"Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs"

Eine faszinierende Reise: Das bezaubernde Rollenspiel aus Fernost möchte an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen – und punktet dabei mit einer charmanten Optik. Aber auch spielerisch sollten sich Genre-Freunde auf einen Leckerbissen vorbereiten.

von Matthias Probst

Ein Rollenspiel mit japanischem Disney-Touch: "Ni No Kuni 2" von Entwickler Level-5 und den Anime-Spezialisten von Studio Ghibli macht audiovisuell mächtig was daher. Die Fortsetzung des Überraschungserfolgs aus dem Jahre 2013 ist ein Zeichentrickfilm mit viel Liebe fürs Detail – aber nicht ganz ohne Fehler.

Neulinge brauchen sich übrigens keine Sorgen zu machen: Der erste Teil von "Ni No Kuni" hat rein gar nichts mit der Story des zweiten Abenteuers zu tun. Typisch absurd wird es aber dennoch: Im Zentrum der Handlung steht Roland, seines Zeichens Präsident der USA, der nach einem Bombenanschlag urplötzlich in einer Fantasy-Welt landet. Dort trifft er auf den jungen Katzenohr-König Evan, der nach einem Putschversuch ohne Königreich dasteht. Klingt jetzt vielleicht sehr politisch und ernst, schwenkt aber schnell in eine andere Richtung: Sobald sich Roland und Evan als Team zusammentun, verwandelt sich das Rollenspiel-Epos zur reinen familienfreundlichen Unterhaltung, an dem selbst ganz junge Spieler ihren Spaß haben werden.

Reizendes Design

Um Evans Königreich – das streng genommen eigentlich nur eine große Stadt ist – wiederaufzubauen, begibt sich der Spieler auf eine ausufernde Reise durch eine bezaubernde Fantasy-Welt. Den Einfluss von Studio Ghibli, die durch Filme wie "Mein Nachbar Totoro" und "Prinzessin Mononoke" bekannt wurden, spürt man an jeder Ecke. Die passende Musikuntermalung liefert Joe Hisaishi, der ebenfalls ein Veteran des Zeichentrickfilm-Genres ist. Optisch und visuell harmonisiert "Ni No Kuni 2" also schon mal prächtig. Bleibt die Frage nach den Inhalten. Den Fokus legt das Spiel auf Kämpfe mit gegnerischen Monstern. Bei den in Echtzeit ablaufenden Auseinandersetzungen teilen Evan, Roland und die restlichen Teammitglieder (bis zu drei Stück) Schaden aus, bis sich ihre Spezialleiste füllt – anschließend gibt eine verheerende Magie-Attacke den Widersachern den Rest.



Das Kampfsystem ist simpel, wenig fordernd, aber dennoch äußerst spaßig. Foto: Hersteller

Das Reich muss wachsen

Dank der Erfahrung von Level-5 spielt sich das ganz flott, ist aber für die meisten wohl etwas zu leicht ausgefallen. Für Abwechslung sorgen indes viele Nebenmissionen, bei denen es meist darum geht, neue Bürger für das eigene Königreich zu akquirieren – immerhin braucht Evan ein Volk, über das er herrschen kann.

An den beiden Mini-Spielen scheiden sich jedoch die Geister: Die Skirmish-Schlachten sind eine Art Echtzeitstrategie-Einlage, die nach dem Papier-Schere-Stein-Prinzip funktionieren – sehr unterhaltsame, nette Idee. Der Aufbau der Stadt wirkt jedoch etwas fehl am Platz: Durch fest vorgegebene Orte, an denen Gebäude stehen dürfen, und die Wartezeit bis zu deren Fertigstellung, fühlt sich das Ganze wie ein billiges Mobile-Game an. Das hätten die Entwickler besser machen können.

Unterm Strich liefert Entwickler Level-5 jedoch ein bezauberndes Werk ab, das diesmal neben der Playstation 4 sogar für den PC erscheint. Der Schwierigkeitsgrad könnte vielleicht höher und manches Mini-Spiel besser durchdacht sein, aber der große Rest des Abenteuers fügt sich herrlich zu einem unterhaltsamen Werk zusammen. Wer wissen möchte, wie die Story um Roland und Evan endet, der muss mindestens 20 Stunden investieren. Mit allen Nebenmissionen sind es sogar rund 60 Stunden. Es soll also niemand behaupten, dass er nichts für sein Geld bekommen hat.



