Neue Heimat für Brettspiel-Fans in Luxemburg

Seit 2014 treten sechs junge Luxemburger als Team bei der jährlichen Brettspiel-Europameisterschaft in Essen an. 2015 belegten sie sogar einen ersten Platz. Wer ihnen über die Schulter sieht, lernt viel über knallharte Taktik, Sonderregeln und den Trend zu Kollektivspielen, in denen es darum geht, den Erfinder zu besiegen.