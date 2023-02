Dass Sportmode und Preziosen ein gutes Paar abgeben, beweisen ein US-Sportartikelhersteller und eine der bekanntesten Schmuckmarken der Welt.

Style-Kooperation

Nike und Tiffany & Co. machen gemeinsame Sache

Dass Sportmode und Preziosen ein gutes Paar abgeben, beweisen ein US-Sportartikelhersteller und eine der bekanntesten Schmuckmarken der Welt.

(mij) - Eine kleine Box in strahlendem Türkis bringt jetzt nicht mehr nur Frauenherzen zum Strahlen, sondern auch Sneakerfans. Denn: Der US-Sportartikelhersteller Nike und das Schmucklabel Tiffany & Co. haben ihre Stärken vereint. Und das Kind oder besser gesagt die Kinder dieser Vereinigung können sich sehen lassen ... ein Sneaker namens „Air Force 1 1837“ und sportliche Accessoires aus Sterlingsilber.

Der „Air Force 1 1837“, der ein weiteres Geschenk der Marke an seine Fans zum 40. Geburtstag des Kultschuhs ist, ist aus schwarzem Wildleder gefertigt. Der Swoosh ist im ikonischen Tiffany-Türkis (Eigenbezeichnung: Tiffany-Blau) gehalten. Ergänzt wird das Design durch Silber-Applikationen an der Ferse.



Der Sneaker ist live und in Farbe vom 7. März an in zwei Shops im Big Apple (The Tiffany Flagship Next Door und Tiffany & Co. SoHo) erhältlich. Sammler können ihn zudem weltweit über Nike.com beziehen. Der Preis: 400 US-Dollar (rund 367 Euro).

Als Accessoires ergänzen eine Trillerpfeife, ein Schuhlöffel, eine Schuhbürste und Schnürsenkeletiketten (Deubrés) in Sterlingsilber - erhältlich für 250 bis 475 US-Dollar (rund 229 bis 436 Euro) - die Kollektion. Zu erstehen sind diese über die US-Seite Tiffany.com.

4 Eine Pfeife ... Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Eine Pfeife ... Foto: Hersteller ... eine Schuhbürste ... Foto: Hersteller ... Schnürsenkeletiketten ... Foto: Hersteller ... und ein Schuhlöffel. Foto: Hersteller





