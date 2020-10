Hexen, Gespenster und Co. aufgepasst! Halloween nähert sich mit großen Schritten. Was jetzt noch fehlt, sind die passenden Accessoires, modischen It-Pieces und Beauty-Produkte.

Must-haves für Geisterjäger

Michael JUCHMES Hexen, Gespenster und Co. aufgepasst! Halloween nähert sich mit großen Schritten. Was jetzt noch fehlt, sind die passenden Accessoires, modischen It-Pieces und Beauty-Produkte.

Am 31. Oktober heißt es auch in diesem Jahr wieder: Die Gespenster sind los - und das schon weit vor Beginn der Geisterstunde. Die großen Partys müssen aufgrund von Covid-19 leider ausfallen. Gefeiert werden darf trotzdem, im kleinen Kreis, im eigenen Bad oder auch im Büro. Auch dort wird es ganz schön schaurig - dafür sorgen diese Halloween-Must-haves, die nicht nur das Herz von Gruselfans höher schlagen lassen.

Schauer/Shower

Halloween-Feeling kommt natürlich auch im Bad auf – dank Kosmetikhersteller Lush. Der versorgt die Grusel-Fans wie immer mit den passenden Produkten, etwa mit einer süßen Seife in Gespensterform, die im Dunkeln leuchtet, oder einer Badebombe, die einem Zyklopen ähnelt. Verpackt wird das Ganze natürlich nicht in Papier, sondern in einem wiederverwendbaren Tuch - das ist nämlich ganz schön nachhaltig!

Kürbisernte

Orange ist nicht nur in den Niederlanden heiß begehrt: In Sachen Dekoration und Mode geht es auch bei uns derzeit etwas greller zu. Wer auch im Büro nicht auf die Saisonfarbe verzichten möchte, muss nicht automatisch mit Kürbiskostüm auflaufen und seine Arbeitskollegen in Schrecken versetzen – auch diese Must-haves von Marken wie Caroline Biss, Guess Jeans und Co. sorgen für gute Laune und machen Lust auf einen Pumpkin-Spice-Latte in der Mittagspause.

Make-up statt Maske

Warum das schöne Gesicht hinter einer Maske verstecken? Die einzige Maske, die an Halloween das Antlitz berühren sollte, ist eine für schöne, glatte Haut, die nach Anwendung abgezogen oder abgewaschen werden kann. Ansonsten kann man auch mit einfachem Make-up einen zur Saison passenden Look zaubern. Zalando.lu liefert dazu einige Ideen, die auch im Alltag für die nötige Portion Gruselspaß sorgen - oder einfach nur den Look ein wenig aufpeppen.

Geisterstunde

Diese gruseligen Zehensandalen von Havaianas (ab 26 Euro) mit floralen Elementen und Totenköpfen bringen ein wenig mexikanisches Dia-de-Muertos-Flair in den tristen europäischen Alltag. Wer es dagegen auch an den Füßen etwas eintöniger mag: Die Sandalen sind wahlweise auch in grellem Kürbisorange oder schaurig-schönem Schwarz erhältlich.

Trick or treat

Süßes, sonst gibt's Saures! Gesammelt werden die Leckereien aber derzeit nicht in der Nachbarschaft - der Weg führt die Kids 2020 zum heimischen Vorratsschrank. Doch auch auf der kurzen Strecke dorthin sollen die kleinen Gruselfans eine gute Figur abgeben: Welch ein Glück, dass IKKS Kids eine Halloween-Kollektion im Sortiment hat, die den großen Süßwarenspendern das Fürchten lehrt.

