Ankunft wird deutlich, wie unterschiedlich die Charaktere der Hunde sind. Einige liegen entspannt im Schnee. Andere hüpfen laut bellend auf und ab und können es gar nicht erwarten, bis die wilde Hatz beginnt. In wenigen Worten erklärt Johan Müller, der seit 2002 Schlittenhundetouren anbietet, die Handhabung des Gefährts. Neben einer Schleifbremse, die dafür sorgt, dass das Tempo nicht zu hoch wird, verfügt das Gefährt ebenfalls über eine Fußbremse – sowie über einen Anker.

Bellen, Jaulen, Heulen

„Let the dogs do the driving“, schmunzelt Johan Müller und steigt in Bärenfellmütze und dicker, gefütterter Lederhose auf den Schlitten. Mit beiden Füßen steht er auf der Schneebremse. Erst dann löst er den Anker, während er sich mit einer Hand galant am Bügel des Schlittens festhält. Die Meute ist nun nicht mehr zu halten. Lautes Bellen, Jaulen und Heulen gehört dazu. Schnell bringen auch wir unseren Schlitten in Bewegung. Scheinbar mühelos nehmen die sechs Hunde auf 24 Pfoten Tempo auf. Über Stock und Stein jagt das Gespann Johan Müller hinterher. Kein Blick zurück – als Passagier und Hobby-Musher scheinen die Menschen für sie wie Luft. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, dass wir zusammen fast 200 Kilogramm auf die Waage bringen.

Blick zurück: In der sitzenden Position geht es – natürlich mit schützender Sonnenbrille –für die Gäste auf den Schlitten voran. Foto: Karsten-Thilo Raab

Und während man darüber spekuliert, wann die Schwanzwedler wohl angesichts unseres Gewichts kapitulieren werden, geben Josse, Marika, Laila & Co weiter mächtig Fersengeld, ohne das Tempo auch nur einmal minimal zu drosseln. Stattdessen scheinen sich die flauschigen Hunde einen Spaß daraus zu machen, möglichst dicht an Bäumen und Sträuchern vorbeizulaufen. Vielleicht wollen sie auch nur verhindern, dass wir einfrieren. Dazu haben wir angesichts der heißen Kufen eigentlich keine Gelegenheit. Die Hunde fahren mit den Touristen im wahrsten Sinne des Wortes Schlitten. Im Minutentakt muss man nämlich vor heranfliegenden Ästen in Deckung gehen.

Wenig später erreicht die Gruppe ein großes Stück der Seenplatte – und plötzlich geht es nicht mehr richtig weiter. Statt Raketenantrieb geht es im Schneckenantrieb voran. Der Abstand zu dem vorausfahrenden Gespann wird nun sekündlich größer.

Wir fragen uns, an welchem Ende des Schlittens das Problem liegt? Sollten die Hunde doch nicht so ausdauernd sein, wie man gemeinhin glaubt? Sind wir doch zu schwer? Müssen wir Ballast abwerfen? Oder müssen wir gar eine Pause einlegen?

Ungeplante Pause

Es folgen Anfeuerungsrufe: „Hopp, hopp!“ Keine Reaktion. Vielleicht verstehen die Hunde auch nur Norwegisch. Diesbezüglich sind wir jedoch schnell mit unserem Latein am Ende. „Skål, skål!“ Auch dies hilft nicht wirklich. Passagier Stefan greift in die weiße Pracht neben dem Schlitten, formt ein paar Schneebälle und versucht, die Hunde mit dezenten Würfen auf das Hinterteil anzutreiben – vergebens.

Also entscheiden wir uns, eine kurze Pause einzulegen. Einige der Hunde werfen sich sofort in den Schnee und wälzen sich hin und her, um sich abzukühlen. Die übrigen hüpfen wie Flummis auf und ab, können es gar nicht erwarten, bis es weiter geht. Auch Johan Müller hat sich scheinbar seine Gedanken über unser Tempo – vielleicht auch über unser Gewicht – gemacht. Auf jeden Fall aber tauscht er zwei Hunde mit denen seines Gespanns aus. „Statt des VW-Motors habt ihr jetzt einen Ferrari vor dem Schlitten. Alles Frauen mit Power“, flachst der ansonsten eher wortkarge Guide.



Schleifbremse, Fußbremse und Anker – trotz der Bremsmöglichkeiten sind die vierbeinigen Rennmaschinen manchmal nicht zu stoppen. Foto: Karsten-Thilo Raab

Bevor wir die Fahrt fortsetzen, nutzen wir die Unterbrechung für einen Fahrerwechsel. Ich mache es mir halb sitzend, halb liegend auf dem Schlitten bequem, während nun Stefan sein Glück als Schlittenlenker probiert. Auch mit den frischen Huskys hinken wir deutlich hinter Johan Müller her. Als wir am Ufer des Sees eine steile Böschung hochfahren, zeigt Stefan Herz. Er springt vom Schlitten, damit die Hunde nicht so schwer asten müssen.

Ein fataler Fehler, wie sich schnell rausstellt. Stefan hatte in einem Anfall geistiger Umnachtung die goldene Regel außer Acht gelassen. Schließlich hatte uns Johan Müller mehrfach vor der Fahrt eingebläut, niemals, wirklich niemals und unter keinen Umständen den Schlitten loszulassen. Nun ja, Stefan hatte es doch gut gemeint. Kaum waren seine Füße von den Stehlen, gaben die Hunde mächtig Fersengeld. Ein Turboantrieb, der selbst den einstigen Sprintstar Carl Lewis zum Statisten degradiert hätte. Ganz schön rüde, wie die sechs lieblichen Hundedamen sich hier als Lehrmeisterinnen aufspielten.

In brenzliger Lage

So lustig das Bild mit dem durch den Tiefschnee watenden Stefan anmutet, so schnell wird mir meine missliche Lage bewusst. Ohne Fuß an der Bremse oder Zugriff auf den Anker habe ich keine Möglichkeit, die vierbeinigen Rennmaschinen zum Halt zu bringen. In einem irrsinnigen Tempo schießt das Hundegespann über die Ebene. Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich schon samt Schlitten um einen Baum gewickelt, als Johan Müller, der das Geschehen aus der Ferne beobachtete, mit einem Hechtsprung die Hunde zu fassen bekommt.

Nach diesem kleinen Abenteuer ändert sich unsere Sichtweise. Plötzlich gefällt es uns, dass unserer Sechsergespann mit mäßiger Geschwindigkeit weiterläuft. „So können wir die herrliche Landschaft besser genießen“, trösteten wir uns, während sich die einstündige Tour mit riesigen Schritten dem Ende nähert.