von Sully Prud'homme

Als Gran Turismo steht der Arteon eigentlich zwischen zwei Welten. Er ist weder eine klassische Limousine noch ein dynamischer Sportwagen, obwohl er im Grunde die Gene dieser beiden automobilen Welten in sich vereint: ein atemberaubend schnittig-aggressives Design, viel Platz und Komfort, dazu potente Motoren, eine sportliche Fahrwerksabstimmung und die neuesten Assistenzsysteme. Fast scheint es, als hätten die VW-Ingenieure der Bezeichnung „eierlegende Wollmilchsau“ ein neues, fünftüriges Zuhause verschafft.



Neues Design

Sollte dieses Design nicht andere Coupés des Konzerns in arge Bedrängnis bringen, fragt man sich unwillkürlich nach dem ersten Blick auf den Arteon, der mit einer komplett neu entwickelten Frontpartie für Aufsehen nicht nur unter VW-Fahrern sorgen dürfte. Eine ausladende und bis weit über die Kotflügel reichende Motorhaube, dazu ein Kühlergrill, der die gesamte Fahrzeugbreite in Anspruch nimmt und je nach Modell in unterschiedlichen Ausführungen kommt. So grimmig suchen nur echte Sportwagen den Blick des Betrachters.

Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer verschmelzen mit dem extravaganten Kühlergrill und der imposanten Motorhaube und prägen das neue VW-Gesicht des Arteon recht eindringlich. Im Zusammenspiel mit der kräftigen Schulterpartie und den muskulösen Kotflügeln entsteht eine stromlinienförmige Eleganz, die in einem perfekt gestalteten Fastback-Heck gipfelt.

An den Start geht der Arteon zunächst mit drei Turbo-Direkteinspritzern: einem 206 kW (280 PS) starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner und zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-TDI mit 110 kW (150 PS) und 176 kW (240 PS). Weitere Aggregate werden folgen, zum Beispiel ein neu entwickelter 1.5 TSI Evo mit Zylinderabschaltung und 110 kW (150 PS) sowie ein 2.0 TSI und ein 2.0 TDI mit jeweils 140 kW (190 PS).

Alle Motoren mit Ausnahme des kleinen Benziners werden auf Wunsch beziehungsweise sind serienmäßig mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, die stärkeren Versionen sind serienmäßig mit dem VW-Allradsystem 4Motion ausgestattet, das auch bei anderen Motorisierungen optional zur Verfügung steht.



Das serienmäßige LED-Fahrlicht ist beim VW Arteon an die Form des Kühlergrills angepasst.

Foto: Volkswagen

Sitzt man erst einmal hinter dem Steuer, dann beschäftigt man sich unweigerlich mit den neuartigen Assistenzsystemen, die trotz Sportwagen-Genen die Lust auf gemütliches Cruisen geradezu schüren. Die automatische Distanzregelung der aktuellsten Generation berücksichtigt nämlich jetzt auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Kurven, Kreisverkehre und Abzweigungen, die das Auto ohne Zutun des Fahrers in der geeignet angepassten Geschwindigkeit automatisch an- und durchfährt, was überraschend gut funktioniert, weil die GPS- und Straßendaten des Navigationssystems dazu angezapft werden. Dies ist auch der Fall beim dynamischen Kurvenlicht, das die Kurve bereits ausleuchtet, bevor der Fahrer sie ansteuert. Emergency Assist schließlich bringt im Notfall das Fahrzeug samt ohnmächtigem Fahrer quer über die Fahrbahnen bis an die rechte Straßenseite.

Viel Platz für Passagiere und Gepäck

Durch den großen Radstand ist der Innenraum sehr geräumig und bietet fünf Passagieren bequem Platz; das Kofferraumvolumen erreicht bei zurückgeklappter Hecklehne mit bis zu 1 557 Liter klassische Limousinengröße. An Bord sind auf Wunsch ebenfalls das Active Info Display mit volldigitalisierten und frei konfigurierbaren Instrumenten, ein Head-Up-Display und das Infotainment-System Discover Pro mit Gestensteuerung, des Weiteren stehen viele zusätzliche, edle Features auf der Aufpreisliste.

Der Arteon wird europaweit in drei verschiedenen Ausstattungslinien angeboten, wobei bereits die unterste recht umfangreich ausgestattet ist. Exklusiver geht es zu in den Linien „Elegance“ und „R-Line“, wobei letztere betont sportlich ausgerichtet ist und ebenfalls über einen abgeänderten Kühlergrill verfügt. Der Arteon ist ab sofort bestellbar, und zwar zu Preisen ab 36 910 Euro.

Technische Daten

Motoren: ein 2,0-Liter-Vierzylinder-TSI und zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-TDI; Leistung: 110 kW (150 PS) bis 206 kW (280 PS); Max. Drehmoment: 340 bis 500 Nm; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Front- bzw. Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 862 x 1 871 x 1 450 Millimeter; Kofferraumvolumen: 563 bis 1.557 Liter; 0-100 km/h: 5,6 bis 9,1 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 220 bis 250 km/h; ECE-Verbrauch: 4,4 bis 7,3 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 114 bis 164 Gramm pro Kilometer; Preise: ab 36 910 Euro.