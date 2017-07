von Sully Prud'homme

In der gesamten Nissan-Geschichte ist der Qashqai mit 2,3 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Modell in Europa. Aus diesem Grund analysierte Nissan das Feedback der aktuellen Kunden und spendierte dem Pionier ein umfangreiches Facelift, das auf vier Bereiche fokussiert ist: Außendesign, Qualität, Fahrleistungen und neue „Nissan Intelligent Mobility“-Technologien für Komfort und Sicherheit.



Besonders der Wunsch nach einer luxuriös ausgestatteten Version stand Pate bei dieser Überarbeitung der zweiten Auflage, die 2014 auf den Markt kam und deshalb jetzt im zweiten Modellzyklus zusätzlich als Tekna+ mit exklusiven Features angeboten wird. So gibt es erstmalig Sitze in hochwertigem Nappaleder mit luxuriös gesteppten Flächen und eine Vier-Wege-Lendenwirbelstütze im Fahrersitz.

Das große Facelifting

Der Innenraum aller Varianten wurde deutlich aufgewertet, was durch das neue, klassenübergreifende Lenkrad mit sportlicher, unten abgeflachter Form unterstrichen wird. Viele weitere pfiffige Updates wie etwa die One-Touch-Funktion zum gemeinsamen Öffnen aller vier Fenster zum Durchlüften, das DAB-Radio (Digital Audio Broadcasting), das Bose-Audiosystem oder das Touchscreen-Layout des NissanConnect-Navigationssystems mit vereinfachter Bedienung sind je nach Ausführung serienmäßig oder aufpreispflichtig.

Der überarbeitete Qashqai mit seinen eigenwilligen Formen, die wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen haben, bleibt seiner Linie treu, wurde jedoch optisch aufgewertet. An der Front mit der aktuellen Interpretation des Kühlergrills in V-Form ist der integrierte Stoßfänger überwiegend in Wagenfarbe lackiert, und die sichtbaren Kunststoffteile haben ein hochwertiges, schwarz glänzendes Finish erhalten. Neue Scheinwerfereinheiten, Blenden und Lufteinlässe und tief positionierte, in den Stoßfänger integrierte Nebelscheinwerfer vervollständigen das geliftete Gesicht.

Auf Seiten des Fahrwerks tragen eine neue Dämpferabstimmung, reduzierte Federraten und modifizierte Gummikomponenten zu ruhigeren Karosseriebewegungen bei. Neues Material zur Geräuschdämmung in den Türen und den hinteren Radhäusern optimieren den Geräusch- und Vibrationskomfort. Verschiedene neue Komponenten im Rahmen der „Nissan Intelligent Mobility“-Technologie assistieren den Fahrer, wie etwa der Querverkehrswarner, die neue Fußgängererkennung mit Radar- und Kameratechnik oder die Auto-Hold-Funktion, die es dem Fahrer bis zu drei Minuten erlaubt, bei stehendem Fahrzeug den Fuß von der Bremse zu nehmen. Bei anderen Assistenten sorgen neue Steuermodule für eine noch bessere Leistung.

Zu Beginn des Modelljahres 2018 wird Nissan zudem die Pro-Pilot-Technologie im Qashqai anbieten, die sowohl Lenkung, Beschleunigung und Abbremsung des Fahrzeugs kontrollieren kann und somit einen weiteren Schritt in Richtung autonomes Fahren darstellt.

Das Motorenprogramm besteht weiterhin aus den bekannten Diesel- und Benzinaggregaten, die ein Leistungsspektrum von 81 kW (110 PS) bis 120 kW (163 PS) abdecken und zum Teil mit einem optionalen Xtronic-Automatikgetriebe oder Allradantrieb kombiniert werden können.

Der überarbeitete Qashqai wird in den Ausstattungslinien Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna und Tekna+ angeboten und wird ab September dieses Jahres zu Preisen ab 21 843 Euro ausgeliefert.