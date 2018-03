Nicht alles "Coole" kam aus Übersee

Popkultur, das ist Musik, Kunst, Mode und mehr. Die 1960er-Jahre stellen in diesem Bereich eine ganz besondere Ära dar. Eine rein US-amerikanische Stilrichtung? Oder gab es auch innerhalb Europas wichtige Einflüsse und Strömungen? Das untersuchen Forscher derzeit.

von Birgit Pfaus-Ravida

Stammen wirklich alle wegweisenden Comics aus den USA, schwappten die musikalischen Einflüsse in den aufregenden 1960er-Jahren nur von jenseits des "großen Teichs" herüber? Wo wurden einflussreiche Jugendzeitschriften gemacht, und wo hatten diese ihren "Spirit" her? Es sind Fragen wie diese, denen Forscher des Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, des Historischen Instituts der Universität Luxemburg und der Universität des Saarlandes nun nachgehen werden.