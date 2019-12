Nachhaltiger Einfluss in Berlin und Luxemburg

View this post on Instagram

Ich wollte wissen, wieviel CO2 unsere Schuhe verursachen. Dafür musste ich zunächst rausfinden, wieviel Paare Schuhe in Deutschland pro Jahr pro Person gekauft werden. Dafür habe ich die Verkaufszahlen von Deichmann herangezogen. Die haben nämlich einem Marktanteil von 20% und so konnte ich das hochrechnen und bin auf insgesamt 292 Mio verkaufte Paar Schuhe pro Jahr in Deutschland gekommen. Bei 82 Mio Einwohnern kauft also jeder von uns ungefähr 3-4 Paar neue Schuhe. Bei Frauen stehen übrigens durchschnittlich 17 Paar Schuhe im Schrank, während Männer nur 8 Paar Schuhe besitzen. Als Nächstes haben mich die CO2 Emissionen von unterschiedlichen Schuhen wie Lederstiefeln oder Sneakern interessiert. Zum Glück haben Wissenschaftler vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) exemplarisch einen Asics „Gel Kayanos“ auf seinen CO2-Fußabdruck analysiert. Dazu haben sie die kompletten 360 Produktionsschritte der 65 Einzelteile untersucht und alle CO2-Werte des Schuhs zusammengetragen: Von Produktion und Transport der Rohmaterialien bis hin zur Entsorgung. 90 Prozent aller Laufschuhe werden in Schwellenländern hergestellt. Die Gel Kayanos von Asics kommen aus China. Trotzdem spielt der Transport nach Europa oder in die USA (wie meistens) eigentlich keine Rolle und ist nur für 2% der CO2 Emissionen verantwortlich. Bei einem „Plastik-“Schuh machen die verwendeten Materialien auch nur etwa 30 Prozent der Emissionen aus. Der Großteil, nämlich ganze 68% der Emissionen, wird durch die Produktion verursacht. Die meisten Teile werden nämlich mit kleinen, alten Maschinen in Fabriken mit Kohlestrom zusammengesetzt. Das Ergebnis hat die Wissenschaftler überrascht: Zwischen 11,3 und 16,7 Kilogramm CO2 stecken in einem Paar. Wenn du also durchschnittliche 17 Paar Sneaker oder Laufschuhe zu Hause hast, schlummern dort ungefähr 238 kg CO2. Das entspricht laut atmosfair.de einem Flug von Berlin nach Venedig und wieder zurück. Wie sich die CO2 Emissionen von Lederschuhen zusammensetzen und die entsprechenden Quellen habe ich in die Kommentare gepackt, da Instagram diese dämliche Zeichenbegrenzung hat. ©️ Jonas #schuhe #sneaker #fashion #leder #leather #vegan