von Birgit Pfaus-Ravida

Der günstige Tannenbaum aus Polen, behängt mit viel Lametta und den billigen, in Fernost produzierten Kunststoff-Weihnachtskugeln aus dem Supermarkt, unter dem Baum Geschenke in Metallglitzerfolie, im Ofen die Fünfkilogans aus einem Mastbetrieb, in dem die Tiere gestopft und gequält werden – das ist vielleicht der GAU, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz an Weihnachten angeht ...