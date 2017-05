von Michael Juchmes

Festivalfans kennen das Problem: Kaum will man sein Zelt aufbauen, schon stellt man fest, dass die wichtigsten Dinge – Zeltheringe, Getränke, Sonnencreme – vergessen wurden. Einiges kann man noch vor Ort besorgen, denn viele Veranstalter haben kleine Supermärkte eingerichtet. Doch alles ist dort nicht erhältlich. Empfehlenswert ist es daher, vor der Abreise eine Liste mit allen Must-haves anzufertigen.

Basisequipment

Zelt, Luftmatratze, Schlafsack – ohne diese Utensilien ist jeder Festivalbesucher verloren. Wer sich neu eindecken will, sollte nicht nur im Internet auf die Suche gehen: Sport- und Outdoor-Shops in der Region bieten viele Inspirationsmöglichkeiten – und gute Beratung. Jede Menge Camping-Material gibt's unter anderem bei A.S. Adventure, Freelanders, Citabel und Asport. Basiszelte sind ab 50 Euro erhältlich, wer mehr Komfort braucht, muss leider tiefer in die Tasche greifen.

Zwei-Mann-Zelt von Ikea, um 50 Euro.



Bei den Fachhändlern gibt's auch Campingkocher, Geschirr und andere nützliche Utensilien – wobei viele Festivalbesucher häufig von mittags bis nachts vor den Bühnen stehen und daher auch auf dem Festivalgelände essen.



Mitnehmen sollte man aber zumindest Getränke – und damit ist nicht nur Alkoholisches gemeint – sowie kleine Snacks. Da auf dem Festivalgelände Flaschen meist verboten sind, sollte man auch an Wasser in Getränkekartons denken. Außerdem nicht vergessen: eine Powerbank fürs Smartphone.

Wind und Wetter

„Rock am Ring“-Kenner wissen, wie wechselhaft das Wetter in der Eifel sein kann. Daher sollte man zumindest für dieses Festival, das am Pfingstwochenende stattfindet, Regenschutz – Stiefel, Cape oder Jacke – einpacken. Regenschirme sind nicht gerne gesehen, denn sie versperren den anderen die Sicht.



Für die sommerlicheren Festivals ist Sonnenschutz wohl wichtiger. Dazu zählt nicht nur Sonnenschutzcreme mit einem ausreichend hohen Lichtschutzfaktor, sondern auch eine Kopfbedeckung, denn die Schattenplätze sind auf offenem Gelände meist rar gesät.



Sonnenbrille von Tom Ford, 305 Euro.



Reiseapotheke

Sonnenstich, Wunden, Verletzungen – bei den Festivals sind die Hilfskräfte im Dauereinsatz. Kleinere Wehwehchen können Festivalbesucher mit Mitteln aus der Hausapotheke behandeln. Tabletten gegen plötzliche Magen-Darm-Probleme können im Notfall das ganze Wochenende retten.



Außerdem nicht vergessen: eine Après-Sun-Lotion oder eine kühlende Creme gegen Sonnenbrand sowie ein Mückenschutzmittel.