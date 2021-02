Am 12. Februar dieses Jahres begeht man in China das neue Jahr. Um diesen Anlass stilsicher zu feiern, halten Modehäuser und Kosmetikhersteller wie üblich entsprechende Sonderkollektionen parat.

Neuer Look zum neuen Jahr

Nathalie RODEN Am 12. Februar dieses Jahres begeht man in China das neue Jahr. Um diesen Anlass stilsicher zu feiern, halten Modehäuser und Kosmetikhersteller wie üblich entsprechende Sonderkollektionen parat.

Zugegeben: Es gibt Tierkreiszeichen, die von der Ästhetik her etwas gefälliger sind als der kommende Hauptdarsteller des chinesischen Mondkalenders. Da wäre der elegante Drache, der majestätische Tiger, das kraftvolle Pferd oder auch der stolze Hahn. Dagegen wirkt so ein Büffel, der laut chinesischem Horoskop Stärke, Entschlossenheit, Fleiß und Zuverlässigkeit verkörpert, natürlich etwas plumper. Nichtsdestotrotz hätten die Mode- und Kosmetikfirmen, die anlässlich des chinesischen Neujahrs üblicherweise eine kleine Sonderkollektion mit dem entsprechenden Tierkreiszeichen versehen, mit Sicherheit eine optisch ansprechende Darstellung des Paarhufers umsetzen können.

So wie das Luxushaus Chopard, das in seiner auf 88 Stück limitierten Sonderedition einen vor den Karren gespannten Büffel aufs Ziffernblatt gebannt hat. Stattdessen geht der allgemeine Trend in diesem Jahr zu Verzierungen, die sich – wenn überhaupt - nur in Ansätzen auf den Büffel beziehen.

um weitere Bilder zu sehen. Bei der Herstellung der streng limitierten Sammleruhr „L.U.C XP Urushi Year of the Ox” von Chopard kam eine alte asiatische Handwerkskunst zum Tragen, bei der hochwertiger Lack, Goldstaub und Perlmutt kombiniert werden. Foto: Hersteller Das 39,5-mm-Gehäuse der Chopard-Uhr besteht aus 18 Karat Roségold. Preis: um 24.500 Euro. Foto: Hersteller Roboterkatze Doraemon schlüpft bei Gucci ins Büffelkostüm. Sweatshirt, um 880 Euro. Foto: Hersteller Ohrklemme mit emaillierten Steinblumen von Fendi um 390 Euro. Foto: Hersteller Zur Feier des chinesischen Frühlingsfestes bietet US-Designer Michael Kors einige seiner Taschenbestseller, darunter die „SoHo”-Schultertasche (um 365 Euro), in einer schwarzen und roten Tweed-Version an. Foto: Hersteller

Katzen und Bienen

So etwa im Fall des italienischen Designerlabels Gucci, das seinem japanischen Lizensierungshelden Doraemon - einer Roboterkatze, die aus dem 22. Jahrhundert in die Gegenwart zurückreist, um einem kleinen Jungen mit geheimnisvollen Gegenständen aus seiner Zaubertasche zur Seite zu stehen - kurzerhand Hörner aufsetzt und dem eigentlich blauen Fell eine beige Färbung verpasst.

Der französische Kosmetikhersteller Guerlain bleibt derweil seinem Markensymbol, der Biene, treu und setzt beim Verzieren der limitierten Lippenstifthülle sogar auf die Kunstfertigkeit eines Juweliers. Von Büffeln keine Spur, aber immerhin kommt die Glücksfarbe Rot zum Einsatz, sodass sich der Lippenstift auch wunderbar als Geschenk zum Valentinstag eignet.

um weitere Bilder zu sehen. Die mit Strasssteinen besetzte „Lucky Bee”-Prestige-Edition des „Rouge G” von Guerlain ist nur in ausgewählten Boutiquen erhältlich. Die Hülle ist wiederverwendbar. Preis: um 250 Euro. Foto: Hersteller Die mit einem Büffel auf der Sohle versehenen Zehentrenner von Havaianas sind in Rot (Damen) und Schwarz (Herren) erhältlich, um 30 Euro. Foto: Hersteller Roboterkatze Doraemon schlüpft bei Gucci ins Büffelkostüm. Tasche, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Büffelfans werden mit dem tierischen Schlüsselanhänger samt vergoldetem Nasenring von MCM ihre Freude haben, um 225 Euro. Foto: Hersteller Die „Moon Masterpiece”-Kollektion von Mac Cosmetics umfasst unter anderem eine Reihe von matten Lippenstiften in verschiedenen Rottönen sowie ein Highlighter-Puder. Zur Verzierung dienen mysteriöserweise Koi-Karpfen statt Büffel. Ab 23 Euro. Foto: Hersteller

Letzteres gilt auch für das Luxuslabel Fendi, wo es neben diversen Taschenmodellen, Röcken und Jacken in sanftem Rot und Rosa auch Accessoires wie Haarspangen und Schutzmasken mit Kirschblütenmotiven im Angebot gibt.

