Nicht nur in den Sommermonaten, auch im Herbst lohnt sich eine Reise in den Süden Italiens, wenn sich die Touristenmassen weitgehend aufgelöst haben und die Temperaturen noch immer über 20 Grad liegen.

Lifestyle 7 Min.

Neapel und seine Inseln

Nicht nur in den Sommermonaten, auch im Herbst lohnt sich eine Reise in den Süden Italiens, wenn sich die Touristenmassen weitgehend aufgelöst haben und die Temperaturen noch immer über 20 Grad liegen.

von Jessika Maria Rauch

Kulinarisch gesehen denkt man bei Neapel recht schnell an Pizza. Selbst die Italiener bezeichnen die neapolitanische Pizza als die beste ihres Landes. Doch auch historisch gesehen ist die drittgrößte Stadt Italiens am eigenen Golf ein wahres Juwel. Die Region Kampanien, in der sich Neapel und seine Inseln befinden, ist eine der ältesten Italiens. Erste Siedlungen gab es hier bereits vor der Gründung der griechischen Kolonien, die im 8. Jahrhundert vor Christus auf Ischia entstanden sind. Gegen 700 v. Chr. gründeten die Griechen im heutigen Stadtgebiet Neapels Paläopolis („alte Stadt“) und 500 v. Chr. Neapolis („neue Stadt“). Auf die Griechen folgten die Römer, Odoaker und Byzantiner, bis Neapel schließlich ein Herzogtum im frühen Mittelalter, später Königreich wurde.



Neapel - mit Blick auf den Vesuv. Foto: Jessika Maria Rauch

Geheime Gänge und archäologische Schätze

Bis heute ist Neapel eine Grande Dame Italiens. Besonders elegante Stadtviertel wie Posillipo im Westen der Stadt erzählen mit ihren Palazzi und Villen – einige davon aus dem 17. Jahrhundert wie etwa der Palazzo Donn’Anna – die Geschichte der Neuzeit. Die Via Posillipo ist die Hauptverkehrsachse, die vom Viertel Mergellina aus kurvenreich zum Capo di Posillipo führt und atemberaubende Ausblicke auf die Küste und den Golf von Neapel mit dem Vesuv bietet. Eine Bootstour westlich an der Küste entlang bietet einen eindrucksvollen Blick auf die Architektur.

Eine Stadtführung der ganz anderen Art ist „Napoli Sotterranea“, bei der man „die Stadt unter der Stadt“ in 40 Metern Tiefe entdeckt. Einst sind unterirdische Tuffsteinhöhlen entstanden, die die Griechen und Römer als Aquädukte nutzten und ausbauten. Die mit Wasser gefüllten unterirdischen Räume wurden im Jahr 1885 nach einer großen Cholera-Epidemie geleert und von nun an zur Müllablagerung genutzt – eine zweifelhafte Alternative. Ihre Funktion als Schutzbunker während des Zweiten Weltkriegs war weitaus sinnvoller. Zu dieser Zeit wurden alle Öffnungen – außer diejenigen unter Kirchen – geschlossen. Heute kann man an unterschiedlichen geführten Touren durch den Untergrund teilnehmen und ein zwar mitunter beklemmendes (die Decke ist teilweise knapp 1,80 m hoch, manche Gänge nur einen halben Meter breit), aber ungewöhnliches Abenteuer dank der Organisation „Napoli Sotterranea“ entdecken.

Ein Museum, das man an weniger sonnigen Tagen erkunden kann, ist das Archäologische Nationalmuseum, das vor allem Ausgrabungen aus Pompeji, relevante griechische und römische Skulpturen sowie die drittgrößte ägyptische Sammlung Italiens beherbergt. Außerdem sehenswert: Der Palazzo Reale, der königliche Palast, der im 16. Jahrhundert erbaut und Anfang des 18. Jahrhunderts Königsresidenz wurde, als das Königreich Neapel unter Karl VII. seine Selbstständigkeit erlangte. Neapel zählt zudem rund 600 Kirchen, von denen viele wahre Schmuckstücke sind.



Im Archäologischen Nationalmuseum befinden sich zahlreiche antike Schätze. Foto: Jessika Maria Rauch

Neapels Pizza genießt auch unter den Italienern großen Respekt, viele Pizzerien beanspruchen die „beste Pizza der Stadt“ für sich. Sorbillo in der Altstadt (Via dei Tribunali) gilt als die Lieblingspizzeria der Mode-Mogule Dolce & Gabbana und ist ein wahrer Touristenmagnet. Ein vor allem bei jungen Italienern beliebtes Restaurant ist 50 Kalò in Mergellina (Piazza Sannazzaro) mit teils ausgefallenen Pizzakreationen. Rund hundert Meter entfernt am Hafen liegt das Chalet Ciro, wo es den perfekten Nachtisch – oder auch Frühstück am nächsten Morgen – gibt: Cono Graffa, eine Art kegelförmiger Krapfen, der mit Eis und Sahne gefüllt wird. Eine berühmte Süßigkeit, die Ciro ebenfalls im Angebot hat: Sfogliatella, ein typisch süditalienisches Blätterteig-Gebäck. Eine Ikone unter den Grand Cafés im Herzen der Stadt ist das Caffè Gambrinus.



Rote Sonne, blaue Grotte



Auch wenn die Insel dafür berühmt ist: Capri hat viel mehr zu bieten als die blaue Grotte. Schon in der Antike begeisterte ihre Schönheit. Der Adoptivsohn und Nachfolger von Kaiser Augustus, Tiberius, verbrachte seine letzten Lebensjahre fast durchweg auf der Insel, auf der zwölf Villen zu seinen Besitztümern gehörten. Die Villa Jovis kann heute noch als Ruine besichtigt werden. Aus Filmen oder Werbeaufnahmen sind nostalgische Bilder aus den 1960er-Jahren vielen präsent. Die Modemarke Pucci hat bis heute ihr aus damaligen Zeiten berühmt gewordenes Capriblau im Sortiment.



Genuss mit Meerblick: Insalata Caprese auf Capri. Foto: Jessika Maria Rauch

Viele Stars kommen wie damals auch heute und ankern mit ihren Jachten vor der Küste. Man flaniert durch die kleinen Gassen und genießt Klassiker wie Insalata und Torta Caprese auf Terrassen unter Zitronenbaldachinen oder in romantischen Restaurants mit Blick auf die Faraglioni-Felsen. Zwei dieser Sehnsuchtsorte zum Genießen sind Da Paolino (Via Palazzo a Mare) und Le Grotelle (Via Arno Naturale). Die beste Torta Caprese isst man im historischen Grandhotel Quisisana unweit der Piazza Umberto, auch Piazzetta genannt, dem Herzstück der zehn Quadratkilometer großen Insel.



Originelle Mitbringsel „Made in Capri“ sind Parfums und Seifen von Carthusia, die seit 1948 den Duft der Insel für ihre Gäste konservieren und in mehreren Boutiquen vor Ort verkaufen. Für das Ressortfeeling auf den Terrassen und Promenaden sorgen die Seidenkleider und -tücher von Laboratorio Capri mit teils historischen Motiven in Kombination mit zeitgemäßen Mustern – seit 1968 in Familientradition gefertigt (Via Ignazio Cerio). Dort gibt es obendrein die schönsten Postkarten mit Motiven wie der blauen Grotte und der Piazzetta im Vintage-Stil kostenlos zum Mitnehmen.

Ein originales Souvenir, entworfen und genäht auf der Insel, findet man bei Laboratorio Capri. Foto: Jessika Maria Rauch

Die Überfahrt von Neapel dauert weniger als eine Stunde. An manchen Augusttagen kommen auf 12 000 Einwohner 20 000 Gäste. Da geht es im Oktober und frühen November deutlich entspannter zu. Zum anderen Teil der Insel, Anacapri, fährt man von den Häfen oder dem Zentrum Capris aus mit den kleinen orangefarbenen Bussen, die während der Fahrt durch das Gebirge, das die Insel teilt, teilweise spektakuläre Aussichten auf die Küste bieten. Zu vielen Felsenbädern – denn Sandstrände gibt es auf Capri so gut wie keine – fahren Wassertaxis. So zum Beispiel zum Fontellina Beach Club oder Bagni Tiberio. Ein Highlight für Sportliche: Die Phönizische Treppe, die aus der Zeit der griechischen Kolonisation stammt und bis zur Fertigstellung der Fahrstraße im Jahr 1877 die einzige Verbindung zwischen dem Hafen Capris und Anacapri war, hat 800 Stufen.



Heiße Quellen und Hollywood-Kulisse

Die Inseln Ischia und Procida liegen westlich von Neapel. Berühmt für seine heißen Quellen und somit sogar im Winter eine Reiseoption ist Ischia mit vulkanischem Ursprung, die berühmte große Schwester des ihr vorgelagerten Prodica. Sie ist die größte der drei Inseln und dank der Thermalwasservorkommen ein wahrer Wellnesshimmel. Viele Hotels bieten eine Vielzahl von Beauty-Anwendungen in ihren Spas an. Thermalparks, -gärten und öffentliche Naturquellen wie die von Sorgeto laden auch Gäste von Bed & Breakfast ohne eigenes Spa zum Entspannen ein. Das Baden in natürlichen, heißen Pools, umgeben von Felsen und Höhlen, ist Balsam für Seele und Körper. Auch für Wanderfreunde ist die bergige und blütenreiche Landschaft mit Panorama-Ausblicken ein wahrer Genuss.

Procida ist für einen Tagesausflug von Neapel oder Ischia aus bestens geeignet und bietet entschleunigten Charme mit pastellfarbenen Häusern und schwarzen, vulkanischen Sandstränden. Kleine Busse und Taxis fahren die Hauptorte der Insel an, wie Marina di Chiaolella, Corricella und den höchsten bewohnten Teil der Insel mit Mittelaltercharakter, die Terra Murata. Etwas bekannter wurde Procida durch den Film „Der talentierte Mister Ripley“ mit Matt Damon und Gwyneth Paltrow, der unter anderem hier gedreht wurde.



Reiseinformationen

Anreise: Von Luxemburg aus fliegen mehrere Airlines nach Neapel mit Zwischenstopp in München bzw. Frankfurt für rund 200 Euro. Die Inseln erreicht man mit Fähren vom Hafen Beverello aus, den ein Bus vom Flughafen aus in circa 30 Minuten anfährt. Nach Capri und Ischia fahren Schnellboote in circa 50 Minuten für rund 50 Euro, Procida erreicht man schon nach circa 30 Minuten für rund 30 Euro (je Hin- und Rückfahrt).

Sehenswert: Buchung der Untergrundtouren in Neapel über www.napolisotterranea.org. Bleibt man auf dem Festland, bieten sich von Neapel aus Tagesausflüge zum Vesuv, nach Pompeji und Sorrent an – zum Beispiel mit dem Regionalzug Circumvesuviana.

Übernachten: Das Grand Hotel Parker’s in Neapel ist ein Klassiker, charmante Apartments und Zimmer gibt es auf bedandbreakfast.it oder airbnb.com. Der Tiberio Palace auf Capri ist eine Adresse für Luxusliebende, Komfort bietet das Boutique-Hotel Flora. L’Albergo della Regina Isabella in Lacco Ameno auf Ischia ist ein historisches Hotel mit großem Spa. La Casa sul Mare auf Procida nahe der Marina ist eine der sympathischen Unterkünfte.

Vorsicht: Vor allem in Neapel ist moderate Vorsicht geboten und es ist ratsam, auf das Tragen teuren Schmucks zu verzichten. Autofahren wird nur nervenstarken Fahrern empfohlen. Die Verkehrsregeln werden flexibel beachtet.